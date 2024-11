Vybíráme nejlepší mobilní tarif do 500 Kč. Který je náš favorit?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Blíží se Vánoce a možná je jedním z vašich přání (či snad novoročním předsevzetím) obměna mobilního tarifu za lepší nebo přechod na mobilní tarif z předplacené karty. Pokud si nevíte rady, je tento článek přesně pro vás. Nastavíme si totiž relativně obvyklý limit do 500 Kč a zaměříme se primárně na neomezené tarify od velké operátorské trojky, tedy O2, Vodafone a T-Mobile. Jaké jsou aktuálně možnosti na trhu?

Neomezené volání i SMS a hodně dat za málo peněz?

Relativně nedávno jsme vám přinesli podrobný článek zaměřený na to, jak zvýšit šance na získání zajímavé retenční nabídky. Pokud však nemáte u mobilního operátora historii nebo jste dosud používali pouze předplacenou kartu (se kterou u retenčního oddělení zpravidla příliš nepochodíte), musíte se poohlédnout po běžně dostupné nabídce tarifů. Do 500 Kč lze získat již neomezené tarify v oblasti volání a zasílání SMS zpráv, problémem však mohou být data.

Spotřeba dat je u každého značně individuální. Podle ČTÚ průměrnému Čechovi v roce 2023 stačilo 9,67 GB měsíčně, pokud se bavíme čistě o mobilním přístupu k internetu na jednu SIM kartu. V kontextu jiného údaje, konkrétně že spotřeba mobilních dat neustále roste, a konkrétně za rok 2023 vzrostla o 41,2 %, lze předpokládat, že za rok 2024 se bude jednat o průměrnou hodnotu okolo 14 GB. I se započítáním zvýšení nárůstu za rok 2025 by se průměrná spotřeba mohla stále pohybovat do 20 GB na jednu SIM kartu. Jaká je tedy aktuální nabídka operátorů?

O2

Začněme u O2, které například jako první uvedlo datovou SIM kartu, kdy jeden GB vyšel na pouhé nižší jednotky korun. Tentokrát nám však nejde čistě jen o data, ale o klasický mobilní tarif se zahrnutým neomezeným voláním a SMS. Při letmém pohledu na tarify NEO+ (v rámci tohoto článku nebudeme zahrnovat tarify pro mladé), se do rozpočtu 500 Kč nevejdeme, neboť nejlevnější NEO+ se 4 GB dat startuje na 599 Kč.

Nicméně je potřeba O2 přiznat jednu konkurenční výhodu, a to tzv. Air Bank odměnu ve výši 300 Kč měsíčně. Pokud zahrneme tuto slevu, která je relativně snadno dosažitelná, dostaneme se s rozpočtem pod 500 Kč na tarif s objemem 12 GB dat a neomezeným voláním a SMS. Po odečtení slevy totiž vyjde na 449 Kč měsíčně. Rychlost je vzhledem k omezenému množství dat maximální a pět dní v měsíci lze aktivovat Data naplno, kdy nebude spotřeba dat zahrnuta do objemu 12 GB. Teoreticky tak může být celková spotřeba dat výrazně vyšší.

T-Mobile

V případě magentového operátora je nabídka podobná té od O2. Aktuálně v nabídce T-Mobile nenajdeme neomezený tarif s cenou pod 500 Kč. Nejlevnější neomezený tarif s 12GB objemem dat a neomezenou konzumací dat během víkendu vyjde na 745 Kč měsíčně. Avšak ani při kombinaci s dalšími službami od T-Mobile (tzv. Magenta 1), což pochopitelně umí zvýhodnit i další operátoři, se nelze dostat na méně než 559 Kč měsíčně.

Nicméně je možné aktuálně zvolit akční tarif (bez závazku), který za cenu 495 Kč měsíčně nabídne 8 GB dat, službu „Pořád online“ i neomezené volání a SMS. Výhodou tohoto tarifu je neomezená rychlost (běžná u stanoveného objemu dat), ale především neomezená víkendová data.

Vodafone

Na závěr jsme si nechali Vodafone, který, jak se říká, rozvířil vody s uvedením vánoční nabídky, která nás i inspirovala připravit srovnání neomezených tarifů do 500 Kč. Ten má v nabídce tarify Basic+, Super+ a Premium 5G, přičemž lze nyní tarif Basic+ pořídit natrvalo za 499 Kč měsíčně. Vodafone konkrétně uvádí 34% slevu napořád, což je zajímavé i v tom kontextu, že u vyššího Super+ nabízí slevu „jen“ 20 % a u nejvyššího pak 16 %.

I z tohoto lze usuzovat, že se Vodafone skutečně snaží nalákat velké množství zákazníků na cenově dostupný, neomezený tarif. Na rozdíl od stanoveného objemu dat se navíc jedná o skutečně neomezený tarif, co se týče objemu přenesených dat, volání i SMS. Jediným omezením je v tomto ohledu rychlost nastavená na 4 Mb/s, která neohromí, ale k brouzdání internetem, posílání zpráv v rámci chatovacích aplikací, navigace a v případě potřeby snad i zhlédnutí videa na YouTube (aplikace si již nějakou dobu umí inteligentně upravit kvalitu dle připojení tak, aby uživatel příliš dlouho nečekal) by měla postačit. Nižší rychlost pak Vodafone kompenzuje možností si pětkrát za měsíc na den aktivovat neomezenou rychlost. Na zájemce přitom nečeká ani háček v podobě závazku, tarif je totiž zcela bez závazku a lze jej kdykoliv vypovědět.

Z výše uvedeného srovnání lze konstatovat, že Vodafone aktuálně suverénně vede v nabídce neomezených mobilních tarifů do 500 Kč a i kdyby byl jeho nabízený tarif Basic+ o sto či dvě stě korun dražší, stále by se zřejmě jednalo o nejzajímavější nabídku v rámci konkurence. Nezbývá než doufat, že tento chytrý tah od Vodafonu inspiruje také konkurenční operátory, kteří by rovněž mohli přijít s něčím zajímavým.