Už vás bezdrátová sluchátka nudí? Nedivíme se, většina z nich vypadá dost podobně jako AirPods, která éru šílenství a hladu po TWS sluchátkách odstartovala. Dnes se však podíváme na špunty, které se snaží odlišit, a to za každou cenu. Navíc jejich samotná cena není přemrštěná, takže tu máme zajímavou kombinaci, kterou zkrátka nelze neotestovat.

Firma Nothing nebude neznámá těm, kteří sledují OnePlus. Jde o značku, kterou vede bývalý ředitel a spoluzakladatel OnePlus. Prvním produktem, které tato značka představila, byla sluchátka NOTHING ear (1), která mají nejen zajímavý název, ale také přijatelnou cenu a mimozemské zpracování.

Dobře, zpracování není mimozemské, ale sluchátka působí exkluzivně už jen díky průhlednému pouzdru. Za zhruba 2,5 tisíce korun navíc nabízí aktivní potlačení okolních ruchů, dotykové ovládání a velmi propracovaný zvukový výstup.

Technické parametry NOTHING ear (1)

Rozměry pouzdra 58,6 × 58,6 × 23,7 mm Rozměry sluchátek 28,9 × 21,5 × 23,5 mm Hmotnost pouzdra/sluchátka 57,4/4,7 gramů ANC ano Dynamický měnič 11,6 mm Bezdrátové nabíjení ano, Qi Výdrž s/bez ANC 4/5 hodin Pouzdro dodá až (s a bez ANC).. 19/29 hodin Certifikace odolnosti sluchátek IPX4 Komunikace Bluetooth 5.2 (A2DP, AVRCP, HFP) Kodeky AAC a SBC Cena 2 200 Kč

Obsah balení: to jste ještě neviděli

Dostat se k prodejnímu balení není jen tak. Nejdříve musíte strhnout vrchní papírovou část, která je potištěna designem sluchátek. Pod tím je stříbrná krabička bez potisku, uvnitř poté již sluchátka v průhledné krabičce, která slouží pro jejich dobíjení a uschování. Nic takového jsme ještě neviděli, celé to vypadá více než dobře a zmiňovat, že sluchátka nemají v oblasti balení konkurenci není třeba ani dodávat. Dále v balení nalezneme USB-A–USB-C kabel a nástavce do uší ve velikosti S a L (velikost M je již předinstalovaná).

Líbilo se nám elegantní (nevšední) balení

Konstrukční zpracování: balada o průhledné krabičce

NOTHING ear (1) jsou originální sluchátka, avšak základ mají podobný jako konkurence. Jde o špunty s nožkou, ve které je baterie a další nezbytná elektronika. Ovšem když se na sluchátka zaměříte detailněji, zjistíte, že jsou tak trochu průhledná a elektroniku uvnitř vidíte doslova na vlastní oči. Působivé, tak trochu „geeky“, ale vlastně, proč ne. Sluchátka působí nápadně i díky světlé barvě, což chválíme. Pokud si chcete pořídit částečně průhledná sluchátka, chcete, aby byla vidět. Dodáme, že díky úspěchu sluchátek se objevila i nová barevná varianta „black edition“. A ano, sluchátka jsou v tomto případě černá, stále však částečně průhledná.

Jedno sluchátko váží 4,7 gramu, což je špičková hodnota a řadí se mezi ta lehčí. V balení naleznete trojici náhradních silikonových návleků ve standardních velikostech S, M a L, přičemž jedny jsou přímo na sluchátkách. V uších drží naprosto dokonale, ale co je hlavní, nošení je velmi příjemné. Takto spokojeni jsme naposledy byli při testování OnePlus Buds Pro. Inu, kořeny jsou znát. Sám se hodnotím jako velmi náročný uživatel na pohodlí, zvláště pak špunty mi všeobecně nesedí – už po půl hodině mě většina z nich začne tlačit a pak si musím dávat nemalé přestávky. To se NOTHING ear (1) netýká, ani po dvou hodinách intenzivního poslechu jsem nevnímal nic než jen hudbu. Palec nahoru!

„Kuk“ na vnitřnosti.

