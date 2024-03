Xiaomi 14 je mi sympatické už jen tím, jak krátké je jeho označení, ovšem přejdeme-li na vážnější notu, jedná se o zařízení s velmi zajímavou cenou a doslova vlajkovou výbavou. Logicky tak nabízí lákavý poměr cena/výkon, který by mohl oslovit nejednoho zájemce.

Xiaomi 14 je v tuto chvíli nejlépe vybaveným vlajkovým modelem čínského výrobce na trhu, neboť se Xiaomi 14 Ultra začne prodávat až o něco později. Zároveň je však Xiaomi 14 zajímavé také tím, že se stále jedná o relativně kompaktní (alespoň na dnešní poměry) model s výbavou, za kterou by se nemusely stydět ani notně dražší telefony. Jak se novinka osvědčila v testu?

Xiaomi 14 si vás získá skvělou výbavou i lákavou cenou! (RECENZE)

Technické parametry Xiaomi 14 512 GB Kompletní specifikace Konstrukce 152,8 × 71,5 × 8,2 mm , 193 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej Super AMOLED, 6,36" (2 670 × 1 200 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 , , GPU: Adreno 750 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 4 610 mAh , bezdrátové nabíjení: ano , doba nabíjení: 0:31 hodin Dostupnost Q1 2024, 24 499 Kč

Obsah balení: poslední mohykán

Xiaomi 14 dorazilo v bílé krabičce, kde se kromě telefonu nachází rovněž silikonové pouzdro, adaptér a také USB-A/USB-C kabel. S nástupem přísnější evropské legislativy se tak jedná o jeden z posledních vlajkových telefonů, v jehož balení najdeme veškeré příslušenství, nikoliv jen kabel (či ani ten).

Líbilo se nám kompletní balení

Konstrukční zpracování: designově povedený, relativně kompaktní

Xiaomi 14 je na českém trhu dostupné ve třech barevných provedeních: černém, bílém a zeleném. Zatímco v zahraničí lze na některých trzích natrefit i na alternativu z veganské kůže, u nás si musíme vystačit se skleněnými zády Corning Gorilla Glass Victus a přiznám se, že osobně bych uvítal i koženkovou variantu, která se neklouže a není potřeba leštit, ačkoliv může syntetická kůže po delší době změnit svůj vzhled (bohužel nikoli k lepšímu). Pozitivní každopádně je, že ani testované zelené provedení není extrémně náchylné na otisky, které sice viditelné jsou, neboť se jedná o lesklé sklo, ale setkal jsem se i s již mnohem většími „lapači otisků“. Ideální volbou pro co nejmenší množství (viditelných) otisků tak bude zřejmě bílá verze, případně je zde vždy možnost se spolehnout na přibalené pouzdro z tekutého silikonu černé barvy.

Z pohledu rozměrů se jedná stále o relativně kompaktní smartphone, tedy minimálně se řadí ke kompaktnějším vlajkovým lodím s rozměry 152,8 × 71,5 × 8,2 mm a hmotností 193 gramů. Důležitější však je, že se Xiaomi 14 velmi pohodlně drží a používá. Fyzické ovládací prvky mají ideální umístění na pravém boku, kde je snadno nahmatáte. Tedy minimálně praváci. Rámeček je hliníkový a slot na spodní straně pojme dvě nanoSIM (+ eSIM), avšak žádnou paměťovou kartu, což by ostatně bylo velké překvapení. Co vás naopak zřejmě nezaskočí, je odolnost IP68, tudíž se novinka nezalekne vody ani prachu. Samozřejmostí je rovněž prémiová haptická odezva či výrazný čtvercový fotomodul, jenž obsahuje také jednu zajímavost.

Při bližším zkoumání horního rámečku by se mohlo na první pohled zdát, že Xiaomi po dlouhé době přestalo implementovat oblíbený infraport, avšak není tomu tak. Ten se pouze přesunul do fotomodulu, kde tak zůstává skrytý očím uživatele, během jeho používání tak nyní již nemusíte držet telefon jako klasický dálkový ovladač. Osobně se mi tato změna líbí hlavně proto, že přispěla k čistšímu designu zařízení, které je podle názoru mého i kolegů skutečně velmi líbivé.

