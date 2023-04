Hledáte sluchátka, která sice nemusí hrát kdo ví jak výjimečně, ale jednoznačně zaujmou? A to nejen vás, ale i okolí? Taková sluchátka umí značka Nothing, která kromě smartphonu Phone (1) a sluchátek Nothing Ear (1) a Ear (2) má v nabídce i zajímavá sluchátka Nothing Ear (stick). Jdou trochu jinou cestou, což ve výsledku nemusí vůbec vadit.

Dnes se podíváme na sluchátka, která už nepatří mezi novinky na trhu, přesto jsou natolik jedinečná, že si recenzi zaslouží. Po nedávné recenzi Nothing Ear (2) se k nám do redakce dostala pecková sluchátka Nothing Ear (stick) se zajímavou cenou okolo 2 500 Kč.

Technické parametry Nothing Ear (stick)

Rozměry pouzdra 87,1 × 29,8 × 29,8 mm Rozměry sluchátek 29,8 × 18,8 × 18,4 mm Hmotnost pouzdra/sluchátka 46,3/4,4 gramů ANC ne Dynamický měnič 12,6 mm Bezdrátové nabíjení ne Rychlonabíjení pouzdra ano, za 10 minut až 2 hodiny poslechu Výdrž poslech/hovor 7/3 hodin Výdrž celková (s pouzdrem) 29 hodin Certifikace odolnosti sluchátek/pouzdra IP54 Komunikace (profily) Bluetooth 5.2 (RFCOMM, SPP, HFP, A2DP, AVDTP, AVCTP, AVRCP, GAVDP) Kodeky AAC, SBC Cena od 2 500 Kč

Obsah balení: roztrhat a vyhodit

Jak už jsem zmiňoval v recenzi Nothing Ear (2), balení produktů Nothing mi příliš nevyhovuje. Proč? Krabičku si zkrátka neschováte, protože než se ke sluchátkům dostanete, musíte strhnout boční části, tím přebal zlikvidujete a již do něj sluchátka opět neschováte. U Ear (stick) zaujme alespoň tvar balení v podobě hranolu, uvnitř pro změnu naleznete dva válce. V jednom jsou sluchátka, ve druhém zase dokumentace a krátký nabíjecí kabel USB-C–USB-C.

Líbilo se nám včetně nabíjecího kabelu...

Nelíbilo se nám ...,který by mohl být delší

přebal musíte zlikvidovat

Konstrukční zpracování: vesmírná stanice

Nepovažuji se za skalního fanouška seriálu Teorie velkého třesku (The Big Bang Theory), ale při pohledu na Nothing Ear (stick) jsem si vzpomněl na díl 5. série s názvem Porucha transportéru (The Transporter Malfunction). V té dostal Sheldon a Leonard od Penny hračku v podobě transportéru s motivem Star Treku. Sheldon svůj transportér rozbalil a následně rozbil, a tak jej vyměnil za ten Leonardův. Ona hračka mi ve výsledku velmi připomíná nabíjecí pouzdro sluchátek Nothing Ear (stick).

Jde o válec, který je chráněn průhledným pláštěm s výřezem. Ten se otáčí a díky zmíněnému výřezu může zpřístupnit sluchátka, která jsou uložena uvnitř. Celé je to opravdu efektní a pouzdro působí jako vesmírná kapsle. Spodní část (která je červená) hostí USB-C a párovací tlačítko, na těle naleznete i elegantní vyobrazení loga společnosti, které je viditelné i v případě, že pouzdro otočíte, to kvůli průhlednému plášti. Pouzdro se otáčí oběma směry a lze jím rotovat prakticky donekonečna (a vězte, že vás to k tomu bude svádět), abyste však i poslepu poznali pozici „otevřeno“ a „zavřeno“, dojde v těchto pozicích k příjemnému „klapnutí“.

Nabíjecí pouzdro má rozměry 87,1 × 29,8 × 29,8 mm a váží 46,3 gramů, je tedy velice kompaktní. Bohužel je ale kvůli průhledným plastům extrémně náchylné na vlasové škrábance, stejně tak se může stát, že vám dovnitř pouzdra zapadnou nějaké nečistoty, protože vnější plášť dokonale netěsní. Na pláž bychom si sluchátka určitě nebrali, a to i přestože jsou odolná dle IP54. Sluchátka sice nějaký ten deštík vydrží, ale pouzdro odolné není. Pokud se dovnitř dostane například písek, můžete celý mechanismus nenávratně poškodit, čištění by totiž bylo extrémně náročné.