Sluchátka jsou odolná vůči vodě a prachu dle IPX4. To není nic moc, ale můžete se spolehnout, že pot v posilovně nebo slabý déšť je nijak nerozhází. Do bazénu si je však určitě neberte, stejně tak bychom je schovali v případě silného deště. Ovládají se dotyky, což je pro mě stále lepší varianta než pomocí virtuálního tlačítka (Apple AirPods Pro, OnePlus Buds Pro, Huawei FreeBuds Pro). Proč? Jednoduchá odpověď, virtuální tlačítko musíte stisknout mezi ukazováček a palec (ideálně), ovšem k poklepům vám bude stačit špička ukazováčku. Na doteky navíc sluchátka reagují velmi svižně, takže velká spokojenost. Co ovšem oceňuji maximálně, je fakt, že skrze nožku lze regulovat i hlasitost, stačí ji pohladit z vrchu dolů, případně zespod nahoru. Kdyby záleželo na mém názoru, TWS sluchátka bez možnosti regulace hlasitosti přímo skrze sluchátka bych zakázal. A teď zase vážně.

Jedním z nejzajímavějších detailů je nabíjecí pouzdro, které se dodává se sluchátky. Zpočátku si můžete pomyslet – výrobce zapomněl na nabíjecí pouzdro a dal mi jen nějakou plastovou krabičku, co to je? Nemusíte mít strach, i přestože je pouzdro z valné části průhledné, jedná se opravdu o nabíjecí krabičku, ve které sluchátka leží naplocho. Pokud je vložíte do pouzdra, nožka se lehce dotkne kovových kontaktů a spustí se nabíjení. Ano, na vkládání sluchátek do pouzdra si musíte zvyknout, nejde to tak snadno a intuitivně jako například u AirPods Pro. Zvláště pak, pokud si je před vložením do pouzdra promícháte.

Nabíjecí pouzdro je plastové a je magnetem na vlasové škrábance. Naštěstí výrobce opatřil vrchní i spodní stranu tenkou fólií, která pár šrámů eliminuje, než se definitivně sloupne vlivem stáří. Na pouzdře je USB-C pro nabíjení, párovací tlačítko i LED pro přehled o stavu baterie. Nečekejte žádné detailní statistiky, když svítí zeleně je nabito, když červeně/oranžově, mějte se na pozoru.

Kladně hodnotíme sílu kloubu i magnety, které drží pouzdro uzavřené. Jako celek se nám podoba pouzdra i sluchátek líbí, i když samozřejmě, NOTHING ear (1) nejsou kvůli svému provedení pro každého.

Líbilo se nám pohodlně drží v uších

velmi povedený design

snadné ovládání...

... včetně ovládání hlasitosti

lehká sluchátka i pouzdro

částečně voděodolná

kvalita kloubu pouzdra

Nelíbilo se nám pouzdro se snadno poškrábe

Výdrž a nabíjení: slušné výsledky

Nabíjení je rychlé, pouzdro včetně sluchátek se nabije za necelou hodinu, sluchátka se však z pouzdra dobijí pomaleji, konkrétně 1 hodinu a 30 minut Pouzdro doplní energii sluchátkům celkem 6× a ear (1) mají standardní výdrž zhruba 5 hodin. Ta se však snižuje, pokud využíváte ANC. Nejčastěji se dostanete na cca 4 hodiny. NOTHING uvádí, že kombinací baterie ve sluchátkách a pouzdru dosáhnete celkové výdrže 24 hodin s ANC a 34 hodin bez něj. Dodáme, že pouzdro můžete nabíjet i bezdrátově standardem Qi. V takovém případě zabere dobití pouzdra ještě 30 minut navíc.

Líbilo se nám slušná výdrž baterie

vcelku rychlé nabíjení

podpora standardu Qi

Párování a doprovodná aplikace: jednoduše, přehledně

Abyste využili potenciál NOTHING ear (1), je nutné stáhnout aplikaci ear (1), která slouží pro ovládání a rovněž detailní nastavení. Aplikace je dostupná pro Android i iOS, což chválíme. Po spuštění aplikace stačí, když otevřete pouzdro sluchátek a stisknete nenápadné tlačítko na boku pouzdra. Následně se spustí synchronizace a párování, v našem případě došlo po úspěšném přidání také k aktualizaci firmwaru.

