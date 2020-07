TCL 10 Plus a 10 SE jsou novinky střední třídy s mnoha fotoaparáty

Fotografie: TCL

TCL dnes na ruském trhu skrze mobile-review.com představilo dva nové přírůstky střední a nižší střední třídy. Dle označení je zřejmé, že jde o rozšíření stávající řady TCL 10.

TCL 10 Plus

Nejprve se podíváme na vybavenější z dnešních novinek – TCL 10 Plus. Z názvu to sice tak jasné být nemusí, ale jde o pouze decentně pozměněné TCL 10L. Hlavní změnou prošel displej. Tentokrát máme co do činění s AMOLED panelem, který nemá průstřel, ale výřez v horní části. V něm je 16megapixelová kamerka pro selfies. Samotný zobrazovač má 6,47palcovou úhlopříčku a Full HD+ rozlišení.

TCL 10 Plus

Pod kapotou je již osvědčený Snapdragon 665 s 6/8GB operační pamětí. Zásadně se liší také úložiště: existovat bude verze s 64, 128 a 256 GB. Především poslední jmenovaná hodnota je ve střední třídě rozhodně nadstandardní. U všech paměťových verzích bude k dispozici slot pro paměťovou kartu. Telefon je osazen Androidem 10 a nadstavbou TCL UI. Jestli hledáte čtečku otisků prstů, najdete ji přímo v displeji.

Na zadní straně vás v případě TCL již tradičně upoutá horizontálně orientovaný modul se čtyřmi fotoaparáty ohraničený dvěma diodami pro přisvětlení. Hlavní snímač má 48 megapixelů a doprovází jej ultraširokoúhlý objektiv s 8 megapixely a záběrem 118°. Zbylé dva snímače jsou zde již spíše jen do počtu: jde o 2megapixelový makro fotoaparát a 2megapixelovou kamerku pro práci s hloubkou ostrosti.

V další výbavě je zahrnuto například NFC nebo rychlé nabíjení baterie s kapacitou 4 500 mAh. Samozřejmostí je USB-C i 3,5mm jack. Případná dostupnost nebo cena oznámena nebyla.

Technické parametry TCL 10 Plus Kompletní specifikace Konstrukce 158,9 × 72,9 × 9 mm , 172 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,47" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 665 , CPU: 4×2 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 610 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost Q4 2020, ?

TCL 10 SE

Níže postavená novinka se jmenuje TCL 10 SE a úspory lze najít na každém kroku. Displej je sice s úhlopříčkou 6,52 palce nepatrně větší, avšak jedná se jen o IPS panel a navíc s nízkým HD+ rozlišením. Výřez zůstal zachován a je v něm 8megapixelový čelní fotoaparát. Pod kapotou je připravený procesor Helio P22 od MediaTeku a 4GB operační paměť. Úložiště pojme 128 GB dat a nechybí slot pro paměťové karty. Prostředí zajišťuje Android 10 a nadstavba od TCL. O zabezpečení se postará váš otisk prstu, čtečka je na zadní straně

TCL 10 SE

Na zádech vidíme opět horizontálně orientovaný modul s fotoaparáty, který je ohraničen dvěma diodami. Hlavní fotoaparát má 48 megapixelů, ultraširokoúhlý snímač ale tentokrát pouze 5 megapixelů. Výčet zakončuje 2megapixelová kamerka pro práci s hloubkou ostrosti.

Konektivita je velmi slušná, nechybí USB-C, 3,5mm jack nebo NFC. Baterie má kapacitu 4 000 mAh a podporuje 15W nabíjení. Ani v tomto případě nejsou k dispozici informace o ceně a dostupnosti.