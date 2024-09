Máte se sluchátky rádi volnost a režim propustnosti není nic pro vás? Pokud chcete opravdovou svobodu a kontakt s okolím, vyplatí se prohlédnout si nabídku open-ear sluchátek, kterou obohatila Nothing Ear (open), která za rozumnou cenu nabízejí unikátní konstrukci a opravdu povedený zvuk.

Nothing počínaje dneškem rozšiřuje své portfolio sluchátek, tentokrát o model ze segmentu, který si Nothing prozatím neosahal – jde totiž o jeho první open-ear sluchátka, která už nabízí například Bose nebo Huawei.

Model Ear (open) cílí na uživatele, pro které je spojení s okolním světem maximální prioritou, přesto si chtějí dopřát kvalitní zvuk.

Technické parametry Nothing Ear (open)

Odolnost (sluchátka/pouzdra) IP54 Konstrukce otevřená (open-ear) Barevná provedení kombinace černé, bílé a stříbrné Připojení Bluetooth 5.3 Kodeky SBC, AAC Délka poslechu (dle výrobce) 8 hodin sluchátka/30 hodin s pouzdrem Obsah balení sluchátka + USB-C nabíjecí kabel Výrobcem doporučená cena 3 999 Kč

Konstrukční zpracování: zůstaňte ve spojení

Konkurencí pro Nothing Ear (open) jsou například Huawei FreeClip a Bose Ultra Open Earbuds. I tato sluchátka jsou typu open-ear, ale jdou na to trochu jinak, připomínají totiž, více než cokoli jiného, trochu zvláštní náušnice, specificky se tomuto typu přezdívá „Ear Cuff“. Nothing Ear (open) na to jde ale trochu jinak, samotné sluchátko je připevněné na flexibilním ramenu, které je však důkladně tvarované tak, aby kopírovalo tvar ucha, jež (z jeho zadní strany) využívá jako oporu. Někomu může Nothing Ear (open) připomínat starší handsfree sady nebo například naslouchátka, právě design může být pro mnohé hlavním kamenem úrazu. Tomuto typu sluchátek se říká „Ear Hook“, podobá jsou třeba Xiaomi OpenWear Stereo.

Nothing se však snažil, aby zachoval svoji designovou linku „běžných“ sluchátek Ear a musím uznat, že se mu to docela podařilo. Samotné sluchátko totiž opravdu vypadá tak, že mi běžné Ear modely evokuje, zachována zůstala i částečně průhledná konstrukce, což je pro Nothing Ear ikonický poznávací prvek. Flexibilní rameno sluchátek z tekutého silikonu je velmi příjemné na dotek a při kontaktu s pokožkou nijak neobtěžuje.

Chvíli budete přemýšlet, zda se vám líbí, nebo ne.

Vzhledem k tomu, že miluji pecky a ještě více pak open-ear sluchátka, jsem poměrně ideální kandidát na to, abych dokázal porovnat komfort při nošení, protože jsem osobně vyzkoušel mnoho podobných modelů. Při delším poslechu mi Nothing Ear (open) nijak nepřekážela, netlačila, ani jsem neměl chuť sundat je z jiného důvodu. Designem patří dle mého názoru přesně na střed rozmezí „elegantně–sportovní“, takže si je můžete vzít na sport, ale třeba i do kanceláře.

Jedno sluchátko váží zhruba 8 gramů, což je +- dvojnásobek oproti bezdrátovým špuntům. Nemusíte mít strach, díky konstrukci a zavěšení na uchu není hmotnost nijak dramatická, pocitově je možná příjemnější, protože sluchátko „nevisí ve vzduchu“ z vašeho zvukovodu, ale je zavěšené. Na každém sluchátku jsou hned dva mikrofony, což oceníte primárně při telefonování. Osobně oceňuji také odolnost sluchátek dle certifikace IP54, dle stejného standardu je mimochodem odolné i pouzdro.

