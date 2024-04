Nothing Ear a Ear (a) v redakci: „špunty“, které si vás získají

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Nothing si na dnešek chystal něco speciálního a my už víme co – dnes se můžete seznámit s dvojicí nových špuntových sluchátek: modelem Ear, který je přímým nástupcem Ear (1) a Ear (2), a Ear (a), který pasuje k nedávno testovanému Nothing Phonu (2a). Ano, Nothing nám udělal trochu nepořádek v označování, zlobit jsme se však nevydrželi dlouho – přesně do doby, než jsme si sluchátka vyzkoušeli na vlastní uši.

Jak je to tedy s těmi názvy?

Na začátek malá rekapitulace. Prvními sluchátky Nothing byla Nothing Ear (1) v průhledné nabíjecí krabičce, poté následovaly pecky Nothing Ear (stick) s exkluzivním designem nabíjecího pouzdra ve tvaru vesmírné kapsle, špunty Nothing Ear (2), které navazovaly na Nothing Ear (1), a nyní jsme se dočkali hned dvou nových přírůstků – Nothing Ear, která i bez číslovky 3 v názvu navazují na Nothing Ear (2), a zcela nových Nothing Ear (a), která jsou odlehčenou verzí Nothing Ear bez bezdrátového nabíjení.

Nothing Ear (1) Nothing Ear (stick) Nothing Ear (2) Nothing Ear (a) Nothing Ear Datum představení 7/21 10/22 03/23 04/24 04/24 ANC ano (do 40 db) ne ano (do 40 db), přizpůsobitelné ano (do 45 db), Smart ANC ano (do 45 db), Smart ANC Typ špunty pecky špunty špunty špunty Výdrž baterie s ANC 4 hodiny / 4 hodiny 5,5 hodiny 5,2 hodiny Výdrž bez ANC 5,3 hodiny 7 hodin 6,3 hodiny 9,5 hodiny 8,5 hodiny Celková výdrž (s poudrem, bez ANC) 34 hodin 30 hodin 36 hodin 42,5 hodiny 40,5 hodiny Dynamický měnič 11,6 mm 12,6 mm 11,6 mm 11 mm 11 mm Audio Clear Voice Technology 1.0 Clear Voice Technology Clear Voice Technology 2.0 Clear Voice Technology 3.0 Clear Voice Technology 3.0 Kodeky AAC, SBC, LHDC AAC, SBC AAC, SBC, LHDC AAC, SBC, LDAC AAC, SBC, LHDC 5.0, LDAC Odolnost IPX4 IP54 IP54 IP54 sluchátka/IPX2 pouzdro IP54 sluchátka/IP55 pouzdro Bezdrátové nabíjení ano ne ano ne ano Cena 3 599 Kč 2 999 Kč 3 699 Kč 2 599 Kč 3 799 Kč

Podle tabulky je patrné, že některé prémiové funkce Nothing Ear si Nothing Ear (a) převzala, přesto přišla o bezdrátové nabíjení, které z nabídky Nothing neměla jen sluchátka Nothing Ear (stick). Výhodou je, že Nothing Ear nejsou dražší než Nothing Ear (2), Nothing je tak jen vylepšil a ponechal stejnou cenu.

Design: rozpoznatelné

Pokud si vyberete sluchátka Nothing, zřejmě to bude kvůli tomu, že sama o sobě lákají na poloprůhledné tělo a průhlednou nabíjecí krabičku – v tomto ohledu Nothing u dvojice nových sluchátek nic nezanedbal a oba modely si tuto designovou linku zachovávají. Nothing Ear zcela vychází z Nothing Ear (1) i (2) tvarem pouzdra i sluchátek. To samé by se dalo říct o Nothing Ear (a), ovšem zde již Nothing přizpůsobil tvar pouzdra, který je zcela nový, kompaktnější a působí jako roztomilá „vanička“, průhledná je však už jen z vrchní strany. Osobně se nemohu rozhodnout, jaké pouzdro se mi líbí více, ale skoro bych se až přiklonil k levnějšímu modelu, tedy Nothing Ear (a). Pouzdro působí svěžím a neokoukaným dojmem.

Ústupky však jsou znát – například u prémiového modelu Nothing Ear je logo společnosti Nothing uvnitř pouzdra, u modelu Ear (a) je logo na silné plastové nálepce na vrchu pouzdra. Nálepka sice pár týdnů používání odolá, ovšem její osud je víceméně jasný – z pouzdra se po času strhne, a tím přijdete i o logo společnosti. Zvláštní přístup, ovšem u Nothingu nás jen tak něco nepřekvapí. Už rozbalení sluchátek doprovází nutnost obal roztrhnout, podobně jako u telefonů značky. Nothing se chlubí, že pouzdro sluchátek Ear je nově odolnější vůči škrábancům – jsme zvědaví, zda se to potvrdí v naší recenzi.