Líbilo se nám příjemně se drží a používá

čistší design díky novému umístění infraportu

povedený design v několika barvách

slot pro dvě nanoSIM + eSIM

zvýšená odolnost dle IP68

povedená haptická odezva

Nelíbilo se nám na našem trhu není dostupná varianta s veganskou kůží

Displej: tenké rámečky i špičkový jas + Dolby Vision

V předešlých letech se telefony z vlajkové řady mnoha výrobců často vyznačovaly tím, že zatímco ty „větší“, resp. nejdražší a zpravidla nejlépe vybavené, disponovaly technologií LTPO, ty „menší“ (levnější) si musely vystačit s obnovovací frekvencí, která byla odstupňovaná, tudíž ji bylo možné regulovat například jen v rámci hodnot 60, 90 či 120 Hz. To se naštěstí netýká nového Xiaomi 14, které má kvalitní LTPO OLED panel se schopností měnit frekvenci v rozsahu 1 až 120 Hz. Dále se však může pochlubit i možností zobrazit až 68 miliard barev či HDR10+ a Dolby Vision, což například nová řada Galaxy S24 neumí.

S 6,36" se Xiaomi 14 nachází někde mezi moderními 6,1" iPhony a jejich většími 6,7" sourozenci, což může být podle mého názoru pro mnohé zcela ideální. Rámečky jsou navíc příkladně tenké a symetrické, průstřel pro selfie kamerku je rovněž relativně malý. Někdo by mohl kritizovat nasazení ochranného skla Corning Gorilla Glass Victus, které, ač bylo kdysi „vlajkové“, dnes najdeme již i u telefonů střední třídy. Za mě to nevnímám jako zásadní problém, ačkoliv by mi pochopitelně udělalo radost, kdyby Xiaomi 14 využívalo Corning Gorilla Armor, jež je schopné pohlcovat odlesky. Velkou pochvalu si pak rozhodně zaslouží maximální jas až 3 000 nitů (samozřejmě při sledování HDR), který zajistí bezproblémovou čitelnost za všech světelných podmínek. Spokojen jsem byl rovněž s podle mě neméně důležitým minimálním jasem, který vás tak ani v temném prostředí nebude zbytečně oslňovat.

Důležitou roli hraje také čtečka otisků prstů, která by sice mohla být o něco výš, avšak funguje velmi spolehlivě a je rychlá. Pokud zabrousíte hlouběji do nastavení, najdete rovněž možnost skrze tuto optickou čtečku monitorovat tepovou frekvenci, pokud je to pro vás důležité. Pohodlnější jsou však bezpochyby chytré hodinky, třeba nedávno testované Xiaomi Watch S3.

Líbilo se nám parádní LTPO OLED zobrazovací panel

velmi vysoký max. jas

spolehlivá čtečka otisků prstů

podporuje i Dolby Vision

Nelíbilo se nám „starší“ ochranné sklo Gorilla Glass Victus

Zvuk: přednes, kterému neschází basy

U vlajkových modelů jsme si zvykli na kvalitní reproduktory, ovšem Xiaomi 14 může nabídnout nejen obecně kvalitní a dostatečně hlasitý (stereo) zvukový přednes, ale také (oproti některé konkurenci) výraznější basy, což je rozhodně chvalitebné. Z bezdrátových kodeků podporuje aptX HD, aptX Adaptive i LHDC, schází tak pouze LDAC.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: špičkový výkon, výrazné zahřívání?

Krátce po uvedení Xiaomi 14 proběhla některými médii zpráva o tom, že se extrémně zahřívá, a to navzdory tomu, že je osazen energeticky efektivním čipsetem Snapdragon 8 Gen 3 od Qualcommu, jehož výrobu má na starost tchajwanské TSMC. V tomto kontextu je dobré zmínit, že samo Xiaomi upozorňovalo novináře na fakt, že telefon neobsahoval finální software. V mém případě jsem provedl řadu testů v aplikaci 3DMark (konkrétně velmi náročný 20minutový Wild Life Extreme Stress Test) a v průběhu používání ani na začátku bych Xiaomi 14 neoznačil (po vykonání testu) za extrémně horké a pocitově bylo srovnatelně teplé jako konkurence po provedení stejného testu ve stejných teplotních podmínkách.

Na výslednou teplotu zařízení má pochopitelně vliv velikost, resp. schopnost odvádět teplo, ale při pohledu na výsledky přímo z aplikace lze diskutovat rovněž i o tom, jak moc je srovnatelná teplota naměřená teplotním čidlem v různých smartphonech, kdy může záležet na samotným čidlu, ale také jeho umístění. Co se týče naměřených výsledků, odpovídají vysokému výkonu čipsetu, ale také přítomnosti 12 GB RAM a štědrému úložišti. V tomto kontextu opět zmíním podobně kompaktní Samsung Galaxy S24, který startuje pouze na 128 GB s možností rozšíření na 256 GB, zatímco Xiaomi 14 začíná na 256 GB, ale zakoupit si lze i 512GB úložiště (obě dvě typu UFS 4.0).

