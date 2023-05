Sledovat poslední Google I/O bylo jako pozorovat někoho, komu ujíždí vlak

Fotografie: Google

Znáte ten pocit, kdy jste pohodlně usazeni v kupé a sledujete nešťastníka, jak běží po peróně za rozjíždějícím se vlakem? Je to směsice škodolibosti a také empatického soucitu. Také nepochopení, proč si někdo nedokáže zorganizovat život, mísené s obavou, že stačilo málo a byli byste také venku. No a teď si představte, že vlak je AI a člověk je Google.

Když letošní keynote zahajoval Sundar Pichai, bylo pod jeho strojeným úsměvem znát jisté podráždění. Začal s tím, že Gmail měl přeci chytré odpovědi už před sedmi lety a před šesti dokonce automaticky dokončoval věty, jen tomu Google velkohubě neříkal AI. Ale teď se rozhodl, že tomu AI říkat bude, a tak začalo téměř dvouhodinové řečnické cvičení na to, jak popsat práci firmy a jeho oddělení a používat přitom co nejvíce zmínek o AI.

AI za vás nově edituje fotografie, připravovaný Bard brzy zašlape současné jazykové modely do země, tedy jen co se doučí ještě pár desítek jazyků a tak dále. Část pojmenovaná „AI ve firemním cloudu“ pak zněla, jako by ji opravdu generovala nějaká AI se zadáním použít co nejvíce buzzwordů, jaké současná angličtina zná.

Zlatým hřebem těchto vystoupení pak byla prezentace Dava Burka, který vypadal, že to přehnal s prostředky na povzbuzení, když neustále drmolil a smál se svým vlastním vtipům. Zadáním jeho prezentace bylo „jak personalizovat Android pomocí AI“. Povšimněte si, jak zhruba v čase 1:31 volí emotikony, vybere i ten s exkrementem. Jako by se nám něco snažil podvědomě sdělit. Nicméně to nebylo ani zdaleka tak zábavné, jako když lidé z vedení Applu představovali před 6 lety animoji.

Za zmínku stojí ještě fakt, že všichni prezentující dostali nejspíše rozkazem používat termín „generative AI“ bez ohledu na to, co jejich oddělení dělá. Toto poměrně dlouhé slovo dělalo řečníkům často problémy a mnohdy jim bylo rozumět spíše „degenerative AI“. Jak výstižné.

Nevím jak vás, ale mě takové vystoupení rozhodně nějak nepřesvědčilo, že Google je v AI nějaký průkopník nebo silný hráč. Bolestivě je to vidět v takových detailech, jako je omezená podpora cizích jazyků u Barda. Pokud je nějaký jazykový model skutečně tak inteligentní, pak by vzhledem k množství volně dostupných zdrojů neměl být problém osvojit si češtinu obstojným způsobem. Stejně jako finštinu nebo klingonštinu, když na to přijde.

A ten hardware?

Google není hardwarová firma a poslední část věnovaná novým zařízením potvrdila, že to tak zůstane. Představený tablet sice není špatný, ale to tam ten magnetický stojánek s nabíjením a reproduktorem vymýšleli tak dlouho? A ohebný Pixel zase působí, jako by byl tam, kde konkurence před pár lety začínala. Vzhledem k tomu, jaké problémy doprovázejí běžné Pixely, se trochu bojím, co přinese pohyblivá konstrukce. Ale třeba to bude výjimka potvrzující pravidlo.

Co se tedy stane s našim imaginárním člověkem, který dobíhá vlak? Udělá kaskadérský kousek, naskočí a poveze se na střeše vozu? Nebo spíš v klidu vyčká na další spoj s vědomím, že je tak důležitý, že na něj všichni počkají? Zatím to ale vypadá, že jen vytáhne telefon a snaží se přesvědčit všechny zúčastněné, že byl v místě určení už včera, jen ho tam nikdo nečekal.