Sluchátka vás zaujmou okamžitě.

Uvnitř pouzdra jsou sluchátka s rozměry 29,8 × 18,8 × 18,4 mm, přičemž každé váží 4,4 gramu. Nejde o špunty, ale o pecky, jejich design považuji za extrémně povedený. Podobně jako Nothing Ear (2) jsou poloprůhledná s logem společnosti. Notifikační LED nechybí, je se uvnitř pouzdra a informuje o nabíjení, případně i o párování. „Vyčíst“ stav nabití je však prakticky nemožné, na to ideálně poslouží aplikace.

Stejně jako Nothing Ear (2) se sluchátka ovládají pomocí na tlak citlivého tlačítka. Osobně mi tento způsob ovládání vyhovuje méně než dotykové ovládání, Nothing alespoň musím pochválit za to, že tlačítko reaguje opravdu velmi dobře a nestalo se mi, že by můj pokus o stisknutí nedetekovalo.

Dodáme, že nově sluchátka pořídíte jen v jedné barvě, tedy bílá s červenými detaily, jiná barevná variace k dispozici není. Design jako takový hodnotíme velice kladně, i když někdo říká, že mu sluchátka připomínají rtěnku (kvůli otáčení), osobně si nemyslím, že jsou vhodná pouze pro dámy. Design je dostatečně „cool a tech“, takže budou slušet i pánům.

Líbilo se nám nápaditý design sluchátek i pouzdra

odolnost vůči vodě u sluchátek

Nelíbilo se nám náchylnost na škrábance

Výdrž a nabíjení: není to špatné

Uvnitř sluchátek je baterie, která dle slov výrobce zaručuje výdrž 7 hodin při poslechu hudby a zhruba 3 hodiny hovoru. My jsme dosáhli na hodně podobné výsledky, při přehrávání sluchátka vydržela hrát asi 6 hodin a 40 minut, přičemž hlasitost byla nastavena zhruba na 55 %. Pouzdro dokáže sluchátka dobít zhruba 3×, celkem byste se tak měli dostat na zhruba 29 hodin poslechu, v reálu však počítejte spíše s 26 hodinami. Nabití pouzdra se sluchátky uvnitř zabere zhruba 75 minut, sluchátka samotná jsou připravená za hodinu a půl. Pro zisk energie na 2 hodiny poslechu pak stačí 10 minut na nabíječce. Bezdrátové nabíjení bohužel chybí.

Líbilo se nám slušná výdrž baterie

vcelku rychlé nabíjení

Nelíbilo se nám chybí bezdrátové nabíjení

Funkce a zvuk: na pecky slušné

Hned na začátek zmíníme, že Nothing Ear (stick) vychází spíše z první generace Nothing Ear než z generace druhé. Ovšem i oproti první generaci se musíte smířit s pár ústupky, tím nejvýraznějším je absence ANC. I když na trhu existují pecková sluchátka s ANC, Nothing Ear (stick) mezi ně bohužel nepatří. Je to velký problém? Už vzhledem k typu konstrukce ne, ANC sice některá pecková sluchátka mají, ovšem výsledek není nikdy srovnatelný se špunty, natož s over-ear konstrukcí.

Nothing Ear (stick) nabízí pokročilejší ekvalizér, má 4 přednastavené profily (Balanced, More Bass, More Treble, Voice), případně si jej můžete detailněji přizpůsobit (MID, Treble, BASS). Osobně jsem používal přednastavený profil More Bass, protože mi více basů vyhovuje, většina však bude volit spíše profil Balanced, který je více univerzální.

