Smráká se nad tenkými mobily? Samsung možná ruší výrobu Galaxy S26 Edge

Samsung, i když s modelem Galaxy S25 Edge v podstatě nastolil trend tenkých a lehkých smartphonů, zřejmě neplánuje v této cestě dlouho pokračovat. Podle zpráv z Jižní Koreje se zdá (viz newspim.com), že model Galaxy S26 Edge byl zrušen, a to kvůli neuspokojivým prodejním číslům jeho předchůdce. Spekuluje se dokonce o úplném ukončení celé řady Edge.
Samsung Galaxy S25 Edge, který byl představen letos v květnu, měl být odpovědí na poptávku po elegantním a minimalistickém designu. Nicméně, podle uniklých dat z finančních analýz, se prodeje tohoto modelu vůbec nepřiblížily zbytku vlajkové řady. Paradoxně nedosáhly ani hodnot modelu Galaxy S25+, který byl dříve nejslaběji se prodávaným kouskem z vlajkové řady.
K srpnu letošního roku dosáhly dodávky modelu S25 Edge pouze 1,31 milionu kusů. To je výrazný propad ve srovnání s ostatními modely z téže série. Nejlépe si vede Galaxy S25 Ultra s 12,18 milióny dodaných kusů, následuje nejmenší Galaxy S25 s 8,28 milióny dodanými kusy a výčet uzavírá samozřejmě Galaxy S25+ s 5,05 milióny dodanými kusy.
Oficiální prohlášení sice chybí, ale nejmenovaný zdroj ze Samsungu uvedl, že návrat „štíhlé řady“ je v současné době velmi nepravděpodobný. Případné zrušení modelu Edge znamená, že Samsung se pravděpodobně vrátí ke svému osvědčenému formátu. Očekává se, že řada Galaxy S26, která by měla být představena již v lednu, se bude skládat pouze zpočátku ze tří modelů. Jmenovitě se má jendat o Galaxy S26 Pro, Galaxy S26+ a Galaxy S26 Ultra. Samozřejmě je ve hře čtvrtý tradiční člen s přídomkem FE, avšak ten přichází zpravidla až ve druhé polovině roku.
Spekulace závěrem zmiňují, že vývoj Samsungu Galaxy S26 Edge byl však takřka dokončen a jihokorejský výrobce výsledek nehodlá jen tak ponechat minulosti. Ve hře je možné pozdější využití v nějakém modelu mimo hlavní řadu Galaxy S.
