Meta v Evropě spouští placený Instagram a Facebook. Kolik si bude účtovat?

Používání sociálních sítí je standardně monetizováno skrze reklamní sdělení, ostatně na tomto principu fungují i ty největší a nejznámější platformy, mezi něž se řadí Facebook či Instagram. Časy se však mění a společnost Meta již dříve oznámila, že plánuje rovněž placené předplatné pro evropské uživatele těchto sítí. Důvodem je přitom tak trochu paradoxně sama evropská legislativa, konkrétně ochrana uživatelských dat (GDPR) v souvislosti s reklamami.

Meta has announced that it will offer paid subscriptions in the EU of between €9.99 and €12.99 a month for Facebook and Instagram starting in November.



The move comes as the company has faced backlash from the bloc on its handling of users' data.



