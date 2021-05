Ordnung muß sein! Ale jenom hezká fasáda dobrý obchod nedělá, Google

Fotografie: Denny Müller, unsplash.com

„Google se chystá uklízet ve svém Obchodě Play“ – když jsem podobné titulky v uplynulém týdnu začal vídat na nejrůznějších serverech, zaradoval jsem se. Že by šel softwarový gigant do sebe a odstranil jeden z nejpalčivějších nedostatků v distribuční platformě softwaru pro operační systém, který používají více jak dvě miliardy lidí? Ano, ale trochu jinak, než jsem si představoval.

Jestli něco jako uživatel Androidu a na něj navazujících služeb závidím konkurenci, pak je to pořádek v App Store. Je to sice více práce pro autory softwaru a ruční revize kódu občas pozdrží vydání aplikace, ale ten pocit „sucha a bezpečí“ za to určitě stojí. Naopak takový Obchod Play občas připomíná minové pole, jen posuďte sami:

A to jde vyloženě o škodlivé aplikace, takové, které slibují hory a doly a po nainstalování maximálně ukazují reklamu, by se daly počítat ve velmi vysokých číslech. Přitom to není ani dekáda, kdy si všichni pochvalovali, jak je instalace z repozitáře snadná a bezpečná ve srovnání s takovými Windows, kde máte při stahování čehokoli strach, že si nakazíte počítač. Dnes si ale Android a Windows nemají co vyčítat.

Proto jsem se opravdu těšil, že zmiňovaný úklid se aspoň pokusí tento stav zvrátit. Ovšem jak informuje Google na svém blogu, jde pouze o zpřísnění pravidel pro popisky aplikací. Ty nově nesmějí obsahovat slova velkými písmeny, pokud nejde o zkratky, různé smajlíky, násobné vykřičníky anebo zavádějící slova pro označení popularity, jako je třeba „top“.

Pravda, toto bylo taky potřeba. Právě kvůli nadužívání nejrůznějších elementů pro získání pozornosti nebo zavádějících popisků to v Obchodě vypadalo jako v inzertní rubrice ojetých automobilů, kde se to jenom hemží výkřiky jako je „TOP STAV!!!“ a kde editor není zaměstnán nebo zcela rezignoval na dělání čehokoli.

Paradoxně se bojím, že vymáháním těchto pravidel se situace pro uživatele ještě zhorší. Nyní má každý, komu je alespoň patnáct, jasnou představu o tom, že by neměl instalovat aplikaci, v jejímž popisku je pět vykřičníků a tři smajlíci. Stejně jako u zmiňovaných aut je „TOP STAV“ dobrým indikátorem toho, že můžete inzerát v klidu ignorovat. Když ale Google přinutí autory vypiplat popisky k formální dokonalosti a třeba jim i svými nástroji pomůže psát smysluplně a bez pravopisných chyb, pak i pro zkušené oko nebude rozpoznání případné hrozby tak jednoduché. Následně spousta lidí odklikne žádosti aplikace stejně bezmyšlenkovitě jako informace o cookies na webových stránkách nebo EULA při instalaci softwaru – a průšvih je na světě.

Obchod s aplikacemi by zkrátka měl být bezpečné místo, ale nejenom pro ostřílené uživatele, ale i pro děti, seniory nebo naprosté počítačové analfabety. Ale hezké popisky aplikací k tomu rozhodně nestačí.