Líbilo se nám dostačující výkon

12 GB RAM a v základu již 256 GB

Výdrž baterie: nabito během půl hodinky

Xiaomi 14 je osazeno baterií o kapacitě 4 610 mAh, která podporuje 90W drátové a až 50W bezdrátové nabíjení. Zatímco u bezdrátového nabíjení musíte disponovat proprietární 50W nabíjecí podložkou od Xiaomi, nabíjení „po kabelu“ je vám přístupné okamžitě díky přibalenému adaptéru. V rámci měření jsem zaznamenal schopnost telefonu se nabít z 0 na 95 % během půl hodiny, což považuji za skvělé. Zbylých 5 % pak trvá přibližně 4 až 5 minut, avšak s ohledem na běžné nabíjecí návyky můžete počítat s tím, že budete nabíjet v průměru třeba jen 20 minut, což je velmi pěkné. Pro co nejrychlejší nabíjení je pouze nutné nejprve tuto možnost aktivovat v nastavení. Zajímavý je pak také režim hibernace, který se aktivuje při takřka vybité baterii (zůstatku 1 %), s nímž získáte několik jednotek minut používání navíc. Co se výdrže týče, zpravidla jsem díky relativně velké baterii zvládal 1,5 dne používání, ovšem s trochou snahy se dá dostat i na dva dny na plné nabití. Pro úplnost dodám, že novinka nepodporuje standard Qi2, což je s ohledem na délku softwarové podpory určitě škoda, zato však zvládá reverzní bezdrátové nabíjení o neznámém výkonu.

Líbilo se nám dlouhá výdrž na nabití

podpora 50W bezdrátového nabíjení

velmi rychlé drátové nabíjení

Nelíbilo se nám potěšila by podpora standardu Qi2

Konektivita: nově i s Wi-Fi 7

Xiaomi 14 disponuje kromě různých navigačních služeb, jako je GPS, GLONASS, BDS, Galileo a QZSS, také Bluetooth ve verzi 5.4 či nejmodernější Wi-Fi 7. Jediné, co tak teoreticky schází, je UWB, nechybí totiž 5G, NFC ani již zmíněný infraport.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: parádní makro a nově i 4K selfie video

V oblasti fotovýbavy pochopitelně Xiaomi 14 nepřináší stejně působivý hardware jako u Xiaomi 14 Ultra, ale i přesto se nemusí za nic stydět. Hlavní hvězdou je pro mě osobně 3,2× teleobjektiv převzatý z loňského Xiaomi 13 Pro.

Hlavní fotoaparát 3,2× Teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Čelní kamerka Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 50 Mpx 32 Mpx Clona f/1.6 f/2.0 f/2.2 f/2.0 Označení snímače OmniVision OVX9000 Light Fusion 900 Samsung ISOCELL JN1 Samsung ISOCELL JN1 OmniVision OV32B Velikost snímače 1/1,31" 1/2,76" 1/2,76" 1/3,14" Velikost pixelů 1,2µm 0,64µm 0,64µm 0,7µm Ohnisko/rozsah 23 mm 75 mm 14 mm (115°) 22 mm Typ ostření Dual Pixel PDAF, Laser AF PDAF (min. ostřící vzdálenost 10 cm) fixní fixní Optická stabilizace ano ano ne ne

Důvodem je úroveň přiblížení, resp. ohnisková vzdálenost, která podle mého názoru vyhovuje průměrnému uživateli, který chce fotit pěkné snímky bez nutnosti nejprve udělat pár kroků vzad (jako třeba často u 5× teleobjektivu), aby byla focená osoba v záběru, stejně tak je ale působivý schopností ostřit již ze vzdálenosti 10 cm. Díky tomu s ním lze zachytit krásné makro záběry plné detailů a s patřičným efektem hloubky, které se mi líbí ještě více než portréty. U portrétů je pak k dispozici celá řada režimů, kdy některé působí vyloženě zvláštně (snímek je například notně rozmazaný), v základním nastavení však portrétní záběry vypadají hezky, jsou dobře zaostřené a pozadí je pěkně oddělené od foceného objektu.

Hlavní snímač je pak rovněž velmi schopný ve dne i v noci, kdy na snímcích dokáže zachytit dostatek detailů, zpravidla umí správně pracovat s expozicí a problém mu nedělají ani náročnější HDR scény. Podobně jako v minulosti software Xiaomi není vždy 100% konzistentní ve výsledném podáním, ovšem to je něco, na co jsme si již zvykli napříč celým odvětvím. Ultraširokoúhlý objektiv je pak schopný zachytit dostatek detailů a netrpí ani na jejich slévání v rozích, kde je i vcelku dobře potlačen efekt rybího oka. Vzhledem k nízké ostřící vzdálenosti u teleobjektivu pak není překážkou ani absence AF.