A co se týká barev, Nothing Ear (a) jsou k dispozici hned ve třech variantách, konkrétně v zářivě žluté, klasické černé a bílé. Nothing Ear se nabízí v černé a bílé.

I když si toho s největší pravděpodobností asi nevšimnete, Nothing Ear (a) jsou nejvyšší sluchátka z celé modelové řady (30,9 mm) a zároveň nejtěžší (jedno sluchátko váží 4,8 g). Jde však o rozdíly pár desetin milimetru, takže naživo si rozdílu prakticky nevšimnete. Co se týká pohodlnosti nošení, zde již mírný rozdíl vnímat budete, pro moje uši jsou pohodlnější Nothing Ear, která mi velmi připomínají velmi pohodlná OnePlus Buds Pro. Nothing Ear (a) jsou však stále velmi pohodlná, rozdíl je opravdu nepatrný.

A jaké jsou novinky?

Nečekejte žádné přelomové novinky, Nothing Ear jsou přímými nástupci Nothing Ear (2), co se týká modelu Ear (a), jsou odlehčenou variantou modelu Ear, tedy nejsou přímým nástupcem některé dřívější modelové řady. Je však mnoho věcí, co Ear a Ear (a) spojuje, tím také začneme.

Oba modely podporují ANC až do úrovně 45 dB, což je o 5 dB více než u Ear (2). Zaujme také vylepšený algoritmus Smart ANC, který na pozadí nastavuje ANC tak, aby bylo při různých ruších vyrovnané a konstantní, a to v reálném čase. Stále však máte možnost vybrat si režim i manuálně ve třech krocích. Z prvních dojmů musím potvrdit, že kvalita ANC je u obou novinek výrazně lepší než u Nothing Ear (2). Nothing zapracoval i na basové složce, která je výraznější u obou novinek, avšak u modelu Ear je dle našeho prvního srovnání ještě o stupínek lepší, zřejmě díky keramické membráně. Zvýraznění basové složky v reálném čase můžete vypnout/zapnout v aplikaci Nothing X. V nabídce nechybí funkce Find My Earbuds, tedy vyhledání zapadnutých sluchátek, hráče potěší také Low Lag Mode, jenž lze zapnout v aplikaci.

Bezdrátové nabíjení nabízí z novinek jen model Ear.

K vylepšení došlo i po stránce výdrže – Nothing Ear vydrží se zapnutým ANC zhruba o hodinu více než model Ear (2), konkrétně 5,2 hodin, bez aktivního ANC je rozdíl ještě výraznější, model Ear přidá 2 hodiny navíc na celkovou výdrž 8,5 hodin. Model Ear (a) vydrží při poslechu bez ANC 9,5 hodin a s ANC 5,5 hodin, ze všech Ear sluchátek tedy nová Ear (a) vydrží nejdéle. Modelu Ear (a) však chybí bezdrátové nabíjení, stejně jako peckám Ear (stick). Ear samozřejmě bezdrátové nabíjení podporuje, a to výkonem až 2,5 W. Samozřejmě nechybí ani rychlonabíjení, Nothing Ear i Nothin Ear (a) se během 10 minut dobijí pro 10 hodin poslechu (bez ANC).

Ear nabízí odolnost sluchátek dle IP54, pouzdro dokonce dle IP55. U modelu Ear (a) je to u sluchátek IP54 a u pouzdra IPX2, tedy alespoň základní odolnost.

Nothing Ear i Nothing Ear (a) se pyšní certifikací Hi-Res Audio, což znamená, že Ear a Ear (a) zvládnou přenos skrze Bluetooth v kvalitě 990 kbps při 24 bitů/96 kHz, podporují kodek LDAC, SBC a AAC, u modelu Ear se navíc můžete těšit na podporu LHDC 5.0 (1 Mbps při 24 bit/192 kHz). Sluchátka nabízí 11mm dynamický měnič se dvěma komorami, nově s větším prostorem pro vibrace (0,55 vs. 0,26 mm u Nothing Ear (2)), u modelu Ear se pak můžeme těšit na keramickou membránu.

Nothing rovněž oznámil, že nová sluchátka i telefony nabídnou hlubší integraci do AI ChatGPT. Co to bude znamenat v praxi, to teprve uvidíme, ovšem jisté je, že zjednoduší interakci s tímto AI asistentem.

Dostupnost a cena

Nová bezdrátová sluchátka Nothing Ear a Nothing Ear (a) mohou tuzemští zákazníci zakoupit od pondělí 22. dubna za 2 599 Kč v případě modelu Ear (a), respektive za 3 799 Kč v případě Ear.