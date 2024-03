Vyzkoušeli jsme bleskově rychlé 90W nabíjení vlajkového Xiaomi 14

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Xiaomi 14 v našem testu zabodovalo hned v několika oblastech, kdy jsme v tuto chvíli nejlépe vybavenou vlajkovou loď od Xiaomi ( Xiaomi 14 Ultra však dorazí co nevidět) chválili za kvalitní LTPO OLED displej i reproduktory, nasazení Snapdragonu 8 Gen 3 a až 512GB úložiště nebo podporu velmi rychlého nabíjení. Právě na to se zaměříme v tomto článku, kde si budete moci prohlédnout rovněž podrobné nabíjecí křivky.

Adaptér již v balení a nabíjení až 90W výkonem

Ačkoliv se to někomu může zdát jako maličkost, Xiaomi 14 má navzdory dnešním environmentálním trendům v balení stále nejen datový/napájecí kabel, ale také adaptér, a to o telefonem maximálně podporovaném výkonu 90 W. Zákazníci si tak mohou ihned po vybalení užít nejrychlejšího možného nabíjení, které Xiaomi 14 zvládá, především ale nemusí investovat další peníze do jinak mnohdy drahého vybavení.

Xiaomi 14 si vás získá skvělou výbavou i lákavou cenou! (RECENZE)

Z pohledu nabíjení pak platí, že maximálně výkonné (90W) nabíjení integrované 4 610mAh baterie je potřeba nejprve povolit v nastavení, poté si lze vychutnat plný nabíjecí výkon a v podstatě i denně doplňovat energii třeba i jen v rámci jednotek minut. Konkrétně za 9 minut lze doplnit kapacitu baterie z 0 na 43 %, což je velmi pěkný výsledek. Za 15 minut pak rovnou o 62 %. Alternativou může být i velmi výkonné 50W bezdrátové nabíjení, jedná se však o proprietární nabíjecí technologii Xiaomi, je tak potřeba počítat s investicí (zhruba 1 000 Kč) do takto výkonné bezdrátové podložky, neboť běžný standard Qi umožňuje nabíjet maximálně 15 W. Během drátového nabíjení lze rovněž zmínit, že se telefon, ale ani samotný adaptér, nijak nadměrně nezahřívají. O rychlosti nabíjení si pak můžete udělat obrázek z přiložených grafů, kdy měření probíhalo ve standardní pokojové teplotě okolo 21 stupňů Celsia.