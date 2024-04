Hledáte nové a cenově dostupné „špunty“, které vás zaujmou vzhledem, ale funkcemi nebudou nijak zaostávat? Nothing si myslí, že pro vás má to pravé, jeho nová sluchátka se jmenují Ear (a) a kromě certifikace Hi-Res Audio zaujmou i pokročilým ANC a cenou pod hranicí 3 tisíc korun. Takže ideální recept na úspěch? To prozradí recenze.

Je tomu teprve pár dnů, kdy nám společnost Nothing představila dvojici nových sluchátek Nothing Ear a Nothing Ear (a), která se pojí k nedávno představenému smartphonu Nothing Phone (2a). Nabídnou inovativní zpracování nabíjecího pouzdra, pokročilé ANC, certifikaci Hi-Res Audio a proklatě výhodnou cenu, sluchátka totiž pořídíte hluboko pod hranicí 3 tisíc korun.

Mix zní velice zajímavě, dnešní recenze odhalí, zda je opravdu vše „sluncem zalité“, nebo bude lepší připlatit si a pořídit si v současnosti nejlepší sluchátka výrobce, model Ear.

Technické parametry Nothing Ear (a)

Rozměry pouzdra 47,6 × 63,3 × 22,7 mm Rozměry sluchátek 30,9 × 21,7 × 24,3 mm Hmotnost pouzdra/sluchátka 4,8/39,6 g ANC ano, až do 45 dB Dynamický měnič 11 mm, PMI + TPU membrána Bezdrátové nabíjení ne Rychlonabíjení pouzdra ano, 10 minut = 10 hodin Výdrž poslech/hovor s ANC 5,5/4 hodiny Výdrž poslech/hovor bez ANC 9,5/5,2 hodiny Výdrž celková (s pouzdrem) 42,5 hodiny bez ANC, 24,5 hodiny s ANC Certifikace odolnosti sluchátek/pouzdra IP54/IPX2 Komunikace (profily) Bluetooth 5.3 (RFCOMM, SPP, HFP, A2DP, AVDTP, AVCTP, AVRCP) Kodeky AAC, SBC a LDAC Hi-Res Audio ano Cena 2 599 Kč

Obsah balení: roztrhat a vyhodit, už zase

Ne, ani tentokrát mě Nothing nepotěšil prodejním balením. Ne snad proto, že by krabička nebyla elegantní, ale krabičku si zkrátka neschováte, protože než se ke sluchátkům dostanete, musíte strhnout boční části, tím přebal částečně zlikvidujete. Uvnitř krabičky se nachází samotná sluchátka, krátký nabíjecí USB-C–USB-C kabel s délkou 25 cm (ano, i to je někdy málo), náhradní špunty ve velikostech S a L (M jsou na sluchátkách) a základní manuál. Nic více jsme ani nečekali, takže do příště jen prosíme, ať je krabička přeci jen trochu standardní – Nothing more, thank you!

Líbilo se nám včetně nabíjecího kabelu...

Nelíbilo se nám ...,který by mohl být delší

přebal musíte zlikvidovat

Konstrukční zpracování: tak takto ano!

Od první generace sluchátek Ear (1) sází Nothing na jednolitý design špuntů i nabíjecího pouzdra, odbočka nastala jen u peckových sluchátek (stick), která však dodnes nástupce nedostala. Nothing Ear, která jsou paradoxně třetí generací, mají design stále víceméně podobný, jinak je tomu však u dnes testovaných Ear (a) – Nothing se zkrátka rozhodl, že tento model od ostatních špuntů v nabídce oddělí výrazněji, a to už samotným nabíjecím pouzdrem, jako bonus nabídnou jednu „hravou“ barevnou variantu navíc.

Je to tak, Nothing Ear (a) si kromě černé a bílé pořídíte také v kanárkově žluté, což oceňuji – ne všichni chtějí nudnou černou, nebo už trochu zbytečně okoukanou bílou. Zpět ale k nabíjecímu pouzdru, ve kterém jsou sluchátka uložená – pouzdro je stále průhledné, nově však už jen jeho vrchní strana, spodní část je již kompletně plastová a neprůhledná. Tvar pouzdra nově připomíná malou vaničku se zploštělými bočnicemi, což vypadá vcelku efektně na tiskových fotografiích, ale v reálu jsem z tohoto konceptu nadšený, je totiž neokoukaný. Díky tvaru se pouzdro snadno zasouvá do kapes, vcelku pohodlně se i vyjímá, za nás tedy skvělá inovace. Doplníme, že sluchátka nabízí odolnost IP54, pouzdro alespoň základní IPX2.

Možná se ptáte, kam se u nového pouzdra přestěhovalo tlačítko pro spuštění režimu párování – nově jej naleznete uvnitř pouzdra pod pravým sluchátkem. Tlačítko je tak nenápadné, že pokud jej nebudete vyloženě hledat, snadno jej přehlédněte. Pouzdro se pochopitelně nabíjí skrze USB-C na zadní straně. Notifikační LED, která informuje o stavu nabíjení a stavu nabití, je rovněž uvnitř pouzdra, tentokrát vlevo.

