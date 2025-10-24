Zákazníci nemají zájem? Apple údajně dramaticky omezuje výrobu iPhonu Air

Podle informací od renomovaného analytika Ming-Chi Kua (viz x.com) a dalších zdrojů z dodavatelského řetězce Apple výrazně snižuje objemy výroby a objednávky na svůj nejnovější model iPhone Air. Zprávy naznačují, že poptávka po tomto modelu, který měl nabídnout tenký a odlehčený design, zaostala za původními očekáváními.
Kuo uvádí, že Apple stahuje zpět jak celkové dodávky, tak i výrobní kapacity. Největší škrty postihnou dodavatele komponent,u většiny z nich se očekává snížení kapacit o více než 80 % již do prvního čtvrtletí roku 2026. Některé součástky s delší dobou výroby by měly být dokonce úplně zrušeny do konce roku 2025.
Zdá se, že iPhone Air, který se měl zařadit do modelové řady po boku standardních a Pro verzí, má podobný osud jako dříve ukončené modely iPhone mini a iPhone Plus. Tyto varianty také nedokázaly získat dostatečnou oblibu u zákazníků, kteří preferují buď menší, nebo naopak špičkově vybavené vlajkové lodě.
Analytik však upozorňuje, že předčasné omezení výroby nemusí nutně znamenat definitivní konec řady Air. Apple má obrovskou a flexibilní dodavatelskou základnu, která mu umožňuje rychlé úpravy produkčních plánů. Modely iPhone, které nenesou označení Pro, často zaznamenávají lepší prodeje až po prvních několika měsících od uvedení, kdy pomine počáteční vlna zájmu o nejdražší varianty.
Je tedy možné, že Apple pouze reaguje na aktuální nerovnováhu poptávky a snaží se přesměrovat zdroje na modely Pro, které obvykle dominují prodejům v první fázi. Nicméně vzhledem k drastickému snížení kapacity o více než 80 % existuje reálná možnost, že iPhone Air skončí jako jednorázový experiment a již se nedočkáme jeho nástupce. Pro definitivní závěr si však budeme muset počkat na další vývoj prodejů a oficiální vyjádření společnosti.
My chceme MINI
Načíst všechny komentářePřidat názor