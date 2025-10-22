Vypadá lépe než originál. Youtuber si vyrobil iPhone Air s průhledným zadním krytem

Když se objeví nové zařízení od Applu, hned vzápětí následuje snaha o jeho rozebrání. Někdy je to jen ze zvědavosti, protože Apple se při prezentacích moc nechlubí technickými detaily. Jiní se zase snaží zjistit, jak je na tom nové zařízení v otázce opravitelnosti. A někteří se touží jen předvést.
To je také případ videa, které zveřejnil kanál Phone Repair Guru. Rozebrání iPhonu Air, aby měl průhledná záda také nabízí jedinečný pohled na složité technické řešení. Tento proces zahrnuje pečlivou demontáž telefonu, odstranění barvy ze zadního skla a jeho opětovnou montáž. Zní to snadno, ale technických výzev je zde nespočet. Konstrukce iPhonu Air představuje pro ty, kdo se pokoušejí o úpravy, několik problémů, zejména kvůli zakřivené skleněné plošině fotoaparátu. Na rozdíl od plochých povrchů zakřivení komplikuje proces odstraňování barvy a vyžaduje specializované nástroje a techniky, aby nedošlo k poškození skla.
Kromě toho je iPhone Air oproti předchozím modelům vybaven většími a silnějšími magnety MagSafe. Tyto vylepšené magnety zlepšují bezdrátové nabíjení a upevnění příslušenství, ale znesnadňují demontáž a opětovnou montáž. Výsledek však rozhodně stojí za to. Pohled na pečlivě uspořádané součástky v telefonu jako by připomínal odkaz Steva Jobse, který u prvních počítačů Applu trval na estetickém dojmu ze srovnaných mikročipů a kondenzátorů, i když nakonec skončily pod krytem.
Technické parametry Apple iPhone Air 256 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|156,2 × 74,7 × 5,6 mm, 165 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|OLED, 6,5" (2 736 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|Apple A19 Pro,
|Paměť
|vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|iOS 26
|Akumulátor
|3 149 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|září 2025,
Načíst všechny komentářePřidat názor