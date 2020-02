První informace o Galaxy Note20 poukazují na vylepšený 120Hz displej

Přestože zatím nedošlo k oficiálnímu představení řady Galaxy S20, na internet pronikají první střípky informací o řadě Galaxy Note20. Ověřený uživatel Ice universe na svém Twitteru prozradil informaci, podle níž Galaxy Note20 obdrží vylepšený displej o obnovovací frekvenci 120 Hz.

The Galaxy Note20 will use a more fine-tuned 120Hz refresh rate technology.