Apple MacBook Pro 14'' a 16'' jsou prvními MacBooky s procesory Apple M3

Fotografie: Apple

Apple nám na dnešní tiskové konferenci ukázal hned dva nové MacBooky, konkrétně 14palcovou a 16palcovou variantu oblíbené řady MacBook Pro. Zároveň se definitivně rozloučil s 13palcovou variantu MacBooku Pro. Takže sbohem a šáteček...

Apple MacBook s Touch Barem je pryč

Ano, je to tak. Apple se rozloučil se 13palcovým MacBookem Pro s procesorem M2 a Touch Barem, který v nabídce Applu zůstal jako pozůstatek doby minulé, i když s aktualizovanými vnitřnostmi. Nově jej zcela zastupuje 14palcový MacBook Pro, který vychází z designové linky MacBooků Pro z roku 2021. Je to logický posun a pokud na Touch Bar nedáte dopustit, máte poslední šanci k nákupu, a to skrze přeprodejce.

Procesor M3 je doménou 14palcové varianty, u 16palcové varianty si můžete vybírat z procesorů M3 Pro a M3 Max. To však neznamená, že MacBook Pro 14'' s těmito procesory pořídit nelze – lze. Novinkou je i nová barva Space Black, která je však dostupná pouze u 16palcové varianty. Apple se v rámci prezentace chlubil tím, že díky chemickému procesu jsou navíc notebooky pokryty anodizovanou vrstvou, takže na nich tolik neulpívají otisky prstů. A ano, stále se jedná o hliník, na titan se nedostalo. Všechny modely MacBooků Pro nově nabízejí Liquid Retina XDR displej a o 20 % jasnější SDR obsah.

Vyměníte slevu za poloviční RAM?

Nejlevnější MacBook Pro 14'' přichází s procesorem Apple M3 (8jádrové CPU a 10jádrové GPU), nabídne 8GB paměť RAM a 512GB SSD úložiště. Tato varianta vyjde na 49 990 Kč. Ano, je to méně než tomu bylo dříve u základní 14palcové varianty, ovšem ta nabízela 16GB paměť RAM, takže sleva je vykoupena menší pamětí RAM. Pokud si připlatíte, za 55 990 Kč získáte variantu s 1TB SSD diskem, ale bohužel – stále jen 8GB pamětí RAM, dvojnásobek za příplatek 6 tisíc korun. Z nabídky již zmizela varianta s 16GB pamětí RAM, avšak varianta s 18GB pamětí RAM, 11jádrovým CPU a 14jádrovým GPU vyjde na 59 990 Kč. Škoda, že u základních MacBooků Pro nabídne Apple jen 70W napájecí adaptér.

Nejlevnější varianta MacBooku Pro 16'' přichází s procesorem Apple M3 Pro (12jádrové CPU, 18jádrové GPU), nabídne 18GB paměť RAM a 512GB úložiště. Tato varianta vyjde na 74 990 Kč. Nejvýkonnější varianta s procesorem Apple M3 Max se 48GB pamětí RAM a 1TB SSD úložištěm vyjde na 120 tisíc korun.

Obě velikosti půjde nově zakoupit ve dvou barevných variantách, Silver a Space Gray (14palcová varianta), nebo Space Black (16palcová varianta). Menší z MacBooků Pro si novou barvu zkrátka nezasloužil. Nové MacBooky jsou k dispozici ihned, počkáte si jen na variantu s procesory Apple M3 Max, a to zhruba dva týdny.