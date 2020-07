Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Uplynulý týden byl plný představení nových telefonů a ty nejzajímavější si také ukážeme. Začneme u OnePlus, ale čeká nás také jedna herní bestie. Vítejte u mNews.

OnePlus zase zabíjí konkurenci, ROG Phone 3 je herní dělo – mNews

OnePlus Nord zaujme poměrem ceny a výkonu

OnePlus se tak trochu vrací ke svým kořenům. Alespoň cenou, protože jeho novinka s názvem Nord patří do vyšší střední třídy a za 11 tisíc korun chce nabídnout hodně muziky. Procesorem je moderní Snapdragon 765G, velký AMOLED displej se chlubí 90 Hz, v průstřelu schovává dvě kamery a vybrat si můžete mezi 8/12 GB RAM s 128/256GB úložištěm. Fotoaparáty na zádech slibují podobné vlastnosti jako u mnohem dražšího modelu OnePlus 8. Nechybí slušná baterie ani rychlé nabíjení. A mně přijde, že právě tímto modelem by OnePlus mohlo konkurenci zatopit.

TCL má dva nové modely

Dvě novinky od TCL svou cenou zamíří do levnějšího spektra, přitom dovedou zaujmout. Dražší 10 Plus třeba právě velkým AMOLED displejem, 6 GB RAM, čtyřmi fotoaparáty na zádech, čtečkou v displeji a Snapdragonem 665. A to za 8 tisíc korun. Ještě levnější je TCL 10 SE s větším displejem, ale zato s IPS technologií a jen HD+ rozlišením. Šetřilo se i jinde: procesorem je Helio P22 a vystačit musíte se 4 GB RAM. Vůbec špatně však nezní 128GB úložiště ani cena 5 tisíc korun. Vlastně nejsmutnější zprávou je, že se na český trh telefony dostanou až na konci roku.

Galaxy Z Fold2 a Note20 v únicích

Již v srpnu bychom se měli dočkat představení nástupce ohebného Foldu, což prozrazuje i uniklý render. Ten je dost nekvalitní, ale ukazuje na modul fotoaparátů z Note20 a větší vnější displej. Další úniky se týkají opět řady Note20. V Evropě se máme dočkat procesorů Exynos 990. Základní verze má nabídnout jen plochý Full HD+ displej s 60 Hz a šetřit se mělo i na použitých materiálech. To by ale mohlo znamenat opravdu zajímavou cenovku. Uvidíme již v srpnu.

ASUS ROG Phone 3 má maximální výkon i rychlý displej

Pokud na telefonu hrajete a chcete výkon bez jakýchkoliv kompromisů, ROG Phone 3 je vaší volbou. Má Snapdragon 865 Plus s grafickým čipem Adreno 650, 16 GB RAM a 512GB úložiště. Důraz je kladen i na chlazení. Tam ale výčet superlativ nekončí. Velký displej má obnovovací frekvenci 144 Hz a naprosto minimální odezvu. Baterie s kapacitou 6 000 mAh vás také nenechá ve štychu ani při hraní náročných her a stejně jako u minulých generací se můžete těšit na řadu herního příslušenství. Cena však začíná na 29 tisících Kč.

A nové telefony chystá i Samsung, herní mašinu představilo Lenovo a vážně se toho za poslední týden stalo hodně, takže sledujte mobilenet.cz.