Do redakce se nám dostala nová sluchátka Buds Pro od OnePlus. Čekáte malou inspiraci od Apple AirPods Pro? Máte pravdu. Ale i tak mají Buds Pro co nabídnout. Co přesně, to prozradí naše dnešní recenze.

Možná čekáte další obyčejná TWS sluchátka, možná čekáte to nejlepší, co jste za poslední dobu viděli a slyšeli. Hned vám neprozradíme, kam se Buds Pro od OnePlus řadí. Už teď vám však můžeme sdělit, že pokud se poohlížíte po nových bezdrátových sluchátkách, čtení dnešní recenze pro vás zbytečné nebude. Technické parametry OnePlus Buds Pro Rozměry pouzdra 60,1 × 49 × 24,9 mm Rozměry sluchátek 32 × 23,2 mm Hmotnost pouzdra/sluchátka 52/4,35 gramů ANC ano, až o 40 dB Bezdrátové nabíjení ano, Qi Výdrž s/bez ANC 5/7 hodin Pouzdro dodá až.. 23/31 hodin Kapacita baterie sluchátek/pouzdra 40+40 mAh/520 mAh Certifikace odolnosti sluchátek IP55 Certifikace odolnosti pouzdra IPX4 Komunikace Bluetooth 5.2 Cena 3 800 Kč (149 euro) Obsah balení: vše potřebné sluchátka v nabíjecím pouzdře

USB-C nabíjecí kabel

náhradní špunty S a L

dokumentace Konstrukční zpracování: to jsme už viděli Nebudeme chodit okolo horké kaše, Buds Pro vypadají podobně jako AirPods Pro. Možná ani ne podobně, ale téměř identicky, když si odmyslíme barevné varianty. Pokud se vám líbí AirPods Pro, ale nemáte iPhone, mohou být Buds Pro fajn alternativou. Barevně se ale liší. K dispozici je světlá Glossy White a tmavá Matte Black. V podstatě jde o bílo-stříbrnou a černo-stříbrnou, takže sluchátka nejsou „jen stříbrná“ a „jen černá“. Jedno sluchátko váží 4,35 gramu, což je špičková hodnota, řadí se mezi lehčí. Námi testovaná varianta Glossy White je sice unisex, ovšem více by se nám líbila v dámských uších, i když možná jde jen o subjektivní pocit. Nožka je lesklá a stříbrná, zbytek těla je bílý a povrch je drsnější, protiskluzový. Kombinace vypadá vkusně, sluchátka rozhodně působí elegantně i dostatečně technicky, tedy ne jako naslouchadlo. Kratší nožka (rozměry 32 × 23,2 mm) odliší Buds Pro od záplavy „vajglů“ v uších, které odstartovala původní Apple AirPods. Na těle sluchátek vykukuje několik průřezů, ve kterých jsou senzory, mikrofony a další důležité prvky. V balení naleznete trojici náhradních silikonových návleků ve standardních velikostech S, M a L, přičemž jedny jsou přímo na sluchátkách. V uších drží naprosto perfektně, ale co je hlavní, nošení je velmi pohodlné. Nám nejvíce vyhovovala kombinace velikosti S pro jedno a M pro druhé ucho. Tlaku nás neobtěžoval ani po několika hodinách poslechu. Za mě jde o jedny z nejpohodlnějších TWS sluchátek, které jsem měl možnost testovat. Sluchátka jsou odolná vůči vodě a prachu dle certifikace IP55. To není nic moc, ale můžete se spolehnout, že pot v posilovně nebo slabý déšť je nijak nerozhází. Do bazénu si je však určitě neberte. Sluchátka se ovládají pomocí virtuálního tlačítka na obou nožkách. Jde o plošku citlivou na tlak, ne poklep. Pokud tedy chcete například přeskočit skladbu, nejlépe to uděláte palcem, kterým si nožku přidržíte a ukazováčkem, kterým provedete přítlak. Aby sluchátka potvrdila, že něco zaregistrovala, ozve se kliknutí, což je však jen zvuková kulisa. Nám tento způsob ovládání zrovna dvakrát nevyhovoval, avšak musíme jedním dechem dodat, že jde o přesnější ovládání než klasickými dotykovými ploškami. V uších drží sluchátka naprosto luxusně. Jak už víte z našich prvních dojmů, pouzdro vypadá spíše jako krabička na bonbony. Je placatá s rozměry 60,1 × 49 × 24,9 mm a otevírá se zhruba uprostřed. Sluchátka jsou tak v krabičce jen položená, ne zasazená. Může se zdát, že jde o problém, protože mohou sluchátka snáze vypadnout, to však eliminují silné magnety. Navíc jde sluchátka vyndat mnohem snadněji. Chválíme také pružiny a sílu kloubu, pouzdro se samo jen tak neotevře, stejně tak se nemusíte bát, že by se samo zavíralo. Zkrátka ideální kombinace. Uvnitř je párovací tlačítko a na přední hraně také dioda, která barvou (červená, oranžová, zelená) informuje o stavu nabití. Nejde tedy o kdo ví jak detailní přehled, ovšem ten si uděláte v aplikaci, o které si povíme později. A na zběžný přehled to stačí. Uložení sluchátek v pouzdru nám vyhovuje. Pouzdro je lesklé, v našem případě bílé, stejně jako sluchátka je z plastu. Lesklé provedení je a do budoucna jistě bude magnetem na otisky a vlasové škrábance, je tedy nutné počítat s tím, že po pár měsících nebude zrovna dvakrát reprezentativní. Pouzdro se nabíjí skrze USB-C i bezdrátově díky standardu Qi. Chválíme. Nabíjení je rychlé, pouzdro včetně sluchátek se nabije za necelou hodinu, sluchátka se však z pouzdra dobijí pomaleji, konkrétně 1 hodinu a 40 minut Pouzdro doplní energii sluchátkům celkem 4,5× a Buds Pro mají standardní výdrž zhruba 6,5 hodin. Ta se však snižuje, pokud využíváte ANC. Nejčastěji se dostanete na cca 5 hodin. Pouzdro umí i rychlonabíjení, 10 minut na nabíječce mu dodá energii na 10 hodin poslechu. To zní sice skvěle, ovšem za 10 minut se sluchátka dobijí jen na 2 hodiny poslechu bez ANC, s tím je nutné počítat. OnePlus uvádí, že kombinací baterie ve sluchátkách a pouzdru dosáhnete celkové výdrže 38 hodin bez ANC a 28 hodin bez něj. Výrobce vychází z toho, že hlasitost je nastavena na 50 %, běžně tedy počítejte spíše s nižší výdrží (zhruba 35 hodin bez ANC a 24 hodin s ním). I tak jde ale o špičkové hodnoty. Líbilo se nám pohodlně drží v uších

