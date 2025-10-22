mobilenet.cz na sociálních sítích
Vypadá lépe než originál. Youtuber si vyrobil iPhone Air s průhledným zadním krytem

Ondřej Pohl
1
Vypadá lépe než originál. Youtuber si vyrobil iPhone Air s průhledným zadním krytem
Fotografie: Phone Repair Guru
  • Sejmutí zadního krytu a odstranění barvy je u iPhonu Air neuvěřitelně složité
  • Odhaluje řadu zajímavých technických řešení, které byly nutné pro dosažení nízké tloušťky

Když se objeví nové zařízení od Applu, hned vzápětí následuje snaha o jeho rozebrání. Někdy je to jen ze zvědavosti, protože Apple se při prezentacích moc nechlubí technickými detaily. Jiní se zase snaží zjistit, jak je na tom nové zařízení v otázce opravitelnosti. A někteří se touží jen předvést.

To je také případ videa, které zveřejnil kanál Phone Repair Guru. Rozebrání iPhonu Air, aby měl průhledná záda také nabízí jedinečný pohled na složité technické řešení. Tento proces zahrnuje pečlivou demontáž telefonu, odstranění barvy ze zadního skla a jeho opětovnou montáž. Zní to snadno, ale technických výzev je zde nespočet. Konstrukce iPhonu Air představuje pro ty, kdo se pokoušejí o úpravy, několik problémů, zejména kvůli zakřivené skleněné plošině fotoaparátu. Na rozdíl od plochých povrchů zakřivení komplikuje proces odstraňování barvy a vyžaduje specializované nástroje a techniky, aby nedošlo k poškození skla.

Kromě toho je iPhone Air oproti předchozím modelům vybaven většími a silnějšími magnety MagSafe. Tyto vylepšené magnety zlepšují bezdrátové nabíjení a upevnění příslušenství, ale znesnadňují demontáž a opětovnou montáž. Výsledek však rozhodně stojí za to. Pohled na pečlivě uspořádané součástky v telefonu jako by připomínal odkaz Steva Jobse, který u prvních počítačů Applu trval na estetickém dojmu ze srovnaných mikročipů a kondenzátorů, i když nakonec skončily pod krytem.

Technické parametry Apple iPhone Air 256 GB

Kompletní specifikace
Konstrukce156,2 × 74,7 × 5,6 mm, 165 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejOLED, 6,5" (2 736 × 1 206 px)
Fotoaparát48 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ChipsetApple A19 Pro,
Paměťvnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémiOS 26
Akumulátor3 149 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnostzáří 2025,
,
Diskuze ke článku
Lukas Klima
Lukas Klima
Jsou telefony u kterých to vypadá docela pěkně, což ale není tento případ.
