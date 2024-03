Vybrali jsme TOP 5 vlastností špičkově vybaveného Xiaomi 14

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Xiaomi 14 máme v redakci již nějakou tu dobu, kromě prvních dojmů, testu fotoaparátů a kompletní recenze přinášíme i ohlédnutí za TOP 5 jeho vlastnostmi.

Design a odolnost

Ještě před pár lety bychom si museli klepat na čelo, ovšem s přihlédnutím na dnešní standardy je Xiaomi 14 poměrně kompaktní kousek s rozměry 152,8 × 71,5 × 8,2 mm a hmotností 193 gramů. Do ruky padne perfektně, potěší i zvýšená odolnost IP68. Samozřejmostí je rovněž prémiová haptická odezva. Na našem trhu jsou k dispozici tři barevné varianty, chybí jen varianta z veganské kůže. Zda to vadí, nebo ne, to necháme na vás, jistotou zůstává, že Xiaomi 14 i přes skleněná záda nepatří mezi největší „lapače“ otisků prstů.

Výkonu na rozdávání

Xiaomi je osazeno Snapdragonem 8 Gen 3 od Qualcommu, tedy extrémně úsporným a výkonným procesorem, jehož výrobu má na starosti TSMC. I přestože se zpočátku hodně debatovalo o tom, že se tento procesor konkrétně u Xiaomi 14 velmi zahřívá, náš test odhalil, že se teplotně nijak nevymyká standardům. Xiaomi je osazeno 12GB RAM a až 512GB úložištěm UFS 4.0. Výkon je v tomto ohledu špičkový, Xiaomi 14 bude výkonné letos, ale i příští rok. K tomu se váže i délka softwarové podpory – výkonné zařízení můžete bez obav používat až 5 let, kdy Xiaomi garantuje bezpečnostní záplaty. Ještě důležitější je, že Xiaomi 14 získá 4 nadcházející velké aktualizace Androidu.

Špičkový displej

Osobně jsme rádi, že Xiaomi u modelu 14 nasadilo kompaktnější velikost displeje, konkrétně 6,36". Jde o typ LTPO OLED se schopností měnit frekvenci v rozsahu 1 až 120 Hz, podporuje navíc HDR10+ i Dolby Vision. Samozřejmostí je Always-On a optická čtečka otisků prstů, která funguje bezchybně. Displej je krytý sklem Corning Gorilla Glass Victus, průstřel v displeji pro selfie kameru je malý a rámečky kolem dokola symetrické. Maximální jas při sledování HDR obsahu činí 3 000 nitů. Z panelu jako takového máme velkou radost.

Skvělá výdrž, rychlé nabíjení

Xiaomi 14 je osazeno baterií o kapacitě 4 610 mAh, která podporuje 90W drátové a až 50W bezdrátové nabíjení. V balení nechybí kromě USB-C kabelu i adaptér do sítě, takže si rychlého nabíjení můžete dopřát ihned poté, co zařízení vybalíte. Pokud chcete rychlé bezdrátové nabíjení, budete si muset pořídit ještě Xiaomi 50W Wireless Charging Stand za 1 500 Kč. Kromě nabíječky však získáte i opravdu elegantní stojánek na váš (pracovní) stůl. Pokud jde o rychlost drátového nabíjení, nabití z 0 na 100 % zabere zhruba 35 minut, což je špičková hodnota, která uspokojí i ty opravdu náročné.

Fotoaparáty

Sestava fotoaparátů je opravdu úctyhodná – na zadní straně je hlavní 50Mpx snímač, 3,2× teleobjektiv a ultraširokoúhlý snímač se stejným rozlišením. Selfie kamera si musí vystačit s 32 Mpx, produkuje však velmi povedené fotky. Xiaomi 14 se rovněž chlubí certifikací Leica, které zde spočívá v několika portrétních režimech a dvou barevných filterch „Leica Vibrant“ a „Leica Authentic“. U videa se můžete těšit až na rozlišení 8K s 30 FPS na hlavní snímač, nechybí ani podpora 4K videa s 60 FPS selfie kamerou.