dvě barevné varianty

elegantní provedení

malé rozměry

lehká sluchátka i pouzdro

bezdrátové nabíjení pouzdra

alespoň základní certifikace odolnosti IP55

dlouhá výdrž Nelíbilo se nám ovládání nemusí vyhovovat každému Párování a doprovodná aplikace: jednoduše, přehledně Abyste využili potenciál OnePlus Buds Pro, je nutné stáhnout aplikaci HeyMelody, která slouží pro ovládání a rovněž detailní nastavení. Aplikace je dostupná pro Android i iOS, což chválíme. Nenápadné párovací tlačítko se nachází uvnitř pouzdra Po spuštění aplikace stačí, když otevřete pouzdro sluchátek a stisknete nenápadné tlačítko na boku pouzdra. Následně se spustí synchronizace a párování, v našem případě došlo po úspěšném přidání také k aktualizaci firmwaru. A pokud máte telefon od OnePlus, párování je ještě snazší – stačí otevřít pouzdro a na telefonu vyskočí notifikace, kterou stačí potvrdit. Ano, jde o klasickou pop-up notifikaci, podobně jako to umí Apple a Huawei. Stáhnout HeyMelody Samotná aplikace je velmi přehledná. Na úvodní stránce vidíte stav nabití levého i pravého sluchátka i samotného pouzdra, stejně tak se můžete dostat k nastavení ovládání. Můžete upravit trojité stisknutí virtuálního tlačítka i dlouhé přidržení, ovšem jedno a dvojité kliknutí je pevně nadefinované. Přímo v aplikaci lze nastavit i Zen Mode Air, což je funkce, kdy vám sluchátka nastaví ANC a zároveň do uší pustí jeden z přednastavených zvuků, který má navodit pocit relaxace. Zajímavý je také test Earbud fit, kdy vám sluchátka opět přehrají zvuk a následně analyzují, jak dobře jsou utěsněna v uších. Po testu vám řeknou, zda náhodou není potřeba vyměnit náušník za jinou velikost. Líbilo se nám přehlednost

