Samsungy řady Galaxy S23 dostávají Android 14

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Jako každoročně je podzim jakýmsi pomyslným závodem ve snaze přinést poslední verzi Androidu mezi uživatele. Oficiálně byla tato nová verze ohlášena začátkem října, ale přehled o jejích funkcích jsme si mohli udělat o dost dříve, a to díky veřejnému betatestování. Co se týče ostrého nasazení, zde samozřejmě v rychlosti dominují Pixely, ale letos překvapily i některé přístroje Xiaomi. S odstupem několika týdnů následuje i Samsung se svou aktuální vlajkovou řadou Galaxy S23. Trojice takto označených telefonů z volného prodeje dostává v těchto dnech aktualizaci na Android 14 a s tím spojenou nadstavbu One UI 6.

I když jsou změny spíše kosmetického charakteru, je jich opravdu hodně a jejich seznam je zachycen na snímcích výše. Hned na první pohled si všimnete změn na zamykací obrazovce a v panelu rychlých akcí. Jiné jsou také fonty napříč celým systémem, významné aktualizace se dočkaly systémové aplikace jako fotoaparát, galerie a správce souborů. A samozřejmě proběhla také řada změn „pod kapotou“, která má za cíl přinést vyšší bezpečnost a efektivitu fungování operačního systému.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S23 256+8 GB Rozměry 146,3 × 70,9 × 7,6 mm , 168 g Displej AMOLED, 6,1" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 3 900 mAh Kč

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S23+ 512+8 GB Rozměry 157,8 × 76,2 × 7,6 mm , 196 g Displej AMOLED, 6,6" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 4 700 mAh Kč