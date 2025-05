Britská zvuková revoluce. Nothing se spojil se specialisty z KEF

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Společnosti Nothing a KEF dnes prostřednictvím tiskové zprávy oznámily dlouhodobé strategické partnerství s cílem „zahájit další kapitolu společnosti v oblasti zvuku“. Co to ale skutečně znamená?

Jak dodává gsmarena.com, nejspíše to v praxi povede k rozšíření značky Nothing do nových audio kategorií, několik produktů má být již ve vývoji a ještě letos uvedeno na trh. „KEF je jedním z nejuznávanějších jmen ve světě audia a jsme hrdí, že s nimi můžeme spolupracovat při dalším kroku naší audio cesty,“ uvedl Andrew Freshwater, šéf marketingu chytrých produktů ve společnosti Nothing. „Spojením desetiletí zkušeností KEF s naším designově orientovaným přístupem k technologiím vytváříme základ pro nový standard každodenního poslechu. Produkty, které uvedeme na trh ještě letos, budou začátkem vzrušující nové kapitoly této spolupráce a budoucnosti značky Nothing Audio.“

„V KEF vždy věříme v sílu skvělého zvuku – dokáže inspirovat a spojovat lidi,“ říká Grace Lo, prezidentka a šéfka globálního marketingu společnosti KEF. „Tato spolupráce nám umožňuje přenést naše akustické dědictví do nového kontextu – ve spolupráci se značkou, která sdílí náš důraz na inovace, kvalitu a design. Společně chceme znovu definovat, jak může prémiový zvuk vypadat a působit pro novou generaci posluchačů.“

O KEF

Zkratka KEF pochází z názvu Kent Engineering & Foundry, což byla původní kovozpracující společnost v anglickém Maidstonu, kde byla značka založena v roce 1961. Firma se specializuje na výrobu vysoce kvalitních reproduktorů a audio techniky, známá je zejména pro inovace v oblasti akustického inženýrství.