Když už zmiňujeme pouzdro, povíme si o něm více. Tentokrát je spíše širší a mnohem tenčí, sluchátka jsou v něm uložená vedle sebe „na plocho“, jeho rozměry činí 125,9 × 44 × 19 mm a hmotnost 62,4 g. Design pouzdra je za mě lehce kontroverzní, jde totiž o dva horizontální „bochánky“ a více než cokoli jiného mi připomíná dvě medové sušenky na sobě. Pouzdro je samozřejmě průhledné a opatřené speciálními fóliemi, podobně jako poslední generace Nothing (Ear), aby se zamezilo tvorbě nevzhledných vlasových škrábanců. Dodám, že se nabíjí pomocí USB-C, obsahuje diodu a párovací tlačítko. Nebudu chodit kolem horké kaše, pouzdro se mi příliš nelíbí, ale jde o subjektivní hodnocení.

Open-ear „Ear Hook“ sluchátka Nothing Ear (open) vypadají zajímavě, rozhodně však nezaujmou všechny. Design je dost kontroverzní kvůli netypické konstrukci. Pokud však open-ear sluchátka znáte či používáte, design vás nikterak nepřekvapí.

Líbilo se nám velmi pohodlná

nízká hmotnost

dvojice mikrofonů na každém sluchátku

snadné uložení do pouzdra

USB-C na pouzdře

odolnost sluchátek i pouzdra IP54

Nelíbilo se nám velice specifický design sluchátek i pouzdra nemusí sednout každému

Funkce a zvuk: nezklamala

Pokud očekáváte, že budeme Nothing Ear (open) srovnávat s klasičtější peckovou či špuntovou konstrukcí TWS sluchátek, hned na začátek vás zklameme – absolutně by to totiž postrádalo smysl. Open-ear sluchátka jsou velice specifická, segment sám pro sebe. Po open-ear sluchátkách sáhnete primárně v případě, že rádi posloucháte hudbu, ale děsíte se pocitu ucpaných uší. Pokud je pro vás ANC sprosté slovo a špunty vám nesedí, případně se vám vyloženě příčí, může být open-ear alternativa vhodnou volbou, ale je třeba počítat s tím, že zvuková stránka musí zákonitě utrpět.

Přesto ve svém segmentu hrají Nothing Ear (open) nad očekávání, i díky nasazení 14,2mm titanového dynamického měniče a technologie Clear Voice 3.0, stejně jako u Nothing (Ear). Osobně mám dlouhodobou zkušenost se sluchátky Huawei FreeClip, která hrají perfektně, ovšem pokud je správně umístíte. Pokud s nimi více pohnete, i když třeba jen omylem, okamžitě utrpí i kvalita zvuku. U Nothing Ear (open) se toto neděje, na svém (správném) místě drží mnohem přirozeněji. Zvukově jsou určitě (ve svém segmentu) nad průměrem, zvukem mě opravdu zaujala, a to velmi pozitivně. Sluchátka schopně simulují basovou složku a pokud jste vyznavači „středního proudu“, budete dost pravděpodobně velmi spokojeni. Nemohu se ubránit srovnání s Beats Powerbeats Pro, protože po stránce zvuku mi je nejvíce připomínají, Nothing Ear (open) však mají vyváženější přednes i při vyšších hlasitostech.

ANC pochopitelně chybí, bylo by to zcela proti směru, který open-ear sluchátka razí. Vzhledem k typu konstrukce bohužel chybí i detekce nošení, a to je možná vůbec ten největší ústupek. Pokud sluchátka odložíte do pouzdra, pochopitelně se vypnou, pokud je však odložíte na stůl či sedačku, budou v přehrávání pokračovat.

Co se týká kodeků, sluchátka nabízí standardní sestavu SBC, AAC, aptX (Adaptive) bohužel chybí. Na začátku recenze jsme přitom zmínili, že Nothing Ear (open) mají dvojici mikrofonů na obou sluchátkách. Díky nim i AI dokázal Nothing vylepšit kvalitu hovorů, kdy umí částečně eliminovat vnější ruchy, například silnější vítr nebo běžný ruch velkoměsta. Výsledky jsou slušné, protistrana si kvalitu hovoru pochvalovala.

