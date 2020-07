Nová TCL 10 Plus a 10 SE míří na český trh. Známe jejich ceny

Fotografie: TCL

České zastoupení TCL dnes oznámilo příchod nejnovějších modelů 10 Plus a 10 SE na český trh. Vybavenější TCL 10 Plus vás nemusí na první pohled zaujmout. Jde totiž pouze o decentně vylepšené TCL 10L, avšak tentokrát se dostalo na kvalitnější AMOLED displej. Českému zákazníkovi bude servírována ta vůbec nejhorší možná verze s 64GB interní pamětí a 6GB RAM. Varianty s dvojnásobným či čtyřnásobným úložným prostorem se alespoň prozatím nechystají. Chuť si lze spravit hned čtyřmi fotoaparáty na zadní straně a dokonce i dvěma diodami pro přisvětlení. TCL 10 Plus bude na českém trhu dostupné až ve 4. čtvrtletí ve stříbrné a modré za 7 999 Kč.

TCL 10 Plus

Technické parametry TCL 10 Plus Kompletní specifikace Konstrukce 158,9 × 72,9 × 9 mm , 172 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,47" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 665 , CPU: 4×2 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 610 Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 64 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost Q4 2020, 7 999 Kč

Nižší cenu nasadí druhá novinka TCL 10 SE. Ta má o něco větší displej, avšak jde již pouze o IPS panel s HD+ rozlišením. Slabší je též procesor, Snapdragon 665 je nahrazen Heliem P22 od MediaTeku a musí vám stačit 4GB RAM. Paradoxně je zde však výrazně větší 128GB interní paměť. Na zadní straně operují již jen tři fotoaparáty, avšak o lákavý doplněk v podobě dvou přisvětlovacích diod nepřijdete. TCL 10 SE se na českém trhu rovněž objeví až ve 4. čtvrtletí, a to za cenu 4 999 Kč.

TCL 10 SE