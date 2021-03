Co je to Android System WebView a proč je tak důležitý?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V uplynulých dnech to vypadalo, že svět mobilních telefonů, tedy těch chytrých, které běží na Androidu, postihla apokalypsa. Z ničeho nic mnoha nejrůznějším uživatelům napříč značkami přestaly fungovat nejrůznější aplikace, které nemají na první pohled nic společného. Z chytrých telefonů se tak rázem staly hloupé a nejeden z uživatelů podstoupil tak drastickou proceduru jako tovární restart zařízení. Naštěstí Google, který celý problém způsobil, promptně zareagoval a vydal novou aktualizaci.

Takže k čemu je to dobré?

Mnoho aplikací, které dnes používáme, potřebují ke svému běhu být on-line, protože přistupují k informacím na webu. Je to prakticky celé portfolio Google služeb, všechny sociální sítě a mnohé další. Výhodou je, že po příchodu domů můžeme v práci nebo v zábavě snadno pokračovat tam, kde jsme v telefonu přestali a naopak. V případě nouze se lze k těmto službám přihlásit v internetovém prohlížeči, ale to není moc komfortní a navíc to neumožňuje pokročilejší funkce, jako jsou notifikace nebo lepší správa a oprávnění.

Aby tvůrci každé aplikace nemuseli od základů programovat svůj vlastní prohlížeč, případně aby v každé druhé aplikaci nebylo tolik zbytečného kódu, nabízí Google vývojářům možnost použití systémové komponenty, kterou si lze představit jako záložku v Chromu bez zbytečných příkras. Pro vývojáře její využití znamená jen pár řádek kódu navíc a nemusí už tak řešit otázky týkající se nejnovějšího vývoje webových browserů a jejich bezpečnosti. To za ně udělá Google, který se rovněž postará o automatické aktualizace.

A právě tady leží vedle největší přednosti i slabina celého přístupu. Pokud máte v Obchodě Google Playzapnuté automatické aktualizace, což je také výchozí nastavení, z ničeho nic může přestat fungovat půlka aplikací, aniž byste měli představu, proč se tak stalo.

Mohla to být apokalypsa...

Naštěstí jsou tu dva faktory, které nás zachránily před světovou mobikalypsou. Google svoje updaty nenasazuje najednou, ale ve vlnách. Vedle snahy o rozložení zátěže tak dělá z určité skupiny uživatelů nedobrovolné betatestery. Je to sice otravné, když čekáte na aktualizaci s novými funkcemi nebo opravami méně závažných chyb, ale má to své důvody.

A pak je tu také rychlost, s jakou Google chybu identifikoval a opravil. Bylo to v řádu hodin, což je ve srovnání s jinými společnostmi, které podobné problémy řeší až další druhé úterý v měsíci, celkem rychlost.

Nakonec se tak jednalo spíše o drobnou nesnáz a memento toho, jak moc je dnešní digitální svět provázaný a jakou moc v něm Google má, i když jeho služby zrovna vědomě nepoužíváte.