Dva roky staré OnePlus 11 získává Android 15. Kdy se dočkáme v Evropě?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

V aktualizační krasojízdě pokračuje OnePlus, které se odhodlalo aktualizovat i svou starší vlajkovou loď, model OnePlus 11. Ten byl světu představen zkraje ledna 2023, tedy před bezmála dvěma roky. Výrobce novinkami vcelku nešetřil. Můžete se těšit na nové tapety, animace i celá témata, změnou prošly ikonky a prostředí by tak mělo dostat výrazně inovovaný vzhled.

Majitelé OnePlus 11 se mohou těšit i na funkce spjaté s umělou inteligencí. Ty se dotýkají poznámek, úpravy fotek nebo vyhledávání, kdy nechybí funkce Circle to Search. Přidržíte prst ve spodní části displeje, tím se zmrazí obraz a vy pak už jen zakroužkováním zvolíte to, co hodláte vyhledávat.

Samotná aktualizace s označením CPH2447_15.0.0.201(EX01) přináší nejen Android 15, ale i nejnovější nadstavbu OxygenOS 15. V tuto chvíli je aktualizace šířena na indickém trhu, jak informuje výrobce, a v následujících dvou až třech týdnech se dostane i do Evropy.