správa ANC

snadné párování Funkce a ovládání: ANC a další Jednou z nejzajímavějších funkcí je samozřejmě ANC, tedy aktivní potlačení okolního hluku. Jak už víme, funkci lze regulovat skrze aplikaci, aktivovat/deaktivovat ji však můžete i přidržením virtuálního tlačítka. Nastavit můžete buď nejsilnější režim ANC, kdy OnePlus dokáže odfiltrovat ruchy až do hlasitosti 40 dB, nebo inteligentní režim, který je šetrnější pro baterii a filtruje zvuky v rozsahu 15 až 40 dB. Existuje také režim Transparency vhodný, když nechcete vyndávat sluchátka z uší. ANC funguje více než dobře, alespoň ve světe špuntových sluchátek. Dokáže bez problému odfiltrovat nízké tóny a zvuky, například hučení klimatizace, nebo běžný provoz a ruch velkoměsta. Problém nastává s vysokými tóny, na které je ANC krátké. Nejde o problém Buds Pro, jde o limity špuntových sluchátek. Tak či tak, rozdíl s a bez ANC určitě poznáte. Pokud chcete dosáhnout většího ticha, funkci jistě oceníte. Test Earbud fit jsme si již popsali, OnePlus se ale ještě chlubí funkcí OnePlus Audio ID. V podstatě jde o sérii zvuků, které vám aplikace přehraje postupně pro levé a pravé ucho, a to v různé intenzitě a hlasitosti. Vy pouze v aplikaci zaznamenáte, zda zvuk slyšíte, nebo ne. Po zhruba 2 minutách vám aplikace vyhodnotí, jaké zvuky slyšíte dobře, jaké hůře a dle toho přizpůsobí nastavení (kterých může být celkem 10). Na závěr vám aplikace dá porovnat také rozdíl mezi původním a aktuálním nastavením. Ani se nám tomu nechtělo věřit, ale rozdíl byl opravdu citelný. Nastavení OnePlus Audio ID doporučujeme vyzkoušet hned po pořízení sluchátek, udělá totiž hodně. Dodáme, že sluchátka se párují pomocí Bluetooth 5.2 a podporují kodeky SBC, AAC a LHDC. Chlubí se přitom frekvenčním rozsahem 20 až 20 000 Hz. Líbilo se nám podpora ANC a režimu průchodnosti

test Earbud fit

OnePlus Audio ID Zvuk: krásná práce A teď to nejdůležitější – zvuk. Sice jsme už párkrát nakousli, jak sluchátka hrají, ale určitě si zvuková kvalita zaslouží pár vlastních řádků. Zvuk je laděn se silnějším důrazem na basy, což může někomu vyhovovat, někoho to může štvát. OnePlus Bud Pro nejsou sluchátka pro audiofily, ze zkušeností bychom jejich projev přirovnali například ke sluchátkům B&O, pro která je typický mírně zabarvený zvukový projev, právě s důrazem na basy. Velkým pomocníkem je již zmíněná funkce OnePlus Audio ID. Znáte ten pocit, když posloucháte skladbu a víte, že vám v projevu něco chybí, ale nedokážete popsat co konkrétně? Právě díky OnePlus Audio ID můžete projev přiblížit k dokonalosti, alespoň pro vaše uši. Funkci jsme otestovali zhruba v polovině testu sluchátek a rozdíl byl více než výrazný. Určitě tedy doporučujeme funkci vyzkoušet. Pozitivní slova máme i k čistotě telefonních hovorů. Protistrana si pochvalovala čistotu zvuku i kvalitu spojení, v tomto ohledu nevidíme problém. Sluchátka hrají více než dobře a směle se mohou řadit k těm nejlepším, ovšem dokonalá nejsou. Pokud však preferujete basy, sednou vám dost možná lépe než mnohdy dražší konkurence. Líbilo se nám OnePlus Audio ID pro doladění

čistý projev

kvalitní hovory

důraz na basy… Nelíbilo se nám ..., který někomu nemusí vyhovovat Závěr: cena odpovídá kvalitě OnePlus Buds Pro rozhodně neurazí, ani v momentě, kdy se dozvíte cenu, která je pod hranicí 4 tisíc korun. Není to málo, není to ale ani moc. OnePlus Buds Pro hodnotíme pozitivně i kvůli starosti výrobce. Již několikrát zmíněná funkce OnePlus Audio ID posouvá zážitek z poslechu ještě o kousek dále, potěší i špičková výdrž baterie nebo třeba podpora bezdrátového nabíjení díky standardu Qi. Vyzdvihnout musím také extrémně pohodlné nošení, určitě se jedná o ta nejpohodlnější TWS sluchátka, která jsem testoval. Radost může zkazit pouzdro extrémně náchylné na vlasové škrábance nebo spíše přebasovaný projev. Zde si však dovolujeme OnePlus Buds Pro srovnávat s dražšími kousky, což není tak úplně fér, proto v dané cenové třídě nemáme téměř žádné výhrady a nákup můžeme směle doporučit. Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz