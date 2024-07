Jaké benefity navíc přináší ty nejdražší mobilní tarify v nabídce operátorů?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Na mobilenet.cz se často zaměřujeme na ty nejvýhodnější a nejlevnější tarify, které můžete v nabídce tuzemských operátorů najít. Dnes však uděláme výjimku, primárně pro ty, pro které je „dobré jen to nejlepší“, v tomto ohledu i nejdražší – zaměříme se totiž na ty nejdražší tarify a jejich benefity navíc. Dodáme, že se bavíme jen o standardních tarifech, které si může pořídit běžná fyzická osoba, ne o speciálních firemních tarifech a tarifech pro speciální potřeby telefonních ústředen, podnikatele a podobné „specialitky“. V některých případech se totiž bavíme o tarifech, které jsou sice dražší, ale nejsou určené pro běžného zákazníka. Ceny dnes srovnávaných tarifů se pohybují v rozmezí od 1 599 Kč do 1 961 Kč.

T-Mobile

Začneme u našeho největšího operátora, tedy společnosti T-Mobile. Ten nedávno aktualizoval svoji nabídku tarifů na rodinu NEXT, přičemž ten nejdražší aktuálně vyjde na 1 685 Kč měsíčně a jmenuje se „NEXT NEOMEZENĚ 5XL“. A co za své peníze zákazník dostane? Pochopitelně neomezené volání, neomezené SMS zprávy a neomezený internet, a to jak rychlostí, tak také objemem přenesených dat. Bohužel, to se netýká zahraničního surfování, i když i zde je tarif poměrně štědrý.

EU datový limit činí 72 GB, tato data můžete čerpat v rámci EU a pár dalších zemí během jednoho fakturačního období. T-Mobile nabízí i datový balíček pro roaming Svět (čerpání dat z limitu je možné v zemích dle balíčků Data Svět A a Data Svět B), zde se bavíme o 10GB limitu, který však není měsíční, ale roční, po 12 měsících se limit automaticky obnovuje. Když se však podíváme na ceny internetu mimo EU, jde i tak o poměrně zajímavou nabídku, i když pochopitelně pouze nouzového charakteru. T-Mobile u neomezených svých tarifů deklaruje maximální přenosové rychlosti na 300 Mbit/s pro stahování a 50 Mbit/s pro odesílání dat, tedy upload. Tyto rychlosti se mohou měnit z důvodu pokrytí, například v EU nemusíte dosahovat ani polovičních rychlostních limitů, pokud daný operátor nemá dobré pokrytí.

V rámci EU můžete využít i neomezený příděl SMS zpráv a volných minut, avšak pozor – pokud by operátor vyhodnotil, že se v zahraničí zdržujete valnou část roku, může vás na tento fakt upozornit a poté může uplatňovat sankce v podobě příplatků. Pokud však do zahraničí v rámci EU cestujete spíše nahodile, určitě se žádných sankcí obávat nemusíte, důležité je, abyste se jednou za čas objevili v České republice a strávili zde nějakou dobu.

Pokud stále posíláte MMS zprávy, měli byste vědět, že T-Mobile nenabízí žádné volné jednotky, čili vás každá „MMska“ vyjde na 4,90 Kč, v tomto ohledu nemá ani ten nejdražší tarif v nabídce T-Mobile žádnou výjimku.

V rámci nejdražšího tarifu si T-Mobile připravil i některé benefitní služby navíc, které s voláním, SMS zprávami a internetem souvisí méně – jde o služby partnerů třetích stran. Pokud si vyberete tarif NEXT NEOMEZENĚ 5XL, získáte navíc také roční přístup k AlzaPlus+, tuto výhodu uplatníte skrze aplikaci Můj T-Mobile a nabídku Magenta Moments, kdy uplatníte speciální poukaz.

NEXT NEOMEZENĚ 5XL Volné minuty ČR neomezeně Volné SMS ČR neomezeně Volné SMS EU neomezeně * Volné minuty EU neomezeně * Volné MMS 0 Cena MMS 4,90 Kč Datový limit ČR neomezeně Datový limit EU (měsíčně) 72 GB Datový limit Svět (ročně) 10 GB Předplatné AlzaPlus+ na 12 měsíců zdarma ** Předplatné MAX na 12 měsíců zdarma ** Security po dobu trvání smlouvy Cena 1 685 Kč Závazek bez závazku

* v případě podezření na zneužití služby může operátor uplatnit příplatky

** nabídku musí uživatel uplatnit skrze poukaz, který najde v aplikaci Můj T-Mobile v záložce Magenta Moments

Stejná nabídka platí na předplatné streamovací platformy MAX, kdy po uplatnění poukazu v Magenta Moments získáte předplatné na dobu 12 měsíců, opět stačí uplatnit poukaz, který najdete v aplikaci Můj T-Mobile. U AlzaPlus+ a MAX platí jeden limit, a to ten, že musíte svůj nárok uplatnit do 25. 6. 2025 – lze očekávat, že poté T-Mobile představí novou nabídku, nebo aktuální nabídku prodlouží, záleží, jak operátor tyto benefity společně s partnery vyhodnotí.

T-Mobile myslí také na bezpečnost, proto nabízí balíček Security, který je možné libovolně aktivovat a deaktivovat kdykoli v průběhu účastnické smlouvy.

O2

I když nejdražším tarifem v nabídce operátora O2 je tarif „NEO Platinový“, nelze jej aktivovat na žádost účastníka, proto se zaměříme na tarif „NEO+ Diamantový“, který aktuálně vychází na 1 599 Kč měsíčně. Tento tarif sice na rozdíl od nabídky T-Mobile nenabízí žádné extra výhody partnerů třetích stran, přesto si však svoji pozornost zaslouží, zvláště pokud často trávíte svůj čas v zahraničí, a to nejen v rámci EU.

NEO+ Diamantový zaujme objemem dat v zóně TOP Svět, kde dává O2 měsíčně 5 GB dat zdarma. Tedy měsíčně, ne ročně, jako je tomu u T-Mobile, který nabízí 10 GB dat na 12 měsíců. O2 do této zóny řadí země jako Austrálie, Čína, Faerské ostrovy, Hong Kong, Indie, Indonésie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kanada, Malajsie, Nový Zéland, Severní Kypr, Singapur, Spojené státy americké, Švýcarsko, Th ajsko a Turecko, takže turisticky poměrně zajímavé lokality.

NEO+ Diamantový Volné minuty ČR neomezeně Volné SMS ČR neomezeně Volné SMS EU neomezeně * Volné minuty EU neomezeně * Mezinárodní volání (z ČR do světa) 300 minut Volné MMS 0 Cena MMS 5,60 Kč Datový limit ČR neomezeně Datový limit EU (měsíčně) 80 GB Datový limit TOP Svět (měsíčně) 5 GB SMS/minuta volání TOP Svět (odchozí i příchozí) 3,50 Kč Cena 1 599 Kč Závazek bez závazku

Co se týká datového limitu v rámci EU, je O2 o trochu štědřejší, oproti T-Mobile nabídne o 8 GB dat více. Zřejmě to není ten hlavní tahák, ale každý GB se počítá.

Co se týká volání, O2 nabízí i 300 volných minut mezinárodního volání do celého světa. To znamená, že měsíčně můžete vyčerpat 300 volných minut na volání kamkoli si usmyslíte. Pozor, nejde o roamingové volání, pokud se budete nacházet v zahraničí, tyto volné jednotky čerpat nelze, stejně tak limit neplatí na satelitní volání (předvolba +87x, +88x, +176x, např. Inmarsat, Iridium). V takovém případě však O2 v zóně TOP Svět nabízí vcelku rozumné podmínky, odchozí hovor vás vyjde na 3,50 Kč za minutu, stejně jako SMS, na stejnou částku vás vyjde minuta příchozího hovoru i SMS – ano, v roamingu je nutné platit i za příchozí volání a SMS zprávy, takto je to zkrátka nastavené.

Vodafone

Abyste se seznámili s nejdražším tarifem od Vodafonu, musíte rovněž zavítat do ceníku, kde narazíte na tarif „Red Maxi s neomezenými daty“. Vodafone se tímto tarifem nijak zvlášť neprezentuje, měsíčně vyjde na 1 960,91 Kč, zaokrouhleně tedy na 1 961 Kč. Schovávat tarif by byla škoda, rozhodně totiž má čím zaujmout.

Tarif je nejdražší, ale zároveň nabízí nejzajímavější datový limit v rámci EU, a to hned 110 GB v Zóně 1. Pokud jste tedy často v EU a data jsou pro vás prioritní, může být už kvůli tomuto benefitu nabídka od Vodafonu tou nejzajímavější. Vycházíme přitom z jednoduché násobilky – pokud bychom do srovnání vzali druhou nejzajímavější nabídku, operátora O2, který za 1 599 Kč nabízí 80 GB dat, dochází k rozdílu 30 GB. Pokud byste tato data navíc měli platit formou příplatku, zaplatíte za ně dalších zhruba 1 416 Kč (30 x 44,73 Kč). Z tohoto pohledu vychází tarif od Vodafonu jako vůbec nejlevnější.

Red Maxi s neomezenými daty Volné minuty ČR neomezeně Volné SMS ČR neomezeně Volné SMS EU neomezeně * Volné minuty EU neomezeně * Volné MMS 0 Cena MMS 4,54 Kč Datový limit ČR neomezeně Datový limit EU (měsíčně) 110 GB Volání do zahraničí (vybrané země) 1 000 minut Volání v zahraničí Roaming na den – 7 dnů (7× 24 hodin), výběr zemí Cena 1 961 Kč Závazek bez závazku

Tarif od Vodafonu navíc nabízí 1 000 volných minut pro volání do zahraničí. Pokud se nacházíte v České republice, můžete měsíčně využít 1 000 minut pro volání do vybraných zemí mimo Zónu 1 (EU). Zajímavě vypadá také balíček Roaming na den (vybrané země Zóny 2 a 3), který můžete v průběhu měsíce aktivovat celkem 7× a využít tak všech výhod tohoto balíčku, kterých je opravdu hodně. Součástí balíčků (v hodnotě 199 Kč za 1 den) je 1 GB datového limitu (další za 99 Kč/1 GB), který čerpáte ze svého limitu, neomezené volání a SMS do ČR a země, ve které se nacházíte. Příchozí hovory a SMS jsou pak zcela zdarma. Za 7 aktivací byste standardně zaplatili dalších 1 393 Kč.

Pokud ještě posíláte MMS, potěší vás, že Vodafone nabízí MMS nejlevněji, konkrétně za 4,54 Kč. Zajímavé je, že si můžete pořídit i balíček 77 MMS za 84,63 Kč, jedna MMS tak vyjde zhruba jen na 1,01 Kč, navíc je můžete využít i v rámci EU (Zóna 1).

Zhodnocení: pro každého něco

Ano, víme, že operátoři mají v nabídce i tarify dražší, konkrétně Vodafone má speciální sekci pro podnikatele, ovšem dnešní článek zohledňoval tarify dostupné pro masy. Zatímco T-Mobile se snaží zaujmout nabídkou od svých partnerů, Vodafone cílí na aktivní uživatele, kteří se často a rádi pohybují po celém světě. Nabídka O2 rovněž není špatná, také je tabulkově nejlevnější, což někoho může zaujmout. Pokud oceníte předplatné, vychází nejlépe T-Mobile, pokud maximum volných jednotek v EU a ve světě, nejlépe ze srovnání vychází Vodafone.