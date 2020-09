Po několika letech jsme se dočkali nového OnePlus ve vyšší střední třídě. Nord se snaží přinést co možná nejlepší poměr cena versus výkon. Jde na to rozhodně dobře, neboť dokáže zaujmout vzhledem i vyváženou výbavou. Jedná se ze strany výrobce o trefu do černého, nebo se snížená cena někde nešetrně projevila?

OnePlus Nord není vlajkovou lodí, avšak to není důvod se o něj přestat zajímat. Nabízí totiž nadprůměrnou výbavu v rámci střední až vyšší střední třídy. Mezi trumfy telefonu jednoznačně patří kvalitní AMOLED displej, výkonný procesor od Qualcommu či nadějná sestava čtyř fotoaparátů. Samozřejmostí je osvědčené prostředí OxygenOS založené na Androidu. Potvrdí i Nord roli dravce, která jinak přísluší vlajkovým OnePlus, nebo bude ve střední třídě rozcupován konkurencí? Technické parametry OnePlus Nord 12+256 GB Kompletní specifikace Konstrukce 158,3 × 73,8 × 8,2 mm , 184 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,44" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 765G , CPU: 1×2,4 GHz + 1×2,2 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: Adreno 620 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: ano , LTE: 1 200 / 150 Mb/s, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 4 115 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost srpen 2020, 13 990 Kč OnePlus Nord – videorecenze Obsah balení V lehce netradičně řešeném balení najdete kromě samotného telefonu také červeně zbarvený USB kabel, koncovku výkonné nabíječky a také příjemný bonus – silikonové ochranné pouzdro. Konstrukční zpracování: malý oblázek OnePlus se v roce 2020 rozhodlo, že duo vlajkových OnePlus 8 již nestačí a je potřeba oslovit i uživatele hledající dostupnější alternativu. Tak vznikl Nord, který se dočkal až velmi překvapivě silné propagace ze strany výrobce. Není se však čemu divit, protože například vzhled vás dokáže upoutat. Ačkoliv není vyloženě originální, líbí se. Nord se snaží vypadat co možná nejluxusněji a do značné míry se m to i daří. Je příjemně tenký, zaoblené linie lahodí oku a námi testovaná světle modrá je osvěžením v záplavě spíše šedé konkurence. Na druhou stranu, i Nord si můžete pořídit v šedé. Na celou obrazovku Světle modrá varianta je svěží alternativou. V ruce telefon působí naprosto skvěle. S málokterým dnešním smartphonem se tak rychle sžijete, ergonomie se výrobci povedla na jedničku, stejně tak rozmístění tlačítek. Zde si, stejně jako u všech OnePlus, zaslouží vyzdvihnutí posuvné tlačítko na pravém boku, pomocí něhož snadno změníte zvukový profil. I zpracování lze hodnotit takřka bez výtek. Čelní i zadní strana je skleněná, konkrétně jde o Gorilla Glass 5, jistou formu ústupku nalézáme v rámu, který je pouze plastový. Pro někoho jde možná o zklamání, ale ve střední/vyšší střední třídě nejde o nic neobvyklého. I přesto je konstrukce stále dostatečně pevná. Zapomenout každopádně musíte na zvýšenou odolnost, což je poměrně škoda, stejně jako to, že modul s fotoaparáty mírně vystupuje nad okolní povrch. Tento nešvar dokáže naštěstí vyřešit výrobcem dodávané silikonové pouzdro. Líbilo se nám líbivý vzhled

velmi precizní zpracování

dobře padne do ruky Nelíbilo se nám chybí zvýšená odolnost

pouze plastový rám