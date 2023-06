Řada Galaxy S23 dostane červnovou „megazáplatu“

Pokud vlastníte některý ze Samsungů řady Galaxy S23, pak jste si určitě všimli, že si pravidelná červnová záplata dala na čas. Zatímco obvykle dorazí hned na začátku měsíce, tentokrát se zpozdila a dorazí až před jeho závěrem. Důvodem však není opomenutí nebo nedbalost. Server sammobile.com naopak informuje, že se výrobce rozhodl spojit běžnou bezpečnostní záplatu s masivními vylepšeními softwaru telefonu.

Odkazuje se přitom na zkušenosti lidí z Indonésie, Malajsie, Thajska nebo Filipín. Tam všude už jim dorazila červnová aktualizace s označením S91xBXXU2AWF1. Že nepůjde o běžné opravy bezpečnostních chyb, to ukazuje i velikost, která se vyšplhala na 2,2 GB.

First Galaxy S23 changes reported with new AWF1 large June update:



➡️ Subtle improvement in the haptics

➡️ One UI is SUPER smooth

➡️ 2x Portrait Mode

➡️ AF problem it was solved

➡️ Night mode processing is slightly different



Thanks @MoisesElPro2 #Samsung #OneUI5 #GalaxyS23