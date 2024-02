Nejen Samsung, ale i OnePlus vnáší špetku AI magie do svých telefonů

Že je umělá inteligence dalším velkým milníkem ve světě technologií, je v tuto chvíli každému jasné a dobře jsou si toho vědomi i výrobci smartphonů. Nejnovější vlajková řada telefonů Galaxy S24 klade poměrně velký důraz na umělou inteligenci v podobě souborů funkcí Galaxy AI, Apple slibuje příchod AI funkcí ještě v průběhu letošního roku a jasno má podle všeho i OnePlus.

Na čínském trhu se mezi tamní uživatele (prozatím modelů OnePlus 11 a OnePlus 12) postupně dostává aktualizace, která přináší řadu AI funkcí, jak si všimli uživatelé sociální sítě Reddit či Mishaal Rahman na síti X. V podstatě se jedná o stejné či podobné funkce, které nabízí i řada Galaxy S24, o nichž si můžete více přečíst v našem podrobném článku. Konkrétně se uživatelé těchto telefonů dočkali schopnosti za pomoci AI sumarizovat a využívat AI v oblasti fotografií.

