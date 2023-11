Novinky Apple a nadupané Xiaomi 14 Pro

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Xiaomi se nás snaží ohromit novou vlajkovou lodí, která na první pohled boduje ve všem. Další generaci svého čipu M si přichystal Apple a představil i nové počítače. Nakonec si řekneme o zpoplatní Facebooku. Tak vítejte u mNews.

mNews #223 – Novinky od Apple a nadupané Xiaomi 14 Pro

Podcast v audio formě

Xiaomi 14 Pro vás uchvátí

Jasně, novinky Apple si hned ukážeme, ale pojďme si ještě připomenout Xiaomi, které představilo našlapaný telefon Xiaomi 14 Pro. Ten jako by odpovídal na nedávné představení iPhonů. Odolné tělo nabídne slitinu titanu, sklo Longjing Glass a maximální jas displeje až 3 000 nitů. Displej má Quad HD+ rozlišení a samozřejmě 120 Hz. Nechybí odolnost IP68 a design se dle mého tedy extrémně povedl. Rámečky displeje jsou navíc opravdu titěrné. O výkon se také vůbec nemusíte bát, protože uvnitř najdete zbrusu nový Snapdragon 8 Gen 3, který se představil teprve před několika dny. V Číně vyjdete telefon s novým operačním systémem HyperOS, jaká bude situace v Evropě zatím nevíme. Zajímat vás ale budou foťáky, přičemž ten hlavní má proměnlivou clonu od f/1.4 až po f/4.0. Baterie s kapacitou 4 880 mAh by sice mohla být větší, alespoň ji nabijete rychlostí 120 W. To znamená z 0 na 100 % za 18 minut. Wow. Kdy telefon přijde na náš trh, to zatím není známo, ale já se tedy těším. Představen byl také model Xiaomi 14, který spoustu specifikací sdílí.

Apple ukázal čip M3

Apple se docela rychle proměnil z firmy, která lákala hlavně na zážitky a uživatelskou zkušenost, na firmu, kde nás najednou zajímají technické specifikace. Obzvlášť u jejich moderních notebooků. Čipset Apple M3 se tak stal hvězdou večera. A pokud se nedávno uvedený Snapdragon X Elite chlubil, jak předchozí čip překonává, proti novým M3 se bude muset snažit mnohem více. Ty jsou vyráběny 3nm procesem a mají výkonnější jednotky CPU i GPU při snížení energetické náročnosti. Čip přichází v několika konfiguracích od M3 přes M3 Pro až po bestiální M3 Max, který nabídne 16 jader CPU, 40 jader GPU a až 128 GB RAM. Pro více specifikací zamiřte k nám do článku.

MacBooky Pro i iMac s M3

Nový čip by byl celkem k ničemu, kdyby k němu Apple rovnou neukázal i nějaké ty počítače. Začněme u MacBooků Pro. Ty přichází ve velikostech 14 a 16 palců. Zamávejte tak odcházejícímu MacBooku Pro 13. Zároveň se loučí i Touch Bar, který měl být revolucí, ale místo toho přišel čas na něj zapomenout. Modely jsou z hliníku a větší nabídne novou barvu Space Black. Všechny pak mají Liquid Retina XDR displej a jsou o 20 % jasnější. Hlavní novinkou jsou už probírané čipsety M3, tedy vyšší výkon. Úplně nejlevnější konfigurace, tedy 14 palců, M3, 8 GB RAM a 512GB SSD, vyjde na 49 990 Kč. Nejvýkonnější model s čipem M3 Max, 48 GB RAM a terabajtovým SSD stojí 120 tisíc korun. Ani tam to ale nekončí. Vzhledem k příplatkům za větší paměti a úložiště se vyšplháte klidně až na 216 tisíc korun.

Aktualizace doznal i barevný počítač iMac. Upgrade z M1 na M3 byl už po právu zasloužený. Jinak novinky neočekávejte. Základní model vás nyní přijde na 39 990 Kč.

Facebook a Instagram za poplatek

Se zavedením poplatků neexperimentuje pouze bývalý Twitter, ale už i společnost Meta oznámila předplatné pro sociální sítě Facebook a Instagram. A to pouze v Evropské unii. Jedná se o reakci na legislativu související s GDPR. Za měsíční poplatek 10 eur, tedy zhruba 245 Kč, případně 13 eur, tedy 320 Kč, v případě nákupu skrze Android či iOS, získáte přístup k sítím bez reklam. Cena se liší kvůli 30% poplatku, který si účtuje Google a Apple. Až do února 2024 nebudete limitováni počtem účtů, následně si připlatíte 6, respektive 8 eur, za každý dodatečný účet. Zachována však bude i verze zdarma, kde ale nadále narazíte na reklamy.

Tak co? Předplatili byste si prémiový účet Meta, abyste se mohli pohybovat na sítích bez reklam? Dejte mi vědět do komentářů.