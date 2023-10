Hvězdy večera přichází. Rodina procesorů Apple M3 je ráznou odpovědí konkurenci

Fotografie: Apple

Apple v rámci dnešní tiskové konference s příznačným názvem „Scary fast“, tedy „děsivě rychlý“ představil opravdové obludy. Ne, není to však odkaz na dnešní Halloween, ale na nejnovější Apple Silicon procesory Apple M3. Základem je procesor Apple M3, který přímo navazuje na Apple M2 z poloviny loňského roku, procesory M3 Pro a M3 Max navazují na procesory M2 Pro a M2 Max, které nám Apple představil teprve zkraje tohoto roku. Znamená to, že nastala doba, kdy výrobci nebudou mít ani jeden celý rok na to, aby představili své novinky? Uvidíme....

Ano, i přesto, že se i v dnešních měřítcích vyrovná Apple M2 těm nejvýkonnějším procesorům, kteří výrobci používají v běžných noteboocích (nepočítáme herní bestie), Apple se rozhodl přijít s ráznou odpovědí na nedávno představený procesor Snapdragon X Elite z dílny společnosti Qualcomm. Ten totiž slibuje o 50 % vyššího vícevláknového výkonu, než právě procesor Apple M2. To se však dneškem mění a Snapdragon X Elite získává ještě před svým uvedením na trh nového konkurenta – a to se bavíme jen o „základním“ M3, M3 Pro a M3 Max míří ještě mnohem výše .

3nm výrobní proces? Samozřejmě

Novinka, která se však dala předpokládat – nejnovější ARM čipsety z dílny Apple Silicon jsou vyroben 3nm výrobní technologií, stejně jako procesory A17 Pro pro iPhony 15 Pro (Max). Díky zmenšení tranzistorů došlo k nižší energetické náročnosti a navýšení výkonu, tedy vyšší efektivitě. Bavíme se o bestiích, které hravě překonají většinu „PC“ konkurentů.

Připravit, start, zázrak

Nové GPU je výkonnější a zároveň úspornější, představuje rovněž nové technologie, jako je dynamická mezipaměť a nové renderovací možnosti, jako je hardwarově akcelerované sledování paprsků a síťové stínování. Renderování je oproti čipům M1 až 2,5× rychlejší, výkonnostní jádra CPU jsou oproti čipům M1 o 30 % rychlejší, úsporná jádra jsou pak svižnější dokonce o 50 %. Zrychlení se dočkal také Neural Engine, a to o 60 % oproti generaci čipů M1.

Vůbec poprvé se představila i dynamická mezipaměť, která na rozdíl od jiných GPU v reálném čase rozděluje lokální paměť hardwaru. Díky tomu se na každou úlohu použije jen tolik paměti, kolik je opravdu potřeba.

Vylepšovalo se všude tam, kde se jen dalo. Procesor M3 nabídne 25 miliard tranzistorů (o 5 miliard více než v případě čipů M2), M3 Pro 37 miliard a M3 Max pak 92 miliard tranzistorů. Základní Apple M3 bude kombinací 8jádrového CPU a 10jádrového GPU, pojit se bude s až 24GB pamětí RAM, M3 Pro nabídne kombinaci 12jádrového CPU a 18jádrového GPU s až 36GB pamětí RAM a procesor M3 Max přichází v kombinaci 16jádrového CPU a 40jádrového GPU, to vše s až 128GB pamětí RAM. Těžko představitelná hodnota u notebooku, viďte?