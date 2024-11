OnePlus 12 získává nejnovější Android 15. Mezi novinkami však něco chybí

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Na v současnosti nejnovější Android 15 již povyšuje i vlajková loď OnePlus 12, která se na českém trhu objevila zkraje letošního roku. Aktualizace pro evropské trhy nese označení CPH2581_15.0.0.204(EX01) a majitelé se mohou těšit na celou řadu novinek, o který informuje samotný výrobce.

Přepracována je celá domovská obrazovka včetně motivů, ikonek a inovovaných gest. Změny se dotýkají i lišt notifikací či panelů rychlých zástupců nastavení. Výrobce připravil i řadu nových tapet, avšak to je něco, co asi bude zajímat nejméně uživatelů.

Ačkoliv to možná mnozí očekávali, Android 15 v případě OnePlus 12 nenabízí vymoženosti umělé inteligence. Výrobce však o AI samozřejmě ví a rovnou přiznává, že k zajištění hladkého a spolehlivého fungování funkcí umělé inteligence potřebuje ještě nějaký čas na testování. Naštěstí to nebude trvat dlouho a s nejbližšími aktualizacemi, které by měly dorazit ještě do konce listopadu, se AI do OnePlus 12 dostane.

Stejně jako v případě jakékoliv aktualizace je i tato větší, šířena v několika vlnách a může se stát, že například dnes ji mít ještě nebudete. Nejpozději koncem týdne by však měla být na všech kouscích OnePlus 12.