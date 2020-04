Samsung údajně chystá 5G verzi Galaxy Z Flip a cenově dostupnější Fold 2

Ohebné telefony prozatím rozhodně nejsou lidovou záležitostí a zaplatit desítky tisíc za smartphone z kategorie „foldables“ je ochotna pouze malá hrstka zákazníků. Za cenu přesahující průměrnou českou mzdu se v současnosti ostatně prodává jak Samsung Galaxy Fold, tak stylové véčko Galaxy Z Flip. U nástupce ohebného Galaxy Foldu by se však mohla cena (podle exkluzivních informací SamMobile) snížit.

