Circle to Search si pro sebe schovává Samsung s Googlem, ostatní mají smůlu

Velkou novinkou v letošním roce je umělá inteligence. Na ní například postavil novinky řady Galaxy S24 Samsung. Jedna z konkrétních funkcí se jmenuje Circle to Search. Zdánlivě může připomínat starší Google Lens, ovšem Google se Samsungem integroval vyhledávání kdekoliv v rámci telefonu a toho, co se zobrazí na displeji. Circle to Search tak není vázána na jakoukoliv aplikaci a pouhým zakroužkováním (kdekoliv, třeba na Instagramu) lze nechat Google vyhledat relevantní výsledky.

Jelikož Google spolupracoval s předním výrobcem telefonů s Androidem, mohlo se očekávat postupné nasazení u dalších výrobců. Bohužel tomu ale tak nebude. Jak informují oficiální stránky Samsungu, Circle to Search bude k dispozici exkluzivně v řadě Galaxy S24 a zařízeních Google Pixel, a to až do 5. října 2024. Následně se funkce sice může objevit i v modelech od jiných výrobců, nicméně neprobíhá žádný aktivní vývoj.

Jde poměrně o překvapivou informaci, neboť většinou bývá Android funkcemi vcelku otevřený. Umělá inteligence (AI) však bud alespoň prozatím jistou výjimkou. Letos by se měl s AI přidat také Apple, jak prozradil Tim Cook.