Zmínili jsme, že Nothing Ear (stick) se ovládají pomocí na tlak citlivého tlačítka podobně jako u Nothing Ear (2) nebo Apple AirPods Pro (2. generace). Ovládání je vcelku intuitivní, jeden stisk poslouží jako Play/Pause, případně pro přijmutí/ukončení hovoru. Pokud tlačítko stisknete a podržíte, můžete regulovat hlasitost – levým sluchátkem hlasitost snižujete, pravým zvyšujete. Trojité stisknutí vás vrátí o skladbu zpět, dvojité vás posune o skladbu dopředu, případně jím odmítnete hovor. Oceňujeme, že tlačítka lze různě přeprogramovat. Levé i pravé sluchátko funguje nezávisle. Upravit nelze jen funkci jednoho stisknutí, to vždy patří Play/Pause.

V aplikaci naleznete i další možnosti a funkce. Skrze ni vidíte stav nabití sluchátek, můžete aktualizovat firmware i využít funkci Najít – zde zaujme, že můžete vyhledat samostatně levé i pravé sluchátko. Vhod přijde také funkce Low Lag Mode, kterou ocení především hráči. Pokud vám nevyhovuje funkce Detekce nošení (sluchátka pozastaví skladbu, pokud je vyndáte z uší, opětovně začnou hrát, jakmile je vložíte zpět do uší), lze ji vypnout. Osobně však nevidíme důvod, funguje to skvěle, navíc jak v rámci Androidu, tak i iOS. Dodáme, že pokud náhodou vlastníte Nothing Phone (1), nemusíte si aplikaci Nothing X vůbec stahovat, většina nastavení je ukrytá přímo v sekci Bluetooth, podobně jako to mají Apple AirPods Pro s iPhonem.

Můžeme si tipnout, nad čím právě přemýšlíte? Domnívám se, že vám v hlavě stále rezonuje první věta této kapitoly, kdy jsem zmínil, že sluchátka vychází z Nothing Ear (1), než že by měla blíž k Nothing Ear (2). A vy se teď určitě nemůžete dočkat odpovědi na to, zda jsou Nothing Ear (stick) stejně tak špatná, co se týká zvuku. Můžeme vás uklidnit, zde jsou sluchátka mnohem blíže Nothing Ear (2). Stabilita komunikace je skvělá, v průběhu testování nedocházelo k výpadkům zvuku a i samotný projev je velice slušný. Ne, sluchátka nejsou ideální pro audiofily, hrají však velice dobře.

Zvuk je slušný. Stačí vám to?

Sluchátka jsou osazena 12,6mm dynamickými měniči, podporují kodeky SBC a AAC přes Bluetooth 5.2. Vzhledem k typu konstrukce nelze očekávat špičkové výsledky, ale na poměry pecek hrají více než dobře. Spodní hranice basů zní trochu tlumeně, dutě, ovšem s režimem More Bass se výstup vyrovná a opět, s přihlédnutím na typ konstrukce nabízí poměrně hezky výrazné basy. Zvuk je hezky živý, detailní a ani při vyšších hlasitostech se nedostavuje „plechový“ dojem. Pochválit musíme i kvalitu mikrofonu, kterou si protistrana pochvalovala. Odrušení okolních ruchů však není ideální, v tomto na prémiová sluchátka nedosahují.

Líbilo se nám pokročilejší ekvalizér

slušný zvuk

snadné ovládání

stabilita spojení

Nelíbilo se nám nemusí sednout každému

Zhodnocení: ano, to se mi líbí

Budu upřímný, Nothing Ear (stick) bych si zakoupil mnohem raději než Nothing Ear (2). Rozhodně ne proto, že hrají lépe, protože nehrají. Rozhodně ne kvůli ANC, protože (stick) žádné ANC nemají. Takže proč? Důvod je jednoduchý. Osobně mi pecky vyhovují, i když už nejsem tak zarytý zastánce pecek jako dříve, stále mi dělá radost možnost střídat pecky a špunty, podle nálady, většinou však dám přednost peckám. Nepovažuji se za audiofila, i přestože poznám kvalitní zvuk, hudba je pro mě hlavně relax.

Když sečtu opravdu extrémně povedený design, nízkou cenu a vcelku slušný zvuk, jsou pro mě Nothing Ear (stick) sluchátka, která na mě zkrátka zanechala dobrý dojem. Ten jsem u Nothing Ear (2) bohužel postrádal, a tak by byla volba zcela jasná. Ale audiofilové pozor, toto nejsou sluchátka pro vás.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz