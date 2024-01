Vyzkoušeli jsme, co všechno dokáže Galaxy AI u novinek z řady Samsung Galaxy S24

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jednou z klíčových novinek u právě představené řady smartphonů Galaxy S24 je využití umělé inteligence, jež výrobce označuje jako „Galaxy AI“. Přináší uživatelům celou řadu výhod v podobě praktických vychytávek, které jim mají usnadnit život a zvýšit (pracovní) efektivitu. Co všechno tedy vlastně Galaxy AI umí a jaké jsou naše dojmy z testování?

Tlumočník (nejen) na dovolenou

Při představení řady Galaxy S24 jsme si mohli vyzkoušet velmi praktickou funkci Tlumočníka, která může přijít vhod například na dovolené v zahraničí, příkladem budiž Španělsko. V současnosti umožňuje komunikaci ve 13 různých světových jazycích (kromě španělštiny například němčina, angličtina, francouzština, korejština, japonština a další). Jak asi již tušíte, čeština ani slovenština mezi nimi není, ačkoliv se na tom podle výrobce pracuje.

Modelová situace na dovolené ve Španělsku, kde si potřebujete zavolat taxi. To dnes můžete provést i skrze celou řadu aplikací, pomocí nichž lze minimalizovat samotný kontakt s řidičem, co když vám však (jazykově nepříliš dobře vybavený) řidič taxi zavolá, aby potvrdil či upřesnil místo vyzvednutí? V takovém případě vám nezbývá, než se nějakým způsobem domluvit a právě pro tyto situace je zde Galaxy AI a funkce Tlumočník.

V našem konkrétním případě jsme si naživo vyzkoušeli telefonát s francouzsky hovořícím vinařem, přičemž jsme mluvili anglicky, zatímco on francouzsky. Pomocí Galaxy AI se v reálném čase celá komunikace přepisovala na displeji telefonu, ale především jsme ji rovněž slyšeli. Hlas Tlumočníka na nás hovořil anglicky, zatímco vinař na druhé straně slyšel francouzštinu. Reakce hlasového překladače přitom byly velmi svižné, ačkoliv jsme testovali verzi, jež bude později nepochybně ještě vylepšena. Jediným rozdíl oproti klasickému hovoru je nutnost dělat mírně delší pomlky, skákání si do řeči bychom tak rozhodně nedoporučovali.

K využívání funkce Tlumočníka není potřeba internetové připojení.

K využívání funkce Tlumočníka navíc není potřeba internetové připojení, neboť probíhá tzv. on-device (tedy přímo v telefonu), potřeba je pouze předem stáhnout požadovaný jazykový modul, jejichž velikost se pohybuje okolo 400 MB podle konkrétního jazyka. Nespornou výhodou je rovněž možnost se později podívat na textový přepis zprávy, záznam audia však možný není. Funkce je alespoň v tuto chvíli dostupná pouze v rámci aplikace pro klasické volání, v aplikacích jako například Telegram, WhatsApp apod. tedy podporována není.

Stejné poselství, jiná zpráva

Další ze zajímavých funkcí je možnost si nechat pomocí AI upravit znění zprávy, aby odpovídala příslušnému stylu komunikace. K dispozici je například profesionální mód nebo tzv. fun mód a další. Nespisovně napsaný text s různými slangovými výrazy lze tak jednoduše převést do podoby vhodné pro obchodní komunikaci apod. Praktické jsou rovněž automatické návrhy emoji dle příslušného textu.

Asistent přepisu

Asistent přepisu je praktická funkce určená pro záznam obchodních schůzek, které lze následně nechat přepsat do textové podoby. Galaxy AI zanalyzuje celý zvukový záznam a označí jednotlivé mluvčí. Tato funkce probíhá rovněž „on-device“. Naopak funkce „Shrnutí“ již využívá cloud. Obchodní schůzku (v rámci uvedeného příkladu) zvládne přepsat do několika bodů či vět a sumarizovat ji. Následně je možné také vše přeložit a například nechat odeslat e-mailem.