Líbilo se nám velmi dobrý zvuk

kvalitní hovory

dobrá simulace basové složky

přizpůsobitelný ekvalizér

mód Low Lag

Find My Earbuds

Nelíbilo se nám chybí režim detekce nošení

Ovládání a aplikace: „cvaky cak“

Ovládání je zajištěno pomocí tlakových senzorů na těle sluchátek a je poměrně intuitivní. Ovládání si můžete částečně přizpůsobit v aplikaci Nothing X. Jedno stisknutí senzoru zapne/vypne přehrávání, případně přijme hovor, dvě stisknutí fungují pro přeskočení na další skladbu, případně ukončení hovoru, tři stisknutí pak vrátí předchozí skladbu. Skrze sluchátka lze regulovat i hlasitost, pokud stisknete a podržíte levé sluchátko, hlasitost klesne, u pravého je to naopak. V aplikaci si můžete přeprogramovat vše, zablokovaná je jen možnost jednoho stisknutí. Pokud chcete, můžete si naprogramovat i nové tlačítko, a to dvojité stisknutí (levého/pravého sluchátka) a následné přidržení.

Aplikace Nothing X zpřístupní také ekvalizér, já si ihned aktivoval režim More Bass, přednastavený je Balanced, vybrat si můžete i More Treble, případně Voice, který oceníte například u podcastů. Ekvalizér si lze i přizpůsobit dle vlastních preferencí (Custom). Skrze aplikaci lze aktivovat i režim mód Low Lag, který ocení hráči, sníží totiž latenci, stejně tak můžete nastavit Dual Connection (mezi jakými zařízeními budou Nothing Ear (open) automaticky přepínat) a chybět nesmí ani Find My Earbuds, jenž pomůže najít zapadnutá sluchátka.

Líbilo se nám snadné a pohodlné ovládání, které lze přizpůsobit

regulování hlasitosti skrze sluchátka

Výdrž: potěší

Ve světě open-ear sluchátek nabízí Nothing Ear (open) výdrž spíše lehce nadstandardní, na jeden „zátah“ zvládnou až 8 hodin, a to zhruba při poloviční hlasitosti. S pouzdrem se dostanete na výdrž celkem asi 30 hodin, v reálných podmínkách jsme se dostali celkově na 27 hodin při 40 až 60% hlasitosti dle aktuální potřeby. Nechybí ani rychlonabíjení, už 10 minut v pouzdru zajistí poslech na zhruba 2 hodiny. Nabíjení probíhá pomocí USB-C, bezdrátové nabíjení chybí. Dodáme, že v každém sluchátku je akumulátor s kapacitou 64 mAh, pouzdro má kapacitu 635 mAh.

Líbilo se nám slušná výdrž

Nelíbilo se nám bezdrátové nabíjení chybí

Zhodnocení a konkurence

Nothing Ear (open) to budou mít poměrně těžké – stojí 3 999 Kč, což je o 200 Kč více, než kolik chce Nothing za „prémiové“ špunty Nothing (Ear) s Hi-Res audiem, ANC, detekcí nošení a pouzdrem, které zvládá bezdrátové nabíjení. Jak už jsem ale párkrát v průběhu recenze zmínil, Nothing Ear (open) nelze srovnávat se špunty či peckami, je to vlastní kategorie, ve které mají Nothing Ear (open) jinou konkurenci. Tou může být například od Huawei, Bose, Xiaomi nebo Beats.

Ani konkurence rozhodně není levná, sluchátka s podobným typem konstrukce stojí srovnatelně, ale spíše více, záleží na značce. Pokud však hledáte otevřený typ TWS sluchátek, Nothing Ear (open) bychom doporučovali alespoň vyzkoušet. Předobjednat si je můžete ihned, prodávat se začnou již 1. října.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz