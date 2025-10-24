mobilenet.cz na sociálních sítích
2. kolo Hlasujte v anketě tech awards 2025 — zvolte nejlepší smartphone a wearable roku

Zákazníci nemají zájem? Apple údajně dramaticky omezuje výrobu iPhonu Air

Michal Pavlíček
20
Zákazníci nemají zájem? Apple údajně dramaticky omezuje výrobu iPhonu Air
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Dodavatelé dílů budou snižovat kapacity až o 80 %
  • Současný iPhone Air se možná nedočká žádného nástupce

Podle informací od renomovaného analytika Ming-Chi Kua (viz x.com) a dalších zdrojů z dodavatelského řetězce Apple výrazně snižuje objemy výroby a objednávky na svůj nejnovější model iPhone Air. Zprávy naznačují, že poptávka po tomto modelu, který měl nabídnout tenký a odlehčený design, zaostala za původními očekáváními.

Apple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone AirApple iPhone Air
Apple iPhone Air
Apple iPhone Air
Apple iPhone Air
Apple iPhone Air
Apple iPhone Air
Apple iPhone Air
Na celou obrazovku
Apple iPhone Air

Kuo uvádí, že Apple stahuje zpět jak celkové dodávky, tak i výrobní kapacity. Největší škrty postihnou dodavatele komponent,u většiny z nich se očekává snížení kapacit o více než 80 % již do prvního čtvrtletí roku 2026. Některé součástky s delší dobou výroby by měly být dokonce úplně zrušeny do konce roku 2025.

Zdá se, že iPhone Air, který se měl zařadit do modelové řady po boku standardních a Pro verzí, má podobný osud jako dříve ukončené modely iPhone mini a iPhone Plus. Tyto varianty také nedokázaly získat dostatečnou oblibu u zákazníků, kteří preferují buď menší, nebo naopak špičkově vybavené vlajkové lodě.

Recenze Apple iPhone Air – Lepší, než jste si mysleli
Přečtěte si také

Recenze Apple iPhone Air – Lepší, než jste si mysleli

Analytik však upozorňuje, že předčasné omezení výroby nemusí nutně znamenat definitivní konec řady Air. Apple má obrovskou a flexibilní dodavatelskou základnu, která mu umožňuje rychlé úpravy produkčních plánů. Modely iPhone, které nenesou označení Pro, často zaznamenávají lepší prodeje až po prvních několika měsících od uvedení, kdy pomine počáteční vlna zájmu o nejdražší varianty.

Je tedy možné, že Apple pouze reaguje na aktuální nerovnováhu poptávky a snaží se přesměrovat zdroje na modely Pro, které obvykle dominují prodejům v první fázi. Nicméně vzhledem k drastickému snížení kapacity o více než 80 % existuje reálná možnost, že iPhone Air skončí jako jednorázový experiment a již se nedočkáme jeho nástupce. Pro definitivní závěr si však budeme muset počkat na další vývoj prodejů a oficiální vyjádření společnosti.

,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Standa Jandečka
Standa Jandečka
Platit jen za tloušťku......
Odpovědět
Martin Vinduška
Martin Vinduška
My chceme MINI
My chceme MINI
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Patrik Čech
Patrik Čech
I přesto, že se mi Air líbí a přijde mi do ruky víc příjemnější než S25 Edge, tak v nabídce Applu prostě čtvrtý model nemá smysl. Bylo to vidět u modelů mini, poté Plus a nyní u Air (byť Air klidně může být jen příprava na skládací iPhone). Když byly jen tři modely, dávaly větší smysl. A 16e nepočítám. Tomu se daří a je to pokračovatel SE. Byť uvidíme jak na tom bude 17e, který by už mohl mít i Dynamic Island.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Ben Ben
Ben Ben
To je ale překvapení...
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze