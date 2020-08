Když řekneme herní telefon, mnohým z vás se pravděpodobně vybaví řada ROG Phone od ASUSu. Před několika dny jsme se dočkali již třetí generace, která opět přináší kombinaci naprosto špičkového hardwaru a propracovaného softwaru, která umocňuje zážitek z těch nejlepších současných her. Těšit se můžeme ale i na silnou baterii, 144Hz displej nebo tři fotoaparáty na zadní straně.

Mobilní hráči, zbystřete! Na český trh dorazil nejvýkonnější telefon současnosti, který vypiloval veškeré funkce téměř k dokonalosti. Nový ASUS ROG Phone 3 disponuje špičkovým procesorem, neméně kvalitním displejem, pokročilým chlazením a speciálním softwarem pro hráče. Ve vrcholné podobě vás vyjde na více než 30 tisíc korun. Pro koho je určen a dokáže dostát svým slibům?

Technické parametry ASUS ROG Phone 3 512 + 16 GB Kompletní specifikace Konstrukce 171 × 78 × 9,9 mm , 240 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,59" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 865+ , CPU: 1×3,1 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 650 Paměť RAM: 16 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: 42 Mb/s, LTE: 1 000 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 6 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost červenec 2020, 31 990 Kč 31 990 Kč

ASUS ROG Phone 3 – videorecenze

Obsah balení

Prodejní balení nás v případě ROG Phonů upoutává pravidelně. Ve třetí generaci má trojúhelníkový tvar a samotná krabice se dělí na dvě části. V první je osamocený telefon, jehož vyjmutí vyžaduje trochu cviku. Nejlepší je na krabici lehce klepnout a telefon vám vyklouzne do (v ideálním případě) připravené dlaně. Na opačné straně je veškeré příslušenství. Jako první se o slovo hlásí externí větráček, který snadno připojíte k telefonu. V útrobách druhého dílu balení je nabíječka, USB kabel s USB-C koncovkami, sluchátka, krytky konektorů a nakonec i redukce na 3,5mm jack.

Konstrukční zpracování: čtvrt kila poctivého telefonu

Třetí generace herního speciálu od ASUSu pokračuje tam, kde skončil předchůdce. U herního zařízení dnes nestačí nabídnout jen brutální výkon, musí také upoutat pozornost, a to se ROG Phonu 3 daří skvěle. Čelní strana vás možná neposadí na zadek, ale to hravě zvládnou záda. Skleněné plochy jsou z části průhledné a dovolují nahlédnout pod pokličku. Vidíte část systému chlazení i jeho samotný průduch.

Na zadní straně jsou zdánlivě dvě diody, funkční je ale pouze jedna.

Výrobce, navzdory zaobleným bokům zadní strany, klade důraz na ostře řezané linie, které provází celou zadní stranu a podřídit se jim musel modul fotoaparátů i dvojice diod, z nichž každá má odlišný tvar. Bohužel brzy zjistíte, že sekundární „dioda“ je pouze atrapou. Samotný modul s fotoaparáty vystupuje nad okolní povrch, což je škoda. Telefon se při položení trošku kývá.

Že máte co do činění s příslušníkem rodiny Republic of Gamers prozradí nejen samotný nápis, ale také podsvícené logo ve středu zadní strany, které může blikat různými barvami. Vše lze nastavit a pokud nefandíte blikajícím věcem, můžete funkci vypnout.

Někdo by ROG Phone 3 mohl nazvat herním monstrem a nebyl by daleko od pravdy. Telefon je takřka centimetr tlustý a bez deseti gramů váží čtvrt kila. Do malých rukou se tak rozhodně nehodí, při hraní to však nijak zásadně nevadí, zpravidla jej totiž budete držet obouruč.

Po pravé straně jsou tlačítka, těmi nemyslíme jen ta, která snadno vidíte a jejichž stisknutí provází tolik potřebná jistota. Na okrajích pravé strany jsou rovněž Air Triggers. Jde o plochy citlivé na dotyk, které se nově chlubí až pěti možnostmi nastavení. Můžete je běžně stisknout, provést dvojitý stisk, každý trigger se umí rozdělit na dvě menší tlačítka a nakonec je podporováno přejetí doprava, doleva, k sobě a od sebe. Netřeba dodávat, že vše jde opět podrobně nastavit ve speciální aplikaci a Air Triggers usnadňují hraní. Někdy se vůbec nemusíte dotýkat displeje. Na těle dále najdete dva USB-C konektory, na levém boku je konektor širší a slouží pro připojení herního příslušenství. Kousek nad ním je šuplíček pro dvě nano SIM karty.

Konstrukci zpevňuje kovový rám a jinak ASUS nasadil skleněné plochy (záda s Gorilla Glass 3, displej Gorilla Glass 6). Mobil je pevný až robustní, budete z něj mít rozhodně dobrý pocit. K naprosté dokonalosti ale chybí zvýšená odolnost proti vodě či prachu.

Líbilo se nám povedený herní design

nastavitelné barevné logo

podpora AirTriggers

dvojice USB-C