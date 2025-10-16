mobilenet.cz na sociálních sítích

Smráká se nad tenkými mobily? Samsung možná ruší výrobu Galaxy S26 Edge

Michal Pavlíček
1
Smráká se nad tenkými mobily? Samsung možná ruší výrobu Galaxy S26 Edge
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Letošní Galaxy S25 Edge vykazuje nejmenší zájem ze strany uživatelů
  • V lednu bychom se tak měli dočkat jen tří novinek řady Galaxy S26

Samsung, i když s modelem Galaxy S25 Edge v podstatě nastolil trend tenkých a lehkých smartphonů, zřejmě neplánuje v této cestě dlouho pokračovat. Podle zpráv z Jižní Koreje se zdá (viz newspim.com), že model Galaxy S26 Edge byl zrušen, a to kvůli neuspokojivým prodejním číslům jeho předchůdce. Spekuluje se dokonce o úplném ukončení celé řady Edge.

Samsung Galaxy S25 EdgeSamsung Galaxy S25 EdgeSamsung Galaxy S25 EdgeSamsung Galaxy S25 EdgeSamsung Galaxy S25 EdgeSamsung Galaxy S25 EdgeSamsung Galaxy S25 Edge
Samsung Galaxy S25 Edge
Samsung Galaxy S25 Edge
Samsung Galaxy S25 Edge
Samsung Galaxy S25 Edge
Samsung Galaxy S25 Edge
Samsung Galaxy S25 Edge
Samsung Galaxy S25 Edge
Na celou obrazovku
Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25 Edge, který byl představen letos v květnu, měl být odpovědí na poptávku po elegantním a minimalistickém designu. Nicméně, podle uniklých dat z finančních analýz, se prodeje tohoto modelu vůbec nepřiblížily zbytku vlajkové řady. Paradoxně nedosáhly ani hodnot modelu Galaxy S25+, který byl dříve nejslaběji se prodávaným kouskem z vlajkové řady.

Recenze Samsung Galaxy S25 Edge – Úsvit nové éry
Přečtěte si také

Recenze Samsung Galaxy S25 Edge – Úsvit nové éry

K srpnu letošního roku dosáhly dodávky modelu S25 Edge pouze 1,31 milionu kusů. To je výrazný propad ve srovnání s ostatními modely z téže série. Nejlépe si vede Galaxy S25 Ultra s 12,18 milióny dodaných kusů, následuje nejmenší Galaxy S25 s 8,28 milióny dodanými kusy a výčet uzavírá samozřejmě Galaxy S25+ s 5,05 milióny dodanými kusy.

Samsung Galaxy S25 Ultra
Nejlépe se z řady S25 daří modelu Galaxy S25 Ultra

Oficiální prohlášení sice chybí, ale nejmenovaný zdroj ze Samsungu uvedl, že návrat „štíhlé řady“ je v současné době velmi nepravděpodobný. Případné zrušení modelu Edge znamená, že Samsung se pravděpodobně vrátí ke svému osvědčenému formátu. Očekává se, že řada Galaxy S26, která by měla být představena již v lednu, se bude skládat pouze zpočátku ze tří modelů. Jmenovitě se má jendat o Galaxy S26 Pro, Galaxy S26+ a Galaxy S26 Ultra. Samozřejmě je ve hře čtvrtý tradiční člen s přídomkem FE, avšak ten přichází zpravidla až ve druhé polovině roku.

Spekulace závěrem zmiňují, že vývoj Samsungu Galaxy S26 Edge byl však takřka dokončen a jihokorejský výrobce výsledek nehodlá jen tak ponechat minulosti. Ve hře je možné pozdější využití v nějakém modelu mimo hlavní řadu Galaxy S.

newspim.com,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Tomáš Stříbrný
Tomáš Stříbrný
Nějak nevim, co čekali. Naprostá většina racionálních uživatelů si kupuje telefon s ohledem na funkce, nebo cenu, tohle není ani jedno. Je to stylovka pro úzkou skupinu lidí.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze