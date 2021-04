Experti objevili hodně nebezpečný malware v „Netflix“ aplikaci v Google Play

Check Point Research odhalil nový malware v oficiálním obchodu Google Play. Malware mimo jiné automaticky odpovídá na všechny příchozí zprávy ve WhatsApp a využívá obsah zasílaný hackery ze vzdáleného řídícího serveru. Malware se v tomto případě ukrýval v aplikace FlixOnline, která napodobovala Netflix a slibovala Netflix Premium zdarma na 2 měsíce.

#Android #Malware that distribute itself over #WhatsApp messages found on #GooglePlay. The malware hijack the notification's predefined action "reply" to send messages on the victim's behalf.@_CPResearch_ https://t.co/w6CzJKQ30l