Dlouze očekávaný Samsung Galaxy S23 FE dorazil na český trh v samotném závěru roku 2023. Jedná se o zařízení vyšší třídy, které má vlastně vše, co vás napadne, ale přesto ne na špičkové úrovni. Důvod je prostý, a to snaha o nižší cenu. Je zde odolnost, bezdrátové nabíjení či teleobjektiv. Má však takové zařízení nyní smysl a obstojí ve velmi silné konkurenci?

Zkratka FE je v portfoliu Samsungu zavedena již několik let a od počátku má předznamenávat něco speciálního. Konkrétně Fan Edition, tedy edici pro fanoušky. Na ně má Samsung myslet tak, že připraví telefon s moderními funkcemi za rozumnou cenu, a oseká tak jen některé drobnosti, které by vadily jen nejnáročnějším. První zástupce v podobě Galaxy S20 FE se povedl nadmíru a v podstatě dodnes je to schopný pracant. Galaxy S21 FE zpočátku zklamal pozdním příchodem, ale později vše vynahradil a nyní se doprodává v hladinách střední třídy za skvělou cenu. Nejnovější Galaxy S23 FE okopíroval opravdu velmi pozdní příchod, který se takřka shoduje s chystanou řadou S24, avšak zajímavou výbavu si zachoval. Cenově se však povážlivě blíží k hranici, kde již přestává dávat smysl...

Technické parametry Samsung Galaxy S23 FE 256+8 GB Kompletní specifikace Konstrukce 158 × 76,5 × 8,1 mm , 209 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Samsung Exynos 2200 , + ?×1,8 GHz, GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ano , doba nabíjení: 1:17 hodin Dostupnost prosinec 2023, 18 490 Kč

Obsah balení: jen nezbytnosti

Černá krabička nám jasně dává najevo, že máme tu čest s modelem vlajkové řady Galaxy S. V ní se kromě samotného telefonu nachází jen opravdu nutné příslušenství. Jde tak o klíček pro otevření slotu na SIM kartu a nabíjecí kabel černé barvy, který má na obou koncích USB-C. Abychom byli úplní, nechybí ani nezbytné manuály. Nabíječka již celkem tradičně chybí.

Nelíbilo se nám chybí nabíječka

Konstrukční zpracování: ergonomie je pryč

Vzhledově se Samsung Galaxy S23 FE snaží přibližovat top modelům řady S23. Výsledek proto vypadá opravdu dobře, za což vděčíme skleněným plochám a kovovému rámečku. U námi testované bílé varianty se navíc nemusíte obávat otisků prstů, nejsou totiž vůbec vidět.

Stinnou stránkouje, že na první pohled telefon až tak prémiově nepůsobí, takový pocit získáte až po uchopení. Zejména záda snadno připomenou i výrazně levnější zástupce řady Galaxy A, což není dobrá vizitka pro mobil, jehož cena ve vyšší konfiguraci stoupá povážlivě blízko 20 tisícům korun. Další problém vidíme v rozměrech. Nepatrný mezigenerační nárůst výšky je zanedbatelný, ale 2 milimetry na šířku už v ruce jednoduše pocítíte a příjemné to není. Když k tomu připočteme výrazně vyšší hmotnost, která vystoupala na 207 gramů, nelze takřka hovořit o tom, že by měl telefon dobrou ergonomii.

Celkově jde říci, že se Galaxy S23 FE výrazně hůře drží a používá než Galaxy S21 FE. Značný problém je i prosté zvednutí telefonu ze stolu, protože výrobce nasadil decentně zaoblené boky, které mírně kloužou. Paradoxně však hrany mezi boky a zády či čelní stranou jsou zase zbytečně ostré. Na to, jak dlouho Samsung telefon připravoval, se zdá pro uživatele nevyladěný.

Boční tlačítka jsou v ideální výšce a pohodlně se tisknou. Dostalo se i na zvýšenou odolnost IP68, telefon tak snese prašné prostředí a klidně půl hodiny 1,5 metru pod vodou.