Mimochodem se Nothing chlubí, že u sluchátek Ear zapracoval na kvalitě plastů nabíjecího pouzdra, které by už nemělo být magnetem na vlasové škrábance. U Nothing Ear (a) nic takového neslibuje a vzhledem k tomu, že na vrchní straně je nálepka s logem Nothing, lze očekávat, že pouzdro bude podobně „náročné“ jako u předchozích generací. To se koneckonců potvrdilo, v rámci našeho testování schytalo pouzdro poměrně dost škrábanců jak na vrchní, tak na spodní lesklé straně, zde je situace snad ještě horší. Tak pozor, pro cestování doporučujeme pořídit alespoň základní ochranný vak.

Žlutá je „cool“ a nabíjecí pouzdro vypadá skvěle.

Pouzdro jako takové prošlo výraznou změnou, sluchátka již nikoli – pokud bychom vedle sebe položili sluchátka Nothing Ear (1), Nothing Ear (2), Nothing Ear a Nothing Ear (a), rozdíl asi pozná jen skalní fanoušek značky, případně ten, kdo bude vybaven lupou a přečte modelové označení, které se u všech modelů nachází na nožce každého ze sluchátek, stále se tedy bavíme o poloprůhledných „cool špuntech“. Rozměry jednoho sluchátka činí 30,9 × 21,7 × 24,3 mm, hmotnost 4,8 g. Je to vůbec nejvíce napříč všemi generacemi, stále však jde o lehká sluchátka. Pouzdro se pyšní rozměry 47,6 × 63,3 × 22,7 mm a hmotností 39,6 g, i se sluchátky se tedy dostanete pod magickou hranici 50 gramů.

A jak sluchátka drží v uších? Pocitově podobně, jako Nothing Ear (2), avšak už nyní mohu prozradit, že o trochu hůře než u nových Nothing Ear. Jde však o hodnocení značně subjektivního charakteru, osobně patřím mezi „šťastlivce“, kterým většina špuntových sluchátek v uchu nevyhovuje, je tedy zázrak, že obě novinky od Nothing mi v uších vyloženě nevadí. Pokud máte jen o trochu tvárnější zvukovody, určitě si na nepohodlí stěžovat nebudete, tak či tak bych doporučil si sluchátka objednat přes internet a v případě, že nebudou vyhovovat, vrátit je a hledat štěstí jinde.

Doplníme, že sluchátka se stále ovládají pomocí tlakových senzorů, na každém sluchátku naleznete jeden. Nothing zapracoval na citlivosti, která je nově výrazně lepší, takže spokojenost. Na těle každého sluchátka nalezneme také 3 mikrofony, které vylepšují telefonní hovory a podporují rovněž funkce jako ANC a transparentní režim.

Líbilo se nám elegantní pouzdro

nízká hmotnost

pohodlné ovládání

USB-C

3 barevné varianty

Nelíbilo se nám v uších mi drží hůře než Ear

odolnost plastů pouzdra nebude vysoká

Výdrž a nabíjení: wow!

Nothing Ear (a) i přes podporu ANC vydrží hrát ještě déle než Nothing Ear. A to nás velmi příjemně překvapilo. Pokud se smíříte s vypnutým ANC, na jeden zátah se můžete těšit na výdrž 9,5 hodin, s pouzdrem až 42,5 hodin. Sluchátka podporují i rychlonabíjení, už 10 minut na nabíječce vám zajistí 10 hodin poslechu, kompletní nabití zabere něco okolo hodiny a čtvrt. A jak je to se zapnutým ANC? Výdrž klesne na 5,5 hodin se sluchátky a na 24,5 hodin spolu s pouzdrem. Co se týká telefonních hovorů, bez ANC se můžete těšit na výdrž 5,2 hodin, s ANC na 4 hodiny hovoru. Bezdrátové nabíjení chybí, je to asi jeden z mála hlavních ústupků, kterými Nothing kompenzuje nižší cenu. Nutno podotknout, že Nothing Ear (2a) jsou v pořadí teprve druhá sluchátka značky bez podpory bezdrátového nabíjení, prvními byla Nothing Ear (stick).

Líbilo se nám velmi slušná výdrž

rychlé nabíjení

Nelíbilo se nám někomu bude chybět bezdrátové nabíjení

Funkce a zvuk: téměř ideální kompromis

Vždy, když vidím dvě novinky a jedna je levnější, hned začnu pátrat po ústupcích, proč je ta či ona novinka vlastně levnější. Dobrou zprávou na začátek je, že u příležitosti představení Nothing Ear (a) a Nothing Ear jsem musel hledat poměrně dlouho, než jsem na nějaké ústupky vůbec narazil. Tím také začneme. Nothing Ear (a) nabízí 11mm dvoukomorové dynamické měniče z PMI + TPU materiálu, Nothing Ear sází na keramiku. Sluchátkům také chybí kodek LHDC 5.0, stále však nabízí LDAC a certifikaci Hi-Res Audio. Dále už však budete hledat ústupky jen stěží, proto se rovnou zaměříme na výhody.

Začít můžeme vylepšeným ANC. Nově Nothing slibuje potlačení okolních ruchů až do 45 dB, původní generace nabízela potlačení do 40 dB. Potěší, že i Ear (a) mají chytrý algoritmus, který dokáže ruchy potlačovat automaticky v závislosti na okolí, využívá k tomu sestavu 2× 3 mikrofony. V reálu to znamená, že pokud mikrofon detekuje výraznější ruch, automaticky aktivuje maximální potlačení ruchů, v tichém prostředí, například doma, aktivuje nižší stupeň. Přispívá to také k prodloužení výdrže na nabití. Sluchátkům nechybí ani velice povedený režim průchodnosti, takže pokud potřebujete vyřídit krátký hovor s protistranou, sluchátka nemusíte nutně vyjímat z uší.

Aplikace Nothing X pro iOS

Z klíčových vlastností Ear (a) se hodí připomenout také podpora duálního připojení – sluchátka můžete spárovat například s notebookem a smartphonem a výstup se bude automaticky přepínat podle toho, jaké zařízení aktuálně používáte. V mém případě tak nebylo problém přepínat mezi iPhonem a MacBookem, vše fungovalo dle očekávání. V rámci aplikace Nothing X lze udělat mnohé, kupříkladu snížit latenci pro herní nadšence, zapnout můžete i algoritmus, který na pozadí upravuje úroveň basů, případně se pustit do vylepšení zvuku pomocí ekvalizéru. Aplikace vám umožní i přeprogramovat ovládání, pokud si tedy přejete skrze sluchátka například měnit hlasitost, je to možné. Aplikace umožní sledovat i stav baterie sluchátek a pouzdra, zpřístupní OTA aktualizace a umožní sluchátka vyhledat, pokud někde zapadnou. Z dalších funkcí zmíním test těsnění nástavců, kdy se přehraje krátká znělka a aplikace vyhodnotí, zda vám nástavce v uších dobře těsní, či nikoli. Zkrátka mix moderních funkcí, které jsme očekávali.

Výsledný mix funguje perfektně.

Z kodeků je nutné zmínit podporu AAC a SBC + již zmíněného LDAC, certifikace Hi-Res Audio potěší, v reálu to znamená, že Ear (a) zvládnou přenos skrze Bluetooth v kvalitě 990 kbps při 24 bitech/96 kHz. Zmínit můžeme i podporu Google Fast Pair a Microsoft Swift Pair.

Co se zvukové stránky týká, nejblíže mají Nothing Ear (a) k Nothing Ear (2), tedy k původní generaci prémiových sluchátek Nothing. Osobně jsem byl překvapen čistotou projevu a vcelku výraznou basovou složkou, která je laděná přesně podle mého gusta – i tak jsem si neodpustil basovou složku trochu nakopnout skrze detailní nastavení v aplikaci Nothing X, respektive funkci Bass Enhance. Díky podpoře Hi-Res Audia více záleží na tom, co bude zdrojem vaší hudební knihovny, při zvolení správného poskytovatele se můžete dočkat zvuku, který opravdu zaujme i středně náročné posluchače. Možná si právě říkáte: „počkat, jak středně náročné posluchače?“ Ne, Ear (a) nejsou sluchátka pro audiofily, ale pro střední proud, což není urážka a rozhodně ne ve spojení s cenou, která jen málo převyšuje 2,5 tisíce korun. Za tyto peníze se jedná o skvěle hrající sluchátka, která zkrátka neurazila, spíše postupně překvapovala, a to jen pozitivně.

Líbilo se nám kvalitní zvuk

vylepšené ANC, povedený režim průchodnosti

LDAC, certifikace Hi-Res Audio

propracovaná aplikace Nothing X

duální připojení

Zhodnocení: mně se líbí!

Nothing Ear (a) jsou nová sluchátka, která se jednoznačně povedla. Berou si to dobré z Nothing Ear, něčím se lehce vrací k Nothing Ear (2), přesto je výsledný mix extrémně vyvážený, o což tu jde především. Mám totiž pocit, že za své peníze bych při nákupu Nothing Ear (a) získal maximum, a to je přesně důvod, proč bych jejich nákup doporučil.

Ano, někdo může namítnout, proč si raději nekoupit Ear (2) s bezdrátovým nabíjením, ale s klidným svědomím mohu říci, že bych si Ear (2) místo Ear (a) nekoupil, ani kdybych utratil stejnou částku. Nothing Ear (a) jsou sluchátka, která mě bez přestávky příjemně překvapovala a věřím, že se jimi rádi necháte překvapovat i vy.

