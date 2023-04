O vlajkový model nás letos neochudilo ani OnePlus. Tentokrát má v názvu samé jedničky, jakoby to předpovídalo, kam má namířeno. Design je povedený a láká třeba na špičkový procesor i displej či tři schopné fotoaparáty. Jak si tentokrát nejlepší kousek od OnePlus povede?

OnePlus si pro letošní rok přichystalo nezvykle jediný vlajkový model, alespoň prozatím, neexistuje tak žádná verze Pro. Novinka se pyšní skvělým displejem, moderním procesorem či sestavou kvalitních fotoaparátů. Oproti tomu se OnePlus pomyslně vrací ke svým dřívějším nešvarům, což s ohledem na vyšší cenu není dobré znamení. Odhalíme, na kolik reálné jsou šance modelu 11 uspět.

Technické parametry OnePlus 11 256+16 GB Kompletní specifikace Konstrukce 163,1 × 74,1 × 8,5 mm , 205 g , konstrukce: klasická, odolnost: ano Displej AMOLED, 6,7" (3 216 × 1 440 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , CPU: 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×1,8 GHz , GPU: Adreno 740 Paměť RAM: 16 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost únor 2023, Kč

Obsah balení: OnePlus na adaptér nezapomíná

V prodejním balení se kromě samotného telefonu nachází nezbytné návody, klíček pro otevření šuplíčku na SIM kartu a také nabíječka a USB kabel.

Líbilo se nám včetně adaptéru

Konstrukční zpracování: originalita se cení

Pokud vás novinka něčím rozhodně dokáže zaujmout, je to vzhled. A ne, čelní stranou to nebude, byť je mírně zakřivená. Na ní totiž lze skutečně jen málo co vymyslet. Zadní strana je ovšem jasným důkazem umu OnePlus, neboť ukazuje, jak udělat moderně vyhlížející a originální telefon. V prvé řadě si všimnete dominantního modulu s fotoaparáty, který je velký a kruhový, současně však elegantně navazuje na bok zařízení.

Ihned poté si povšimnete matného povrchu, na kterém neulpívají otisky prstů. Je lehce zdrsněný, příjemný na omak a díky němu telefon nijak zvlášť neklouže v ruce, úchop je jistý. Na druhou stranu kvůli tomuto povrch se na telefonu drží občas prach. Pohodlné je také ovládání tlačítek. Jsou sice na pravém boku tenká, ale tisknou se pohodlně. Vítáme také posuvník rychle měnící zvukové profily.

Telefon je příkladně zpracovaný, za což vděčíme hliníkovému rámu a skleněné zadní straně, konkrétně se sklíčkem Gorilla Glass Victus. Spokojit se musíte pouze se stupněm krytí IP64, což znamená, že prach telefonu nevadí, ale voda ano. Maximem je drobné zmoknutí. Jedná se o jednoznačnou konkurenční nevýhodu.

Líbilo se nám záda s ochranou Gorilla Glass Victus

velmi podařený vzhled

pěkně zpracovaný fotomodul

posuvník pro zvukové profily

Nelíbilo se nám zasloužil by vyšší odolnost

Displej: bez ztráty kytičky

Chmury z chybějící odolnosti může zahnat 6,7" Fluid AMOLED displej s velmi jemným rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Výborná čitelnost s jasem až 1 300 nitů zajišťuje dobrou čitelnost i venku a o ochranu se stará sklíčko Gorilla Glass Victus. Dostalo se i na Always-On, a tak můžete mít neustále vše na očích. Při používání se mi zamlouvala i haptická odezva, která je jistá a příjemná. Přímo do displeje je integrována čtečka otisků prstů, která funguje skutečně rychle a přesně.

Líbilo se nám ochrana Gorilla Glass Victus

velká uhlopříčka

dostatečně vysoký jas

jemné rozlišení

spolehlivá čtečka otisků prstů

Zvuk: tradiční stereo

Příjemný je také zvuk ze stereo reproduktorů, kdy telefon hraje hlasitě i s důrazem na hloubky. Poslech hudby je jinak ale lepší provozovat s bezdrátovými sluchátky, chybějící 3,5mm jack vás asi již nepřekvapí.

Líbilo se nám slušné stereo

Výkon hardwaru: postačí i těm nejnáročnějším

Trumfem by měl být hardware. V útrobách tepe Snapdragon 8 Gen2 od Qualcommu a v našem případě jej doprovází 16GB RAM s 256GB úložiště, ze kterého zbývá 224 GB pro vaše data po prvním zapnutí. V oblíbeném benchmarku AnTuTu dosáhl telefon na 1 236 000 bodů, což jej řadí mezi absolutní špičku současnosti, obdobného výkonu dosahuje třeba Samsung Galaxy S23+. Nemusíte se obávat, že by vám jakákoliv hra či náročná aplikace neběžela plynule.

Líbilo se nám brutální výkon včetně až 16 GB RAM

nezahřívá se

Výdrž baterie: sbírá samé plusy

Pomyslným standardem je baterie s kapacitou 5 000 mAh, která se však může pochlubit solidní výdrží, kdy jeden celý den není vůbec žádný problém. Dva dny již znamenají střídmější používání, třeba i bez režimu Always-On. Nabíjení je možné až 100 W, což v praxi znamená, že celou baterii nabijete za 25 minut, případně půlku za 10 minut. Výsledný dojem však kazí, že OnePlus rezignovalo na bezdrátové nabíjení, které chybí. Jde o další zásadní nedostatek, který je svým způsobem ve vyšší třídě unikátní.

Líbilo se nám slušná výdrž

superrychlé nabíjení

Nelíbilo se nám chybí bezdrátové nabíjení

Konektivita: kompletní

Konektivita je bezchybná, tedy 5G i NFC a telefon zvládá také eSIM, obecně podporuje dvě SIM karty, avšak pokud aktivujete eSIM, sekundární slot pro fyzickou kartu se deaktivuje.

Líbilo se nám nic neschází

Fotoaparát: solidní sestava

Pokud si telefon prohlédnete, nelze si nevšimnout velmi výrazně zpracovaného modulu s fotoaparáty. Je kruhový a pozvolna navazuje na bok zařízení. Nachází se v něm čtyři otvory, avšak pro objektivy fotoaparátů jsou využity tři, čtvrtý je vyčleněn pro přisvětlovací diodu.

Hlavní fotoaparát s 50 megapixely má světelnost f/1.8, optickou stabilizaci obrazu a vícesměrové automatické ostření. Doprovází jej 48megapixelový ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 115°, což bohužel není tolik, jako má některá konkurence. Výčet uzavírá 32megapixeloý teleobjektiv, který umožňuje dvojnásobné bezztrátové přiblížení.

Snímky z hlavního fotoaparátu vynikají věrnými barvami, vyváženou ostrostí a v podstatě nulovým šumem, což je přesně to, co očekáváte. V automatickém režimu jsou snímky v rozlišení 12,5 Mpx. Obdobné kvality si udržují i další dva fotoaparáty těžící z vysokého rozlišení.

Selfíčka je možné pořizovat čelní 16megapixelovou kamerkou. Vysoké rozlišení se kladně projevuje na velmi dobré kvalitě, která plně postačuje na jakékoliv sdílení mezi přáteli. Více však zamrzí, že přední kamerkou nejde natáčet 4K video.

Ukázkové fotografie z čelního fotoaparátu

Záznam videa je umožněn maximálně v 8K rozlišení, ale pouze s 24 snímky za vteřinu. Výsledky tak působí spíše mírně trhaně a na pohled hezčích výsledků dosáhnete ve 4K rozlišení.

OnePlus 11 (testovací video) – 8K, 24 FPS

Líbilo se nám solidní kvalita snímků ve dne i v noci

teleobjektiv

Nelíbilo se nám horší 8K video

čelní foťák nezvládá 4K video

Software: plynulost především

Zcela perfektně je pak odladěno prostředí Androidu 13 s nadstavbou Oxygen OS 13.0 a únorovými bezpečnostními záplatami. Prostředí je přehledné a používá se jednoduše. Návyková je již zmíněná plynulost i vkusné animace.

Líbilo se nám aktuální prostředí

skvělá optimalizace

Zhodnocení

OnePlus 11 je aktuálně jedinou vlajkovou lodí výrobce, žádná varianta Pro se neblíží. Výrobce tradičně sází vše na několik karet, tentokrát jde primárně o vzhled, výkon, displej a fotoaparáty. Za bezmála 24 tisíc korun v případě námi testované varianty ale OnePlus poněkud pozapomíná, že se neodpouští přešlapy. Tím spíše ty zásadní v podobě absence vyšší odolnosti vůči vodě a bezdrátového nabíjení. Do hry pak vstupuje nejedna konkurence.

Konkurence

Začít ale musíme stájovým kolegou v podobě OnePlus 10 Pro. Sice loňský model s o něco slabším výkonem, ale za nižší cenu získáte plnou odolnost a dokonce i bezdrátové nabíjení.

OnePlus 10 Pro 256+12 GB Rozměry 163 × 73,9 × 8,6 mm , 201 g Displej AMOLED, 6,7" (3 216 × 1 440 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 , 1×3 GHz + 3×2,5 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh

Za stejné peníze můžete pořídit Motroolu ThinkPhone, která má sice nepatrně slabší procesor, ale dokáže zaujmout zvýšenou odolností a bezdrátovým nabíjením.

Motorola ThinkPhone Rozměry 158,8 × 74,4 × 8,3 mm , 188,5 g Displej POLED, 6,6" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB Akumulátor 5 000 mAh

Pakliže si připlatíte zhruba tisíc korun, dosáhnete na loňský Samsung Galaxy S22 Ultra, který sice opět lehce zaostává výkonem, vše ale kompenzuje praktickým stylusem S Pen, zvýšenou odolností i bezdrátovým nabíjením.

Samsung Galaxy S22 Ultra 128+8 GB Rozměry 163,3 × 77,9 × 8,9 mm , 229 g Displej AMOLED, 6,8" (3 080 × 1 440 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Samsung Exynos 2200 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh

