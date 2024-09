Jak mohla nevyužívaná nouzová upozornění pomoci během povodní?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Stalo se již evergreenem, že mnoho známých českých cestovatelů (a nebo zkrátka všech, kteří rádi aktivně cestují) v rozhovorech uvádí, že doma je nakonec přeci jen nejlépe. Nejde přitom jen o sentimentální vazbu na Česko, ale také o uvědomění, že nám zde vlastně nic nechybí. Stále máme čtyři roční období, která přinášejí různorodost, a nehrozí nám žádné zásadní přírodní katastrofy. Jednou za čas se musíme potýkat s tornádem, jako tomu bylo relativně nedávno na Hodonínsku a Břeclavsku, a nedávno byly samozřejmě hlavním tématem povodně. Jakkoliv jsou dopady těchto živelných katastrof hrozné a rozhodně je nechci zlehčovat, v kontextu toho, s čím se musí potýkat některé jiné kouty naší planety, se ale máme ještě celkem dobře. Z pohledu milovníka mobilních technologií mě přesto vždy udivovalo, že když se něco podobného stane, nevyužíváme v ČR jednu velmi praktickou funkci moderních mobilních operačních systémů.

Proč je nouzové upozornění nejlepší způsob, jak varovat občany?

Nouzová upozornění v případě Androidu (u iOS najdete tuto funkci pod heslem „výstrahy“) jsou velmi jednoduchým způsobem, jak varovat občany před nebezpečím, jako jsou požáry, zemětřesení nebo třeba povodně. Při návštěvě Jižní Koreje v září jsem si těchto upozornění užil až až, ačkoliv se jednalo jen o takovou banalitu, jako je upozornění na vysoké teploty a doporučení zdržovat se ve stínu a nezapomínat dodržovat pitný režim. S tímto typem upozornění jsem se však nesetkal pouze v Koreji, ale také v Evropě (a samozřejmě i USA, odkud iOS i Android pocházejí a fungují zde také výstrahy AMBER, což je systém pro hlášení únosu dětí). Položil jsem si tak jednoduchou otázku, proč vlastně v ČR nouzová upozornění nevyužíváme.

Upozornění přeložené pomocí Google Lens

Jak vidno, v Koreji tímto způsobem upozorňují občany nejen na přírodní katastrofy, ale také potenciální rizika související s nadměrnými teplotami, proč se tedy u nás spoléháme na jiné, o něco méně efektivní kanály? Není spoléhání se „jen“ na běžné kanály, jako je televize, rádio, rozhlas, varovné SMS, případně sociální sítě a samozřejmě i šíření informací ústně, zbytečně málo, když by se k nim mohl přidat i další modernější a efektivnější způsob? A proč si myslím, že je nouzové upozornění (tzv. Cell Broadcastingu) vlastně tak skvělé?

Výhodnost nouzového upozornění lze vnímat minimálně ve dvou rovinách. V prvé řadě se jedná o funkci integrovanou přímo do systému Android a iOS, což znamená, že jí disponuje každý telefon s těmito operačními systémy a ze strany uživatele tak není vyžadována žádná další akce. V praxi to znamená, že si nemusíte stahovat žádnou dodatečnou aplikaci, jako je např. Záchranka, která umí rovněž upozornit na nebezpečné situace, ale samozřejmě jen za předpokladu, že ji v telefonu máte nainstalovanou a udělili jste ji potřebná oprávnění.

Nouzová upozornění mají vždy prioritu.

Další, zřejmě nejdůležitější, vlastností této funkce je nadřazenost takového upozornění čemukoliv jinému. V praxi to znamená, že ať už na telefonu děláte cokoliv, upozornění má vždy prioritu a na displeji se vám objeví textová zpráva s důležitými informacemi, kterou zkrátka nelze ignorovat. Nezáleží tak na tom, jestli telefon jen tak leží na stole s vypnutým displejem, právě si čtete článek na internetu nebo projíždíte sociální média, na displeji se vždy objeví zpráva. Pokud telefon jen tak leží, dojde také k hlasitému přečtení daného sdělení.

Ve výsledku tak nelze nouzové upozornění odbýt, ať už byste chtěli sebevíc. Ze strany státu/operátorů je to zároveň záruka toho, že si zprávu přečtete, respektive ji uslyšíte, což u zaslání zprávy (ať už obyčejné SMS nebo zprávy využívající RCS) nikdy nemohou mít. Je tedy škoda, že tento systém v ČR už dávno není aplikovaný, protože se podle mého názoru jedná o nejefektivnější způsob, jak oslovit co největší masu lidí v co nejkratším čase. Jeho jedinou nevýhodu lze snad spatřit jen v tom, že není kompatibilní s „hloupými“ telefony, které mohou převládat například u starších uživatelů.

Vyjádření českých operátorů

Pokud vám nyní také vrtá hlavou, proč tato skvělá funkce v ČR již dávno nefunguje, jistě vás bude zajímat oficiální vyjádření ze strany operátorů.

Vodafone

„V ČR funkcionalitu tzv. Cell Broadcastingu, který je rozšířený například v Asii, prozatím nemáme a aktivně ji řešíme s hasičským sborem, který je obecně za systém varování odpovědný. Zatím v České republice ani není žádná vyhláška, která by Cell Broadcastingu specificky upravovala. Na místo toho máme „Search & Rescue“, které umí do vyznačeného polygonu zaslat uživateli připojenému k mobilní síti SMS zprávu s textem, který si Hasičský záchranný sbor definuje sám. Toto řešení mají hasiči plně ve svých rukou a určují jak samotný polygon (tzn. území, oblast, kam zprávu pošlou), tak obsah – text v SMS zprávě. Vodafone zde slouží pouze jako doručovatel zprávy. I nyní během povodní bylo Search & Rescue využíváno. Nicméně pro obě řešení platí jedna důležitá věc a tou je funkcionalita sítě. Pokud stanice nevysílá, protože došlo k přerušení energie nebo je jakkoli poškozená, tak jsou obě řešení nefunkční,“ uvádí Jan Šánek, ředitel korporátní bezpečnosti.

T-Mobile

„V současné době platí zákonná povinnost pro operátory zprostředkovat distribuci výstražného upozornění pro složky IZS. IZS je v tomto případě odesílatel a tuto povinnost naplňujeme systémem SAR, který jsme vyvinuli na míru a v souladu se složkami IZS ještě před uzákoněním. Provoz systému kompletně hradíme, běží na našich serverech, využívá ho i další telekomunikační partner. Výhodou systému SAR je zasílání SMS zpráv ve vybrané lokalitě, v konkrétním radiusu definovaném IZS. Výstražné SMS jsou následně doručeny uživatelům sítě v dané lokalitě vč. těch, kteří nevyužívají smartphony a zprávu vždy naleznou v archivu SMS zpráv. Cell braodcast v tuto chvíli neposkytujeme, situaci kolem tohoto řešení monitorujeme. Zákonnou povinnost plníme právě systémem SAR,“ uvádí Jakub Ludvík, manažer korporátní bezpečnosti.

O2

V tuto chvíli na vyjádření operátora stále čekáme.