Nothing právě představil svá vůbec první bezdrátová náhlavní sluchátka a rozhodl se, že to udělá pořádně. V této recenzi si ukážeme, co najdete v balení, sluchátka si představíme a řeknu vám své dojmy, protože jsem je mohl už týden používat.

Nothing do světa náhlavních bezdrátových sluchátek vstupuje opravdu stylově a s modelem headphone (1) slibuje unikátní design, robustní zpracování, ale také kvalitní audio zážitek i dlouhou výdrž. Jak se mu to vše povedlo?

Nothing headphone (1) – videorecenze

Technické parametry Nothing headphone (1)

Rozměry sluchátek 173,8 × 78 × 189,2 mm Hmotnost sluchátek 329 g Rozměry pouzdra 52 × 220 × 220 mm Hmotnost pouzdra 264 g konektory USB-C, 3,5mm jack ANC ano transparentní režim ano Dynamický měnič 40 mm, 16 Ω Rychlonabíjení ano, 2,5 h poslechu za 5 minut Výdrž poslechu bez/s ANC 80/35 h Certifikace odolnosti sluchátek IP52 Komunikace/multipoint Bluetooth 5.3/ano Kodeky SBC, AAC, LDAC Cena 7 699 Kč

Obsah balení: funkční základ

V balení najdete napájecí kabel USB-C/USB-C, ale o adaptér se musíte postarat sami. Kabeláž završuje 3,5mm jack (na obou koncích). Nechybí pouzdro pro bezpečné přenášení sluchátek, kam se vejdou i oba kabely. Jelikož sluchátka nejdou složit, není pouzdro vůbec malé.

Líbilo se nám včetně pouzdra

Konstrukční zpracování: prémiové materiály

V ruce sluchátka působí velmi solidním dojmem, za což může použití hliníku. Dobře také působí polyuretanové náušníky. Po nasazení je však jasné, že hliník zapříčinil vyšší hmotnost – 329 gramů totiž třeba po hodině práce na hlavě pocítíte. Je to sice stále méně než třeba v případě AirPods Max od Applu, ale je to zase výrazně více než u mých WH-1000XM4, která používám každý den. A jestli tak mohu s něčím porovnávat, jsou to tato starší sluchátka od Sony.

Jestli jsem si něco ale velmi rychle oblíbil, tak je to ovládání. Nothing se totiž rozhodl, že vás nechce trápit dotykovými gesty. Sám to znám, když si místo změny hlasitosti přeskočím písničku nebo se vůbec netrefím na designovanou dotykovou plochu. Zde máte dedikovaná tlačítka pro vše potřebné. A když říkám vše, musím ohromně pochválit za samostatné tlačítko pro párování – díky za něj! Ani nevíte, kolikrát jsem v minulosti hledal způsob, jak se dostat do párovacího režimu u jiných sluchátek. Dále nechybí pádlo pro přeskakování skladeb a velký váleček pro regulaci hlasitosti. Ten zároveň slouží jako tlačítko pro pauzování a další funkce.

Na vnější straně sluchátek potom najdete programovatelné tlačítko. Běžně vám bude spouštět asistenta, třeba Google Gemini. Můžete ho však přeprogramovat a já si s ním přepínám režimy propustnosti. Pokud máte telefon Nothing, můžete vyzkoušet funkci Channel Hop, která umí přeskakovat mezi různými zvukovými aplikacemi.

I přes vyšší hmotnost jsou sluchátka víceméně pohodlná. Když se ale vrátím k přímému porovnání, pro můj tvar hlavy a uší opět výrazně vedou sluchátka Sony. V těch od Nothingu se mi rychleji začínají potit uši a jejich tvar mi trochu více tlačí na ušní boltce. Tohle je ale hrozně specifické a neexistuje dokonalý tvar pro všechny. To si prostě musíte zkusit a zjistit, co vám více sedí. Já jsem třeba tato sluchátka nedokázal nosit déle v kuse.

Díky odolnosti IP52 nemusíte bláznit, když vás venku zastihne deštík, i když ponoření do vody sluchátka určitě nezvládnou. Bez jasného hodnocení nechávám design, protože ten je prostě individuální. Jisté je, že sluchátka si nespletete, tato svou značku úplně křičí do světa. A nevybere si je někdo, kdo chce v davu zapadnout. Na hlavě prostě budete mít dva retro-futuristické magneťáky. Korunu by tomuto designu Nothing nasadil využitím svítícího Glyphu. Když už extravagance, tak ať pořádná. Možnost doplnit poslech hudby o soukromou světelnou show by byl ústřel, který by mi k značce vážně sednul. Třeba příště?

Z vnější strany na sluchátkách najdete lesklý plast, přes který uvidíte část vnitřností zařízení, jak je u Nothingu zvykem. Při sundávání a nandávání jsem si však tento plast vždy zamatlal rukou, otisky se na něj lepí opravdu snadno. Naopak hliník odolává výrazně lépe. A vedle zmiňovaných fyzických tlačítek chci také pochválit za nasazení 3,5mm jacku, díky kterému si mohu sluchátka připojit i třeba k mikrofonu, ke kameře, v letadle apod. Bohužel však sluchátka nefungují pasivně a musíte je pro poslech přes jack zapnout a mít nabitá.

Líbilo se nám kvalitní materiály

robustní zpracování

fyzická tlačítka

design vystupující z řady

Nelíbilo se nám vyšší hmotnost

méně ergonomická

lesklé plochy se patlají

Výdrž a nabíjení: maratonec, ale jen někdy

Sluchátka podporují kodek LDAC a 24bitové audio. Jeho využívání však hodně ovlivní baterii. A o té si pojďme říci více, protože i díky netradičnímu tvaru se Nothingu povedlo dovnitř vměstnat pěkně velký akumulátor. Na základní nastavení a s vypnutým potlačením okolního hluku se dostanete až na 80 hodin poslechu. V případě, že si ANC zapnete, výdrž padne na stále úctyhodných 35 hodin. Ten rozdíl je obrovský, ale popravdě si ani neumím představit, že bych od sluchátek potřeboval 80 hodin. Do té doby se mi bezpečně vybije všechno, z čeho bych mohl poslouchat, takže stejně nějakou nabíječku potřebovat budu. A když se vrátím k LDAC, tak s ANC se dostanete na 30 hodin a bez něj na 54 hodin. Plné nabití je pak otázkou dvou hodin, ale už za 5 minut na nabíječce dostanete 2,5 hodiny poslechu. Pro mě osobně to znamená, že sluchátka tu a tam na chvíli připojím a nad výdrží nemusím vůbec přemýšlet.

Líbilo se nám dlouhá výdrž bez ANC a LDAC

Nelíbilo se nám výrazný pokles s ANC

Funkce a zvuk: míří vysoko, na špičku ale nestačí

Uvnitř je 40mm dynamický měnič a Nothing se chlubí spoluprací s vyhlášenou britskou společností KEF, která měla sluchátka zvukově vyladit. Výchozí ekvalizér je na můj vkus možná moc náchylný k upřednostňování basů, ale v aplikaci nechybí velmi podrobné nastavení, ve kterém si můžete vybrat z profilů, které vám budou sedět více. Třeba i vybrat více basů. Ne, děkuji.

Při poslouchání na cestách v MHD, v rušné kanceláři, ale i při práci doma, když okolo vás běhají děti, oceníte aktivní potlačení hluku. Sluchátka Nothing mají celkem 6 mikrofonů, které monitorují okolí a zvuky do 42 dB zvládnou potlačit. S vysokými frekvencemi si příliš neporadí, typicky třeba s cinkáním nádobí. Výsledek ale není špatný, i když se nejedná o nejlepší ANC, co jsem měl na hlavě. Při rychlejším pohybu hlavou si všimnete, že sluchátka najednou propustí více ruchů a obecně platí, že mají některé trochu slepější úhly, kdy třeba ruchy vycházející pod úhlem zezadu propustí více než ty před vámi.

