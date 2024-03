One UI 6.1 s Galaxy AI dorazí pro sérii Galaxy S23 už za dva dny

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Že aktualizace na One UI 6.1, která má být zásadní zejména Galaxy AI, dorazí i na loňské vlajkové lodě, víme. Samsung však nyní upřesnil, kdy se tak konkrétně stane. Aktualizace s One UI 6.1 by měla být konkrétně pro sérii Galaxy S23 uvolněna 28. března, jak uvedlo samotné zastoupení Samsungu pro Jižní Koreu. O víkendu navíc stejné datum potvrdilo i čínské zastoupení značky (jak prozrazuje příspěvek níže), takže je pravděpodobné, že se celosvětového uvolnění updatu pro řadu Galaxy S23 dočkáme už za dva dny.

Attention to all Galaxy S23 users!



In China, One UI 6.1 officially rolls out starting March 28th as per the notification received today



Here's hoping it hits Asia and Europe too🤞🤞



Repost to show excitement#GalaxyS23 #OneUI #OneUI6 #GalaxyS23Ultra #OneUI6dot1 #Samsung pic.twitter.com/G7o33TjeBo — Tarun Vats (@tarunvats33) March 23, 2024

Překvapením pak byla další zpráva korejského zastoupení, které uvedlo, že ve stejném datu (tzn. 28. března) se nejnovější verze nadstavby One UI podívá i na Galaxy S23 FE, což je, jak dodává sammobile.com, mírně neobvyklé, neboť Fan Edition obvykle dostávají aktualizaci později než standardní verze.

Jelikož už dříve Samsung potvrdil, že se One UI 6.1 s Galaxy AI podívá i na Galaxy Z Fold5, Z Flip5 a tablety série Galaxy Tab S9, dá se očekávat, že i na ně dorazí aktualizace brzy. Nedávno jsme se přitom dozvěděli také to, že se funkce Galaxy AI pokusí Samsung dostat i do starší série Galaxy S22. V každém případě je ale nutné myslet na to, že update se nemusí ve všech částech světa šířit ve stejném datu, takže na váš konkrétní kousek může dorazit později. Dostupnost aktualizace lze přitom snadno zkontrolovat. Postačí zavítat do Nastavení a položky Aktualizace softwaru. Pak vyberte položku Stáhnout a nainstalovat, přičemž vzápětí vám mobil buď aktualizaci nabídne, případně vám sdělí, že prozatím dostupná není.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy Z Fold5 1 TB Rozměry 154,9 × 67,1 × 13,4 mm , 253 g Displej Super AMOLED, 7,6" (2 208 × 1 768 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 1 000 GB , ne Akumulátor 4 400 mAh

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Z Flip5 512 GB Rozměry 85,1 × 71,9 × 15,1 mm , 187 g Displej Super AMOLED, 6,7" (2 640 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 3 700 mAh

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S23 Ultra 512 + 12 GB Rozměry 163,4 × 78,1 × 8,9 mm , 234 g Displej AMOLED, 6,8" (3 088 × 1 440 px) Fotoaparát 200 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 1 024 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S23+ 512+8 GB Rozměry 157,8 × 76,2 × 7,6 mm , 196 g Displej AMOLED, 6,6" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 4 700 mAh

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S23 256+8 GB Rozměry 146,3 × 70,9 × 7,6 mm , 168 g Displej AMOLED, 6,1" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 3 900 mAh