Asistent poznámek

Asistent poznámek je určen pro ty, kteří nechtějí ztrácet čas formátováním poznámek v průběhu psaní. Tuto funkci jsme si vyzkoušeli na dlouhém a nenaformátovaném receptu na kynuté buchty. Telefonem jsme text vyfotili a Galaxy AI nechali vše zformátovat a vytáhnout ty nejdůležitější body, což bylo zvládnuto na jedničku.

Circle to Search

Funkce Circle to Search je obdobou Google Lens, ovšem Google se Samsungem integroval vyhledávání kdekoliv v rámci telefonu a toho, co se zobrazí na displeji. Circle to Search tak není vázána na jakoukoliv aplikaci a pouhým zakroužkováním (kdekoliv, třeba na Instagramu) lze nechat Google vyhledat relevantní výsledky.

Spuštění funkce probíhá dlouhým podržením prostředního z trojice Android tlačítek, případně podržením prstu na místě tohoto tlačítka, i když uživatel využívá gesta. Funkce vyhledá místa, produkty, text, zkrátka cokoliv. Smartphony řady Galaxy S24 mají na tuto funkci několikaměsíční exkluzivitu, v budoucnu se pak objeví i jinde. Circle to Search využívá logicky kromě AI v zařízení také cloudové AI.

Které modely AI Samsung využívá?

Samsung využívá svůj vlastní model AI pojmenovaný jako Gauss, ale těží i z dalších modelů obchodních partnerů, tj. Googlu nebo Microsoftu. AI se nicméně nikdy neučí z dat uživatele, Gauss se „vzdělává“ pouze v laboratořích společnosti Samsung. Pokud má uživatel z využívání cloudové AI obavy, může vyhledat v nastavení telefonů funkci „Pokročilá inteligence“. Zde je možnost volby zpracování dat pouze v zařízení, čímž se zamezí, aby jakákoliv data putovala do cloudu. Pochopitelně to však může mít vliv na kvalitu zpracování i některé funkce, jež cloudovou AI vyžadují.

ProVisual Engine

ProVisual Engine má zjednodušeně řečeno zajistit perfektní snímky od náhledu až po postprodukci. Při pohledu do detailů fotografie přitom telefon sám navrhne, co by s ní šlo udělat, respektive, jak by šla vylepšit. Typicky se jedná například o odstranění nechtěných odrazů (například při focení přes okno), k dispozici je ale také generativní AI, kdy lze nechat AI doplnit prázdná místa.

Jedná se například o snímky vyfocené nakřivo, které je možné srovnat a následně nechat AI doplnit prázdná místa, jež vznikla v rozích, což jsme si rovněž mohli vyzkoušet a musíme uznat, že Galaxy AI v tomto ohledu funguje velmi dobře. K této funkci je potřeba internet, neboť probíhá za pomoci cloudových výpočtů. Rovněž je nutné vlastnit účet Samsung, jenž je důležitý například také pro zapojení spotřebičů v rámci chytré domácnosti od Samsungu.

Všechny fotografie, které byly upraveny nějakým způsobem za pomoci generativní AI, budou obsahovat speciální vodoznak a zároveň se změna projeví v metadatech. Pokud však dojde čistě k základním úpravám, jako je mazání objektů, kde nebudou využity generativní schopnosti AI, tak se u snímků vodoznak AI nacházet nebude.

Další funkcí v oblasti fotoaparátů je zpomalení videa. Galaxy S24 Ultra umí natáček 4K videa se 120 FPS (pouze v režimu Pro), novinkou však je, že když je nějaké video natočeno standardní rychlostí, lze AI nechat video „zpomalit“, respektive vygenerovat mezisnímky a podívat se na dříve skryté detaily. Galaxy AI začne generovat mezisnímky pouze v průběhu přehrávání, aby bylo video maximálně plynulé, a dochází k tomu „on-device“.

Dostane se Galaxy AI i na starší telefony Samsung Galaxy?

Na závěr máme dobrou zprávu pro majitele loňské generace vlajkových smartphonů Samsung, Galaxy AI se má totiž brzy podívat i na starší modely, podporovány budou všechny z řady Galaxy S23, a to včetně modelu S23 FE, ale také skládací Galaxy Z Flip5 a Galaxy Z Fold5.

