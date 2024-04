První dny s OnePlus 12. Jaké máme z vlajkové lodi značky dojmy?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Vlajkovou loď má na našem trhu už i OnePlus a my model 12 v redakci několik dní testujeme. Líbí se nám velmi povedená ergonomie telefonu, za což může zakřivení displeje i zadní strany. I poměrně velký mobil tak dobře padne do dlaně. Robustnost dodává hliníkový rám, do kterého jsou zakomponována tenká tlačítka a posuvník. Všechny tyto prvky se ovládají pohodlně a jistě. Povedla se i zadní strana s příjemnou povrchovou úpravou, kdy nemusíte řešit prach či nežádoucí otisky prstů.

OnePlus 12 nabízí nižší odolnost než standardní vlajkové lodě (pouze IP65), která brání jen vniknutí prachu a stříkající vodě. Pád do vody by však pro mobil mohl být i fatální.

Zakřivené displeje mají možná svou největší slávu za sebou, ale především čínští výrobci na ně nedají dopustit. Na ovládání takového panelu si možná budete krátce zvykat, ale zanedlouho možné pochybnosti rozptýlí dění na krásném a jemném AMOLED panelu. Animace jsou nádherně plynulé i díky 120Hz obnovovací frekvenci. Vysoký jas zajišťuje perfektní čitelnost i venku na ostrém slunci, v tomto ohledu není displeji co vytknout.

U displeje můžeme ještě setrvat. Přímo v něm je optická čtečka otisků prstů a k jejímu fungování máme výhrady. Je trochu výše a osobně na čtečku hůře dosáhnu, ale to je ještě subjektivní pohled. Naopak její pomalé a často neúspěšné rozpoznání prstu je prostým faktem. Nejedenkrát se mi stalo, že jsem musel zadávat číselné heslo, které je v případě OnePlus šestimístné, a to je pěkná otrava.

Tentokrát se výrobci dokonale povedlo prostředí i nadstavba, u které si ihned budete pochvalovat vynikající optimalizaci. Nečekáte rozhodně na nic, a to ani na otevření náročnějších aplikací. Samozřejmě kromě dobré optimalizace na tom má lví podíl i hardware, který čítá Snapdragon 8 Gen 3, 16GB RAM a 512GB interní paměť. Výrobce také, alespoň prozatím, hledí na aktualizace a v telefonu jsou březnové bezpečnostní záplaty.

Prozatím si nás mobil získal výdrží, která se i při náročnějším používání přibližuje dvěma dnům. Běžný uživatel by se tak na dva dny měl dostat velice snadno. Opětovné dočerpání energie zabere pouze 26 minut díky podpoře 100W nabíjení. Alternativou je svižné 50W bezdrátové nabíjení, samozřejmě s adekvátní nabíječkou.