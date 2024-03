Uživatelé iOS budou smět díky EU stahovat aplikace i mimo oficiální obchody

Apple oficiálně oznámil, že vývojářům, jež distribuují aplikace v Evropské unii, poskytne větší flexibilitu. Samozřejmě to souvisí se zákonem o digitálních trzích (Digital Markets Act – DMA), který vstoupil v platnost 6. března a Apple už v souvislosti s ním například oznámil, že v budoucnu ulehčí přechod na Android a také umožnil uživatelům iOS využívat obchody s aplikacemi třetích stran, což mimochodem hodlají využít velcí hráči na poli technologií, jako je například Meta, u níž už se před několika měsíci mluvilo o tom, že chce v Evropě umožnit skrze Facebook stahovat aplikace pro Android a iOS.

Apple Announces Ability to Download Apps Directly From Websites in EU https://t.co/b9Pf3ekrYq pic.twitter.com/fq8Lv4wfs0