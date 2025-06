Sluchátka, na jejichž designu si „smlsnete“? Vzhled Nothing Headphone 1 odhalen

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Společnost Nothing si takřka „z ničeho“ vybudovala pověst dnes již renomované značky, jež má ve svém portfoliu kromě telefonů také sluchátka a další příslušenství v rámci podznačky CMF. Audio kořeny společnosti Nothing se přitom nově chystá oživit skrze připravovaná sluchátka Nothing Headphone 1, která se před jejich oficiálním uvedením objevila online.

Telegramový kanál Equal Leaks (viz t.me) publikoval tři oficiálně vypadající rendery sluchátek Headphone 1, které by rozhodně měly být schopné upoutat už jen samotným designem. Na obrázcích můžeme vidět zajímavý tvar kombinující zaoblený obdélník a také ovál z průhledného materiálu. V tomto ohledu bude zajímavé se dozvědět, zdali se společnost Nothing rozhodla pro průhledný plast, jako například u Nothing Phonů (2a), nebo pro sklo, které lépe odolá škrábancům, ale také je křehčí. Instagramový profil nothing_fan_blog (viz instagram.com) pro změnu zase nabízí pohled na skutečnou podobu sluchátek, viz fotografie níž.

Na sluchátkách by měla spolupracovat také společnost KEF, s níž Nothing oznámil partnerství před několika týdny. Sluchátka by tak zřejmě měla nabídnout velmi kvalitní zvuk, čemuž nasvědčuje i vyšší cena, jež by měla činit cca 7,5 tisíce Kč (299 eur). Připravovaná sluchátka budou s největší pravděpodobností dostupná v černém a bílém provedení a vzhledem k designu lze usuzovat, že by nemusely scházet ani pro Nothing typické LED prvky.

„Spojením desetiletí zkušeností KEF s naším designově orientovaným přístupem k technologiím vytváříme základ pro nový standard každodenního poslechu. Produkty, které uvedeme na trh ještě letos, budou začátkem vzrušující nové kapitoly této spolupráce a budoucnosti značky Nothing Audio,“ uvedl Andrew Freshwater, šéf marketingu chytrých produktů ve společnosti Nothing.