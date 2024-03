Setapp bude prvním alternativním obchodem s aplikacemi pro iOS

V rámci spolupráce Applu s EU, respektive dodržování nejnovějších evropských nařízení, lze předpokládat, že se v následujících dnech, týdnech a měsících objeví hned několik alternativních virtuálních obchodů s aplikacemi pro iOS. Prvním z nich se dle ohlášení dostupného na macpaw.com, na které nás odkázal macrumors.com, stane virtuální obchod Setapp, jenž bude dostupný od dubna (s příchodem iOS 17.4). Nedočkavci se pak mohou zapsat do seznamu beta testerů na setapp.com.

Zajímavostí Setappu je samotný obchodní model, kdy zákazníci získají za předplatné 9,99 amerických dolarů měsíčně (zhruba 270 Kč se zohledněním daně) přístup k více než 240 aplikacím, jejichž seznam lze dohledat na stránkách vývojářů. Tato nabídka platí pro zařízení Mac. Za 12,49 USD měsíčně (přibližně 350 korun) lze pak získat přístup k aplikacím na jednom Macu a rovněž čtyřech iPhonech. V rámci nejdražšího předplatného za 14,99 USD měsíčně (přibližně 430 korun) budou mít zákazníci přístup k aplikacím ze čtyř zařízení Mac a stejného počtu iPhonů.

Aplikace dostupné v rámci předplatného jsou zaměřené na produktivitu a práci, ale také zde najdeme kreativní nástroje související s designem. Neschází ani specializované profesionální nástroje či běžné každodenní aplikace, například pro snadné sdílení souborů či monitorování výdajů. Výhodou Setappu je pochopitelně možnost v rámci měsíčního poplatku využívat také všechny nové aplikace, které se v nabídce postupem času objeví. Potenciální zákazníky by mohlo nalákat i 7denní bezplatné zkušební období.

