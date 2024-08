Zpátky do školy s neomezeným tarifem? Porovnejte studentskou nabídku napříč trhem

Fotografie: Pixabay

I když nabídka speciálních tarifů pro seniory je aktuálně spíše výjimečná, na studenty myslí všichni naši operátoři. My jsme se rozhodli připravit vám přehled neomezených tarifů, které jsou zaměřené čistě jen na studenty, obvykle tedy do věku 26 let.

T-Mobile

Jak jsme slíbili, zajímat nás budou čistě jen neomezené tarify, aby však existovala nějaká alternativa, do výběru zařadíme i tarify s neomezeným datovým limitem, ale omezenou rychlostí. U T-Mobile si můžete vybírat z více tarifů, ovšem naše podmínky aktuálně splňují jen dva tarify – konkrétně „Neomezená data Flexerům“ a „Neomezená data Datakingům“. Podmínky obou tarifů jsou dost obdobné, přesto existuje jeden hlavní rozdíl. První jmenovaný tarif má neomezený objem dat, ale plnou rychlostí stahujete prvních 15 GB, další již omezenou rychlostí 20 Mbit/s, tedy zhruba 2,5 MB/s. To je rychlost, která je dostatečná i pro náročné streamování, případně stahování větších souborů.

„Neomezená data Flexerům“ „Neomezená data Datakingům“ Cena měsíčně 705 Kč 905 Kč SMS a volání neomezeně neomezeně Přenosové rychlosti 15 GB neomezeně, poté 20 Mbit/s neomezeně Objem dat neomezeně neomezeně AlzaPlus+ ne ano, na 12 měsíců Lze přidat do Magenta 1? ano ano Cena při slevě 25 % 528,75 Kč 678,75 Kč

Pokud se nechcete omezovat, nabízí se druhý jmenovaný tarif, který je o 200 Kč dražší, ale data neomezuje vůbec, navíc jako bonus přidává roční tarif v AlzaPlus+ programu. Účastnická smlouva je uzavřená na dobu neurčitou a studentská výhoda na dobu určitou, a to na 2 roky. Za tarify lze dále ušetřit díky Magenta 1, a to až o 25 %, závisí to však na počtu služeb, které od T-Mobile odebíráte. Nejvíce se tak tarif vyplatí v rodinách, kde je většina uživatelů u T-Mobile, protože souhrnnou slevu 25 % lze získat za využití 5 služeb, které jsou dražší než 399 Kč.

O2

Velice podobně se ke studentům staví operátor O2, i když u něj lze dosáhnout ještě nižších cen. Aktuálně má z neomezených tarifů pro studenty v nabídce dva, konkrétně tarif „YOU Neomezená data 20 Mbit/s“ a „YOU Neomezená data rychlost MAX 5G“. O2 u levnějšího z tarifů nenabízí určitý počet GB bez omezení rychlosti, ale nabízí Data naplno, kdy si 5× během měsíce můžete aktivovat balíček na 24 hodin, který zpřístupní neomezené přenosové rychlosti. Aktuálně ještě dobíhá akce, kdy po dobu července a srpna nabízí O2 možnost tento limit zdvojnásobit, tedy na 10× 24 hodin bez limitu přenesených dat. Tarify O2 YOU jsou pro všechny mladé do 26 let, děti od 6 let i studenty i bez potvrzení o studiu (opět do limitu 26 let).

„YOU Neomezená data 20 Mbit/s“ „YOU Neomezená data rychlost MAX 5G“ Cena měsíčně (do konce srpna) 599 Kč 799 Kč Cena měsíčně (od září) 699 Kč 899 Kč SMS a volání neomezeně neomezeně Přenosové rychlosti 20 Mbit/s neomezeně Objem dat neomezeně neomezeně Lze získat slevu s Air Bank? ano ano Cena při slevě 300 Kč 299 Kč 499 Kč

Pokud objednávku stihnete uskutečnit do konce měsíce, lze získat dodatečnou slevu 100 Kč na oba tarify, levnější tarif tak vyjde na 599 Kč a nejvyšší tarif na 799 Kč. To ale není vše, pokud jste současně majitelem účtu u Air Bank a splníte několik podmínek (stačí mít u O2 služby nejmíň za 600 Kč měsíčně a aktivně využívat běžný účet. To znamená, že vám na něj přijde měsíčně aspoň 10 000 Kč a vyúčtování u O2 zaplatíte přímo z něj), můžete získat dodatečnou slevu 300 Kč na jakýkoliv z tarifů. Reálně se t edy můžete dostat na částku 299 Kč a 499 Kč.

Vodafone

I Vodafone má nabídku neomezených tarifů pro studenty, dokonce ještě bohatší než T-Mobile a O2. V nabídce má celkem tři neomezené tarify s neomezeným objemem dat, které se liší přenosovými rychlostmi. Tarif #jetovtobě Basic+ nabízí vše neomezené, ale přenosové rychlosti jsou pouze 4 MBit/s, ovšem s možností 5× měsíčně zrychlit na maximum. Tarif #jetovtobě Super+ nabízí vyšší přenosové rychlosti, konkrétně 20 Mbit/s a opět umožní 5× zvýšit přenosové rychlosti na maximum. Vrcholný tarif #jetovtobě Premium 5G nabízí neomezené přenosové rychlosti. U všech tarifů platí sleva na první tři měsíce, kdy platíte jednotnou částku 299 Kč, další měsíce se cena liší podle toho, zda máte či nemáte ISIC kartu.

„#jetovtobě Basic+“ „#jetovtobě Super+“ „#jetovtobě Premium 5G“ Cena na první tři měsíce 299 Kč 299 Kč 299 Kč Cena měsíčně 577 Kč 747 Kč 897 Kč SMS a volání neomezeně neomezeně neomezeně Přenosové rychlosti 4 Mbit/s 20 Mbit/s neomezeně Objem dat neomezeně neomezeně neomezeně Sleva s ISIC kartou ano ano ano Cena po slevě 487 Kč 657 Kč 857 Kč

Kromě slevy na první tři měsíce nabízí Vodafone i slevu na OneNumber, na první tři měsíce dá Vodafone službu zdarma. Dále je možné získat slevu při vlastnictví průkazu ISIC, který většina studentů stejně vlastní, protože přináší i další výhody.

Jaký vybrat?

Rozhodli jsme se vybrat nejvyšší neomezený tarif pro studenty z nabídky operátorů a ten přepočítat na měsíční/roční cenu v případě, že využijete všech výhod, které operátor nabízí. Do srovnání jsme nezapočítávali služby navíc (u T-Mobile AlzaPlus+ a u Vodafone sleva na OneNumber), protože jde o rozhodnutí operátora, ale nemá mít vliv na cenu tarifu jako takového.

T-Mobile „Neomezená data Datakingům“ O2 „YOU Neomezená data rychlost MAX 5G“ Vodafone „#jetovtobě Premium 5G“ Volání/SMS/data neomezeně neomezeně neomezeně Průměrná cena za měsíc 678,75 Kč 499 Kč 717,5 Kč Cena za rok 8 145 Kč 5 988 Kč 8 610 Kč

V případě T-Mobile je situace nejčitelnější, tarif „Neomezená data Datakingům“ vyjde na 905 Kč, při započtení maximální slevy v Magenta 1 se dostáváme na cenu 678,75 Kč měsíčně. Za rok tedy zaplatíte 8 145 Kč.

U O2 je situace také přehledná, vybrat jsme museli tarif „YOU Neomezená data rychlost MAX 5G“ za 799 Kč měsíčně, při využívání Air Bank se dostáváme na cenu 499 Kč měsíčně, za rok tedy zaplatíte 5 988 Kč.

U Vodafone je situace nejméně přehledná, ovšem opět vybereme nejvyšší tarif, konkrétně „#jetovtobě Premium 5G“, za který budeme první tři měsíce platit 299 Kč, poté 857 Kč, protože využijeme slevu na ISIC. Za rok zaplatíme 8 610 Kč ((299 × 3) + (9 ×857 Kč)), což v přepočtu na měsíc vychází na 717,5 Kč.