Vedle potlačení hluku je dnes stále více důležitý i režim propustnosti, kdy naopak chcete slyšet vše okolo. Nestačí přitom jen vypnout ANC, protože sluchátka sama svou konstrukcí pasivně blokují okolí. Musím uznat, že zde Nothing odvedl velmi dobrou práci, protože reprodukovaný zvuk přes mikrofony působí velmi přirozeně a můžete si úplně bez problému povídat s lidmi okolo i s nasazenými sluchátky. I když u toho budete asi vypadat podivně. Vůbec jsem neměl problém takto se sluchátky fungovat i delší dobu. Jediné, co mi vadilo, je, že mikrofony až příliš zvýrazňují nízké frekvence, typicky třeba hučení počítače. Zamrzí také, že sluchátka nemají automatickou detekci, kdy mluvíte, aby se přepnula do režimu propustnosti. Musíte to vždy přepínat manuálně.

Se sluchátky se nemusíte bát ani telefonovat.

Se sluchátky se nemusíte bát ani telefonovat. Z 6 mikrofonů mohou 4 využívat pro hovory a díky chytrému filtrování zaměří váš hlas i v opravdu rušném prostředí. Telefonoval jsem přímo vedle hrající televize a o další humbuk se postaraly děti. Protistrana mě stejně stále perfektně slyšela a díky ANC i já ji.

Líbilo se nám kvalitní zvukový projev

povedený režim propustnosti

telefonování v hlučném prostředí

Nelíbilo se nám průměrné ANC

Aplikace: bohatý ekvalizér a základní nastavení

V aplikaci si nastavíte ovládání a funkce tlačítek. Tedy alespoň některých. Také změníte potlačení hluku a můžete zapnout/vypnout prostorový zvuk. Ten rozhodně funguje a po zapnutí budete vnímat zvuky přicházející z různých směrů. Dokonce nechybí ani možnost sledování hlavy, kdy se zvuk posouvá s tím, jak točíte hlavou. Můj vlastní pohled je, že moc nechápu využití. Režim zapnu, vyzkouším, pokývám hlavou, že to asi fakt funguje a je to zajímavé, ale pro skutečné poslouchání hudby, hraní her nebo sledování videí mi to smysl nedává. Hlavně, když se otáčíte s telefonem celý, ale zvuk zůstává kdesi za vámi. Jestli se Spatial Audio máte jiné zkušenosti, neváhejte mě poučit v komentářích.

Dále vás v aplikaci čeká zmíněný ekvalizér, možnost „vylepšit basy“ a podrobně si nastavit kvalitu přenášeného audia. Vybrat si preferovaný kodek, zapnout režim s nízkou latencí pro hraní her (tady by opět potěšila nějaká automatika) a vybrat, zda se má pauzovat hudba, když sluchátka sundáte z hlavy. Proč tato možnost není ve výchozím stavu zapnutá, to nechápu. Sluchátka také podporují připojení ke dvěma zařízením najednou – třeba je používáte u počítače, ale někdo vám volá na telefon a vy bez přepínání můžete přijmout hovor. A nakonec je zde možnost sluchátka najít, takže začnou nahlas vyzvánět. Ne tedy, že by bylo snadné takto velká sluchátka ztratit, ale hodit se to může. Jen tuto funkci nepouštějte, když je máte na hlavě.

Líbilo se nám detailní ekvalizér

nastavení tlačítek

Nelíbilo se nám chybí automatizace

Zhodnocení a závěr: povedený mix

Sluchátka jdou do předprodeje už 4. července, v prodeji pak budou od 15. července a pořídit je můžete ve dvou barvách – této tmavě šedé a bílé. Vyjdou vás na 7 699 Kč, což je dost ambiciózní cena, která ale odráží to, že Nothing svá první náhlavní sluchátka vnímá opravdu prémiově s kvalitním zvukem, povedeným ANC, dlouhou výdrží i robustním zpracováním. Tak co na ně říkáte?

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz