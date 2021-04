Android sbírá o svých uživatelích 20× více informací než iOS, tvrdí nová studie

Není žádným tajemstvím, že operační systémy chytrých telefonů sbírají o svých uživatelích obrovské množství dat. I tak vás však možná překvapí, že v případě Androidu má jít přibližně o dvacetinásobek údajů, které sbírá konkurenční iOS. Nejnovější studie profesora Douglase J. Leitha z irské Trinity College Dublin (na kterou původně upozornil arstechnica.com) tvrdí, že Android sbírá mnohem více uživatelských dat a demonstruje to hned na několika příkladech.