Xiaomi 14 se rovněž chlubí know-how Leica, které zde spočívá v několika portrétních režimech a dvou barevných „filtrech“ Leica Vibrant a Leica Authentic. Již z popisu je vám zřejmě jasné, že za líbivější bude většina uživatelů považovat právě o něco saturovanější Leica Vibrant. Svým způsobem se jedná o něco podobného jako třeba nastavení barevného podání u iPhonů – pravděpodobně jej jednou nastavíte a poté na něj zapomenete. U videa se můžete těšit až na rozlišení 8K s 30 FPS na hlavní snímač, mnohem důležitější je však podle mě konečně podpora 4K videa s 60 FPS na čelní kamerku, což třeba ještě loňské vlajky od Xiaomi (a nejen ty) neuměly. Ostatně kvalitu selfie videa můžete posoudit v přiložené videorecenzi.

Xiaomi 14 režim Film 24 FPS, 16:9 (1 920 x 800 px)

Xiaomi 14 4K 30 FPS

Xiaomi 14 1080p 30 FPS režim Zrychlené

Xiaomi 14 4K 60 FPS

Xiaomi 14 4K 60 FPS Super Makro video (teleobjektiv)

Xiaomi 14 4K 60 FPS noční video

Líbilo se nám líbivé a dostatečně kvalitní fotografie

schopnost 4K videa s 60 FPS selfie kamerkou

působivé makro snímky díky teleobjektivu s nízkou ostřící vzdáleností

Software: HyperOS a slušná podpora

Xiaomi 14 dorazilo na trh s nejnovějším Androidem 14 a nadstavbou HyperOS, která je v tuto chvíli spíše vizuálně upravenou nadstavbou MIUI a žádné výrazné změny zde nenajdete. Uživatele pak potěší svižný chod, široké možnosti nastavení AoD (který umí svítit nepřetržitě na rozdíl od telefonů Redmi) a obecně velké množství nastavení. U Xiaomi 14 můžete například telefon naprogramovat, aby se zapínal/vypínal dle časového rozvrhu, což podle mě už dnes žádný jiný výrobce u svých telefonů nenabízí. V době testování (únoru 2024) byly v zařízení lednové bezpečnostní záplaty a výrobce garantuje 4 velké aktualizace OS a 5 let bezpečnostních záplat. Na ty nejlepší se tak Xiaomi stále nechytá, ovšem i tak je softwarová podpora rozumně dlouhá. Oproti jihokorejské konkurenci schází například režim DeX, Xiaomi také klade menší důraz na využití AI, resp. aktualizace s funkcemi umělé inteligence má dorazit později.

Líbilo se nám rozumná délka podpory

svižný chod

Nelíbilo se nám bez podpory desktopového režimu

konkurence nabídne ještě delší podporu

Zhodnocení

Xiaomi 14 považuji za velmi povedený smartphone, který kombinuje povedený design, krásný displej i více než dostačující výkon. Výhodou je rovněž velmi slušná fotovýbava či podpora rychlého nabíjení. Prostor pro zlepšení lze naopak spatřit v délce softwarové podpory, která je sice solidní, ale na ty nejlepší nemá, stejně tak nemusí každému vyhovovat nadstavba HyperOS, jež může občas působit docela komplikovaně.

Konkurence

Mezi konkurenci se rozhodně řadí Galaxy S24, který je ještě o něco menší a lehčí než Xiaomi 14. Novinka od Samsungu má však maximálně pouze 256GB úložiště, pomalejší nabíjení a horší fotovýbavu. Jeho výhodou je však 7letá softwarová podpora i režim DeX.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S24 256 GB Rozměry 147 × 70,6 × 7,6 mm , 167 g Displej AMOLED, 6,2" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 2400 for Galaxy , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 000 mAh

Zajímavou alternativou je Google Pixel 8, který lze pořídit ještě o něco levněji než Xiaomi 14, maximální velikost úložiště je však „jen“ 256 GB a schází extra výkonný Snapdragon 8 Gen 3 i rychlé nabíjení. Výhodou Pixelu může být fotovýbava, kde se kombinuje schopný hardware i software, ale také 7letá podpora.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 8 256 GB Rozměry 150,4 × 71 × 8,9 mm , 187 g Displej OLED, 6,2" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Google Tensor G3 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 575 mAh , doba nabíjení: 1:10 hodin

