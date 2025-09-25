Porovnali jsme výkon nových iPhonů. Skutečně zaostává tenký Air za sourozenci?

Z dob, kdy byl každý mobil takřka unikát a každá ze značek měla typicky originální na první pohled rozpoznatelné telefony, jsme se dostali do bodu, kdy naprostá většina moderních zařízení zkrátka vypadá jako generické „placky“. A s ohledem na požadavky uživatelů, tedy co největší displejovou plochu, se nad tím ani nelze podivovat. Prostor pro odlišení se naopak vytvořil v parametrech, které dnes řeší i průměrný „BFU“ – mít co nejvíce megapixelů či snad nejvíce mAh je proto důležitější více než kdy jindy. A samostatnou disciplínou je logicky také výkonnost, která se dnes nepoměřuje pouze dle počtu jader a taktu, ale třeba také použitého výrobního procesu. K velké oblibě navíc patří také „honění“ čísel v benchmarcích, ačkoliv to má někdy máloco dočinění s tím, jak svižně telefon působí.
Ať už na benchmarky dáte, či nikoliv, a řídíte se především vlastním úsudkem a pocitem z používání, přinášíme vám srovnání novinek od Applu. Mezi nimi figuruje základní iPhone 17 s čipem A19, který se letos dočkal zásadního vylepšení v podobě 120Hz displeje, iPhone Air, jenž je zajímavý ultratenkým 5,6mm tělem, přesto je osazen čipsetem 19 Pro, a také iPhone 17 Pro se stejným čipem. Lze předpokládat, že iPhone 17 Pro Max, který momentálně nemáme k dispozici, tradičně dosáhne zanedbatelně vyššího výkonu než 17 Pro. A jaké výsledky se nám povedlo naměřit?
Metodika testování
V rámci srovnávání výkonu trojice zmíněných iPhonů jsme se rozhodli pro využití ověřeného benchmarku Geekbench 6 a také 3DMark, kde jsme zapnuli extrémně náročný Wild Life Extreme Stress Test, který trvá zhruba 20 minut a je tak náročný, že jej například některé smartphony s čipem Snapdragon 8 Elite kvůli přehřívání odmítaly dokončit. Rovnou zmiňme, že to se nám naštěstí ani s jedním z testovaných iPhonů nestalo, a to dokonce ani s iPhonem Air, u kterého by se to dalo vzhledem k tloušťce možná i pochopit.
Všechny tři telefony prošly benchmarky v běžných podmínkách, tj. v pokojové teplotě, přičemž na nich nebyly před provedením nejnáročnějšího testu Wild Life Extreme Stress Test prováděny žádné náročné úkony. Na to následoval benchmark Geekbench 6, kdy měření trvá relativně krátký časový úsek. Testy jsme také provedly s časovým odstupem několikrát a vybraly ty nejlepší hodnoty v rámci daného kola. Výsledky si již můžete prohlédnout níže.
3DMark Wild Life Extreme Stress Test
|Apple iPhone 17 Pro
|Apple iPhone 17
|Apple iPhone Air
|Best loop score
|5 964
|5 221
|4 531
|Lowest loop score
|4 483
|3 901
|2 824
|Stability
|75,2 %
|74,7 %
|62,3 %
|Umístění dle BLS
|1.
|2.
|3.
Geekbench 6
|Apple iPhone 17 Pro
|Apple iPhone 17
|Apple iPhone Air
|CPU single-core
|3 697
|3 571
|3 619
|CPU multi-core
|9 664
|9 231
|9 389
|GPU
|45 938
|37 215
|38 205
|Body celkem
|59 299
|50 017
|51 213
|Umístění dle součtu bodů
|1.
|3.
|2.
Zhodnocení: výkon nechybí ani jednomu, ale...
Zřejmě s největším napětím jsme sledovali, jakých výsledků dosáhne ultratenký Air, který se však nenechal zahanbit a v případě benchmarku Geekbench 6 porazil iPhone 17. Ten má sice slabší čipset, na druhou stranu má také běžné rozměry, tudíž si dokáže lépe poradit se zahříváním, což ovšem během relativně krátkého časového úseku v případě benchmarku Geekbench 6 není problém.
V rámci testu 3DMark Wild Life Extreme Stress Test je na třetím místě již iPhone Air, který nasbíral nejméně bodů a také má nejhorší stabilitu stran udržení dlouhodobého výkonu. Zatímco v rámci nejlepšího kola rozdíly nejsou až tak markantní, v případě nejhoršího kola, kdy je výkon kočírován s ohledem na teplo, je propad výraznější. Na druhou stranu je nutné zmínit, že se iPhone Air ani během tohoto náročného testu nijak zvlášť nezahřeje a Apple jej tak evidentně spíše záměrně drží trochu zkrátka.