Líbilo se nám zvýšená odolnost IP68

bytelná konstrukce

pohodlná tlačítka

Nelíbilo se nám špatná ergonomie

vysoká hmotnost

Displej: šokující rámečky

Začneme tím, že rámečky kolem displeje jsou černé a nepěkně tlusté. Samsung to sice vysvětluje snahou o robustnější konstrukci, ale tento argument těžko obstojí při tvrdém srovnání se staršími modely. Mobily Galaxy S21 FE i Galaxy S20 FE tak velké rámečky nemají a že by trpěly křehkou konstrukcí, říci nelze. Současná novinka tak působí jak z doby minulé a rozhodně neevokuje takřka vlajkovou loď, kterou se snaží být.

V případě samotného displeje vsadil jihokorejský výrobce na léty osvědčenou klasiku. Máme zde tak 6,5" Super AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. V jejím případě je škoda dost omezeného nastavení. Vybrat si můžete buď základních 60 Hz, nebo adaptivní frekvenci, kdy telefon sám rozhodně, kolik Hz pošle směrem k vašim očím.

S displejem budete ale ve výsledku spokojeni. Krásně syté barvy, skvělá čitelnost, to jsou hlavní přednosti tohoto panelu. Nechybí možnost šetřit vaše oči nebo využívat režim Always-On, který na displeji může být pořád, a vy tak získáte nepřetržitý přehled o zmeškaných událostech. O ochranu displeje se stará sklíčko Gorilla Glass 5. Do zobrazovače je integrována i čtečka otisků prstů, jedná se kapacitní typ, který Samsung obvykle umí. I zde funguje svižně a přesně, ale občas, avšak pravidelně, se nám stávalo, že telefon na přiložený prst nijak nereagoval. Bylo nejprve nutné displej celý rozsvítit a vzápětí již čtečka odvedla svou práci spolehlivě. Evokuje to tak spíše nějaký softwarový problém, který Samsung, doufejme, vyřeší.

Na celou obrazovku Srovnání velikosti rámečků mezi Galaxy S21 FE (vlevo) a Galaxy S23 FE (vpravo)

Líbilo se nám 120Hz Super AMOLED

celkově kvalitní panel

Nelíbilo se nám mezigeneračně širší rámečky

občasné problémy se čtečkou otisků prstů

Zvuk: stereo se hodí

Na těle telefonu je dvojice reproduktorů, a to na spodní hraně a nad displejem. Hrají opravu velmi pěkně, nebál bych se je zařadit do skupiny těch nejlépe hrajících. Hutný zvuk a lehký důraz na hloubky zajistí, že sledování videí má úroveň, stejně tak hraní her. Samozřejmě na delší poslech hudby je vhodné zvolit sluchátka, ideálně bezdrátová, neboť 3,5mm jack beztak chybí.

Líbilo se nám stereo reproduktory

Nelíbilo se nám chybí 3,5mm jack

Výkon hardwaru: Exynos, ale komu to vadí?

U předchůdců jste vždy mohli sáhnout po oblíbeném procesoru od Snapdragonu, avšak tomu je konec. Galaxy S23 FE je vybaven procesorem Exynos 2200 a rovněž 8GB RAM. Nejde sice o něco oslňujícího, ale telefon vás nehodlá brzdit. I náročné aplikace se spouští rychle a telefon se nijak extra nezahřívá. Výjimkou je nahrávání videa ve vysokém rozlišení (4K a více), kdy po zhruba 40 minutách je mobil už poměrně rozpálen. Avšak, ruku na srdce, kdy naposledy jste s telefonem v ruce natáčeli přes půl hodiny? V dané cenové kategorii najdete i výkonnější procesory, avšak v praxi to jen těžko pocítíte.

Benchmark testy

V případě interní paměti můžete volit mezi 128 a 256 GB, přičemž volba by to měla být opravdu promyšlená, slot pro paměťovky totiž chybí.

Líbilo se nám dostatek výkonu

Nelíbilo se nám základem jen 128GB varianta

Výdrž baterie: spokojenost

Za větším tělem a vyšší hmotností by mohla stát baterie s vyšší kapacitou. Jenže kdepak, Galaxy S23 FE má nadále jen 4 500 mAh, což na papíře nevypadá vůbec dobře. Na druhou stranu je důležitější praxe, jež hovoří jasně. Jeden celý náročný den zvládne telefon levou zadní. Po zhruba 12 hodinách náročnějšího využívání hlásí většinou zhruba 40 % kapacity baterie. Opětovné nabíjení také zamrzlo v čase a vrcholem je 25 W po drátu. Do 50 % se telefon nabije za 30 minut, úplné nabití trvá zhruba 80 minut. Dodejme, že po dosažení 90 % se nabíjení výrazně zpomalí. Alternativou je podpora bezdrátového nabíjení, kde je limitem 15 W, nechybí ani reverzní formy nabíjení, kdy telefonem dobijete třeba sluchátka.

Líbilo se nám solidní výdrž

Nelíbilo se nám delší doba nabíjení

Konektivita: na vše připraven

Konektivita nepředstavuje žádný problém, telefon je totiž vybaven NFC pro bezkontaktní platby, Bluetooth 5.3 i navigačními systémy GPS, GLONASS, BDS či Galileo. K dispozici je také Wi-Fi 6E. Samozřejmostí je také 5G u všech českých operátorů. Telefon podporuje také práci se dvěma nanoSIM a nechybí mu podpora eSIM. V jednu chvíli však vždy mohou fungovat jen dvě SIM karty.

Líbilo se nám podporuje eSIM

Fotoaparát: osvědčený trojlístek

Hlavní snímač má 50 Mpx se standardní světelností f/1.8 a optickou stabilizací obrazu. Při běžném focení však telefon fotí do 12,5 Mpx, avšak velmi snadno můžete přepnout do 50 Mpx, v podstatě jedním dotykem na displeji. Sekundární snímač s 12 Mpx a světelností f/2.2 je se záběrem 123° samozřejmě ultraširokoúhlý. Nakonec zde máme teleobjektiv s možností 3× bezztrátového zoomu a optickou stabilizací obrazu. V jeho případě zamrzí nižší 8Mpx rozlišení.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý fotoaparát Teleobjektiv Seflie kamerka Rozlišení 50 Mpx 12 Mpx 8 Mpx 10 Mpx Světelnost f/1.8 f/2.2 f/2.4 f/2.4 Optická stabilizace Ano Ne Ano Ne

Kvalita fotoaparátů odpovídá cenovému zařazení. Hlavní snímač sice vykresluje barvy lehce odlišně od reality, Samsung jim dodá více sytosti, avšak nejde o nějak propastný rozdíl. Snímky jsou ostré s vykreslenými detaily, a to zpravidla i za horších světelných podmínek. Obstojně si telefon vede i v noci, samozřejmě s hlavním snímačem. Ultraširokoúhlý objektiv si vede lépe za dne, což platí i pro teleobjektiv. Trojnásobné přiblížení se hodí a lze říci, že přítomnost této funkce není v dané kategorii zcela obvyklá.

Nadšenci do selfies budou zřejmě spokojeni, v průstřelu displeje je připravena 10Mpx kamerka, jejíž výsledky nejsou špatné a lehce zaostává snad jen v noci.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

S telefonem dnes často natáčíme i videa a v tomto ohledu je Galaxy S23 FE velmi dobře připraven. Natáčet totiž můžete díky vysokému výkonu až v 8K rozlišení, avšak jen s 24 snímky za vteřinu. Naštěstí je zde osvědčené 4K rozlišení, kde lze volit mezi 30 a 60 snímky za vteřinu. K dispozici je i záznam zpomaleného videa, například ve Full HD s 240 snímky za vteřinu. Na vysokých 960 FPS se lze dostat až s nižším HD rozlišením, což je ale nadále standard.