Aplikace ear (1)

Samotná aplikace je velmi nápaditá, kvůli použitému fontu se však trochu obtížněji konzumuje. Na úvodní stránce vidíte stav nabití levého/pravého sluchátka i samotného pouzdra, stejně tak se můžete dostat k nastavení ovládání. Nechybí základní ekvalizér, avšak nelze více přizpůsobit. Naopak přizpůsobit jdou poklepy na sluchátka, respektive dotykové ovládání.

Líbilo se nám přehlednost

správa ANC

snadné párování

Funkce a ovládání: ANC a další

Jednou z nejzajímavějších funkcí je samozřejmě ANC, tedy aktivní potlačení okolního hluku. Jak už víme, funkci lze regulovat skrze aplikaci, aktivovat/deaktivovat ji však můžete i přidržením nožky sluchátka. Nastavit můžete buď nejsilnější režim ANC, kdy NOTHING dokáže odfiltrovat ruchy až do hlasitosti 40 dB, nebo režim Light. Nechybí ani režim propustnosti.

ANC funguje více než dobře, alespoň ve světe špuntových sluchátek. Dokáže bez problému odfiltrovat nízké tóny a zvuky, například hučení klimatizace nebo běžný provoz a ruch velkoměsta. Problém nastává s vysokými tóny, na které je ANC krátké. Tak či tak, rozdíl s a bez ANC určitě poznáte. Dodáme, že sluchátka se párují pomocí Bluetooth 5.2 a podporují kodeky AAC a SBC.

Líbilo se nám podpora ANC a režimu propustnosti

Zvuk: to se nám líbí

Nebudeme vám lhát, i my četli jedny z prvních zahraničních recenzí, které nevyzněly zrovna dvakrát pozitivně. Proč? Sluchátka byla zpočátku poměrně „laggy“, ráda se odpojovala, samovolně měnila nastavení ANC, případně vypadával zvuk v jednom ze sluchátek. Porodní bolesti se nevyhnuly téměř žádné značce, proto jsme čekali na to, zda to výrobce časem napraví. A světe div se, stalo se tomu tak.

Zvuk je laděn se silnějším důrazem na výšky, ideální pro střední proud. Tím nechceme říct, že basy chybí, toho se obávat nemusíte, jen nebudou třeba tak výrazné jako u OnePlus Bud Pro. Ze zkušeností bychom jejich projev přirovnali například ke sluchátkám B&O, pro která je typický mírně zabarvený zvukový projev, avšak v oblasti basů NOTHING lehce ztrácí. Zde ovšem sdělujeme subjektivní dojmy, navíc lze výstup lehce upravit i použitím ekvalizéru.

Pozitivní slova máme i k čistotě telefonních hovorů. Protistrana si nestěžovala na kvalitu hovoru, ani v případě větru. Ten dokázala sluchátka odfiltrovat. Bohužel v případě silnějšího větru klesala i kvalita hovorů, s tím si špunty zkrátka nedokáží tak dobře poradit. Sluchátka hrají více než dobře a směle se mohou řadit k těm lepším, na špičku však pochopitelně ztrácí.

Líbilo se nám čistý projev

kvalitní hovory

ideální ladění pro střední proud

Nelíbilo se nám maličko slabší basy

Závěr: za tuto cenu všemi deseti

NOTHING ear (1) seženete za cenu zhruba 2 200 korun. V této cenové relaci jen těžko hledají konkurenci. Proč? Nejenže vypadají exkluzivně, ale také výborně hrají, lze je nabíjet i skrze Qi podložku a díky softwarovým aktualizacím je netrápí žádné větší problémy. Ano, výjimečně může dojít k chvilkovému výpadku zvuku, to je ovšem problém téměř všech bezdrátových sluchátek na trhu. Pokud chcete jistotu, bez drátů se to většinou neobejde.

Radost může zkazit pouzdro extrémně náchylné na vlasové škrábance. V dané cenové třídě ale nemáme téměř žádné výhrady a nákup můžeme směle doporučit.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz