Chcete „německý“ telefon? Je tu Gigaset GS5

Fotografie: Gigaset

Pro mnoho lidí je nápis „Made in Germany“ zárukou jisté kvality a péče, která byla věnována i těm nejmenším detailům. Bude to platit i v případě telefonu, který vyrobil (nebo si spíš nechal vyrobit) německý Gigaset? Tuto firmu si nejspíše pamatujete z doby, kdy začaly být populární bezdrátové domácí telefony. S jejich ústupem na úkor telefonů Gigaset hrdinně bojoval, dokonce představil pokus o jejich podobu s Androidem. Naopak jeho novinka s názvem Gigaset GS5 jakoukoli větší invenci postrádá. Vypadá to tak, že se při návrhu Němci snažili udělat co „nejnudnější“ telefon bez jakýchkoli výstřelků, zajímavostí nebo pikantností. Za vše mluví už jen fakt, že k dispozici jsou dvě varianty téže barvy: světle a tmavě šedá.

Stejně nezajímavá je i nabídka hardwaru. MediaTek Helio G85 doprovází 4 GB RAM a 128 GB úložiště. Pro někoho ale může být plus, že rozšířením této hodnoty pomocí paměťové karty nepřijde o slot pro SIM kartu. Baterie má slušnou kapacitu 4 500 mAh a potěší i přítomnost bezdrátového nabíjení až do výkonu 15 W. Fotoaparáty zde nalezneme „jenom“ tři, vzadu je to kombinace 48Mpx hlavního a 8Mpx širokoúhlého, vepředu je pak 16 Mpx pro selfie a také odemykání telefonu, i když spolehlivější a bezpečnější bude využití čtečky otisků na zádech.

Mobil nijak neoslní ani v nabídce operačního systému a péči o něj. V základu je zde Android 11 s přislíbeným upgradem na další verzi a třemi roky bezpečnostního záplatování. To sice není špatné, ale také žádný nadstandard.

V tomto kontextu se tak doporučená evropská cena 299 €, tedy nějakých 7 700 korun může zdát docela vysoká. To je ale u produktů „Made in Germany“ celkem obvyklá vlastnost.