Záznam videa Max. rozlišení 8K, 24 FPS Další rozlišení 4K, 60 FPS Zpomalené video Full HD, 240 FPS

Samsung Galaxy S23 FE (testovací video) – 8K, 24 FPS

Samsung Galaxy S23 FE (testovací video) – 8K, 24 FPS, noc

Samsung Galaxy S23 FE (testovací video) – 4K, 60 FPS

Samsung Galaxy S23 FE (testovací video) – 4K, 60 FPS

Líbilo se nám dostatečně kvalitní hlavní snímač s OIS

povedený ultraširokoúhlý snímač

teleobjektiv

Software: nejaktuálnější

Prostředím je osvědčený Android s nadstavbou One UI 6.0 od Samsungu. Optimalizace se povedla na jedničku a oceníte nejen přehlednost, ale i snadné ovládání jednou rukou, kupříkladu v nastavení. Telefon se nijak neseká a vše funguje tak, jak bychom očekávali. V současné době se smartphone spoléhá na nejnovější Android 14 s prosincovými bezpečnostními záplatami, přičemž aktualizace by měly chodit opravdu dlouho. Konkrétně mobil čeká 5 let bezpečnostních záplat a 4 roky aktualizací Androidu. V praxi tak telefon dostane i Android 17. Z zmínku dále stojí i samozřejmá podpora režimu DeX, tedy desktopového prostředí.

Líbilo se nám perfektní optimalizace

příslib dlouhé softwarové podpory

Zhodnocení

V době vydání této recenze je začátek ledna 2024 a Samsung Galaxy S23 FE je vlastně stále horkou novinkou na českém trhu. Abyste si jej mohli pořídit, musíte si připravit alespoň 17 tisíc korun, pokud odhlédneme od různých akcí. To není vyloženě málo, avšak musíme říci, že zde máme opravdu dobře vybavený telefon. Co je třeba zcela racionálně uznat, Galaxy S23 FE má kvalitní displej, zvýšenou odolnost, výkonný procesor a kvalitní sestavu fotoaparátů. Hodí se eSIM, bezdrátové nabíjení nebo takřka dokonalé prostředí s příslibem dlouhé podpory. Jen obtížně budete hledat něco, co by vám opravdu chybělo.

Na druhou stranu je potřeba říci, že velké rámečky kolem displeje, pokulhávající ergonomie či minimum inovací ve srovnání s předchůdcem na novinku příliš dobrého světla nevrhají. Nachází se navíc v cenové hladině, kde se téměř nic neodpouští. Je tak potřeba říci, že přímých důvodů, proč sáhnout po Galaxy S23 FE, moc není, což ukáže i konkurence níže. Nemá žádnou unikátní funkci, což se sice asi u řady FE čeká, ale příznivou cenu si představujeme přeci jen o něco níže. Šanci tak Galaxy S23 FE má v případě kombinace různých akcí, případně při budoucí slevě. V ostatních případech je zde konkurence.

Konkurence

Začneme stájovou konkurencí. Nabízí se totiž teoreticky dva modely. Tím prvním je Samsung Galaxy S23, který je pouze nepatrně dražší, ale má výkonnější a celkově lepší procesor Snapdragon 8 Gen2. Přidává i lepší sestavu fotoaparátů. Pakliže vám nevadí menší displej, nemáte nad čím váhat. Klasická S23 bude lepší.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S23 256+8 GB Rozměry 146,3 × 70,9 × 7,6 mm , 168 g Displej AMOLED, 6,1" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 3 900 mAh

Pakliže vám imponuje řada FE, je zde alternativa v podobě Galaxy S21 FE, který seženete už za 11 tisíc korun a v zásadě nijak nezaostává oproti Galaxy S23 FE. Ano, má slabší procesor, ale zase se výrazně lépe drží. Skončí mu také dříve softwarová podpora, ale úspora 6 tisíc korun už může být pádným argumentem.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S21 FE 256+8 GB Rozměry 155,7 × 74,5 × 7,9 mm , 177 g Displej AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 888 , 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh , doba nabíjení: 1:17 hodin Kč

Z konkurentů můžeme vybrat i Xiaomi 13T Pro, které stojí zhruba stejně, má větší a neméně kvalitní displej, špičkový procesor či fotoaparáty s vyšším rozlišením. Vhod přijde i větší baterie s výrazně rychlejším nabíjením. Postrádat budete ale třeba bezdrátové nabíjení.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi 13T Pro Rozměry 162,2 × 75,7 × 8,5 mm , 200 g Displej Super AMOLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz